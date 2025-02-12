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Başkan Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto görüşmesinden ilk kareler

Başkan Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto görüşmesinden ilk kareler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.02.2025 08:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya turuna başladı. Başkan Erdoğan, Asya turunun ilk durağı Malezya'nın ardından Endonezya'ya geldi. Başkan Erdoğan Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Daha sonra liderler baş başa görüşmeye geçti.
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Başkan Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto görüşmesinden ilk kareler
Başkan Erdoğan Subianto görüşmesinden ilk kareler
Başkan Erdoğan Subianto görüşmesinden ilk kareler
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