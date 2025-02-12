12 Şubat 2025, Çarşamba
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Başkan Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto görüşmesinden ilk kareler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya turuna başladı. Başkan Erdoğan, Asya turunun ilk durağı Malezya'nın ardından Endonezya'ya geldi. Başkan Erdoğan Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Daha sonra liderler baş başa görüşmeye geçti.