12 Şubat 2025, Çarşamba
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Türkiye ile Endonezya arasında ikili anlaşmalar imzalandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya turuna başladı. Başkan Erdoğan, Asya turunun ilk durağı Malezya'nın ardından Endonezya'ya geldi. Başkan Erdoğan Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Heyetler arası gerçekleştirilen görüşmenin ardından ikili anlaşmalar imzalandı.