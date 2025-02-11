Başkan Erdoğan Malezya’da resmi törenle karşılandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Malezya Başbakanlık ofisindeki karşılama töreninin ardından iki lider başbaşa görüşmeye geçecek.

Ardından da heyetlerarası görüşmeler yapılacak.

Başkan Erdoğan ve Enver İbrahim, mutabakata varılan anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ERDOĞAN, TÜRKİYE-MALEZYA İŞ FORUMUNA DA KATILACAK

Başkan Erdoğan, Malezya'daki görüşmelerini tamamladıktan sonra Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya geçecek.

Erdoğan, ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı ziyaret ederek Asya-Pasifik turunu tamamlayacak.

Başkan Erdoğan'ın mevkidaşlarıyla görüşmelerinde ikili ilişkiler ele alınacak.

İş birliği imkanlarının arttırılması değerlendirilecek.

3 ÜLKEDE DE EKONOMİ BAŞLIĞI ÖN PLANDA OLACAK

İş adamlarının bir araya geleceği İş Forumları düzenlenecek.

Enerji, sağlık, gıda, turizm gibi başlıklarda iş birliği imkanlarının arttırılması ele alınacak.