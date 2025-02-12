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Türkiye ile Endonezya arasında ikili anlaşmalar imzalandı

Türkiye ile Endonezya arasında ikili anlaşmalar imzalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.02.2025 10:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya turuna başladı. Başkan Erdoğan, Asya turunun ilk durağı Malezya'nın ardından Endonezya'ya geldi. Başkan Erdoğan Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Heyetler arası gerçekleştirilen görüşmenin ardından ikili anlaşmalar imzalandı.
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Türkiye ile Endonezya arasında ikili anlaşmalar imzalandı
Endonezya ile ikili anlaşmalar imzalandı
Endonezya ile ikili anlaşmalar imzalandı
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