Malezya Başbakanı Enver İbrahim’den Başkan Erdoğan’a büyük övgü: Dünya Müslüman aleminin lideri

Malezya Başbakanı Enver İbrahim (AA)

Enver daha sonra ise, "Adalet savunucusu, insan hakları sözcüsü; ayrıca adil sonuçlar bulunması konusunda dünyada çaba sarf eden bir lideri ağırlıyoruz. Şanslıyız. Kendisinin misafirimiz olması dolayısıyla." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'a dün verilen fahri doktora beratı ile ilgili de konuşan İbrahim, "Güneydoğu Asya ziyaretini gerçekleştiriyor kendisi. Sultanımızla da bir araya geldiler. Dün fahri doktora derecesi verildi ve bundan da biz onur duyduk. Ben bu dereceyi veren üniversitenin mezunu olduğum için de memnun oldum." dedi.