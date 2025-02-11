Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Başkan Erdoğan'a büyük övgü: Dünya Müslüman aleminin lideri
Başkan Erdoğan'ın Asya turu kapsamında Malezya'ya yaptığı ziyarette önemli iş birliği anlaşmalarına imza atarken; Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Malezya Başbakanı İbrahim, Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsederken 'Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu ve insan hakları savunucusu' ifadelerini kullandı. İbrahim ayrıca Türkiye'nin Erdoğan öncülüğünde Gazze konusunda liderlik ortaya koyduğunu söyledi.
Başkan Erdoğan, Malezya ziyareti kapsamında son olarak Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından bazı iş birliği anlaşmaları imzalanırken; ortak basın toplantısı da düzenlendi.
"DÜNYA MÜSLÜMAN ALEMİNİN LİDERİ"
Basın toplantısında ilk olarak Malezya Başbakanı Enver İbrahim söz aldı. İbrahim, konuşmasının hemen başında Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsederken "Dünya Müslüman aleminin lideri" olarak bahsetti.
Enver daha sonra ise, "Adalet savunucusu, insan hakları sözcüsü; ayrıca adil sonuçlar bulunması konusunda dünyada çaba sarf eden bir lideri ağırlıyoruz. Şanslıyız. Kendisinin misafirimiz olması dolayısıyla." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'a dün verilen fahri doktora beratı ile ilgili de konuşan İbrahim, "Güneydoğu Asya ziyaretini gerçekleştiriyor kendisi. Sultanımızla da bir araya geldiler. Dün fahri doktora derecesi verildi ve bundan da biz onur duyduk. Ben bu dereceyi veren üniversitenin mezunu olduğum için de memnun oldum." dedi.
10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ VURGUSU
Ardından iki ülke arasında yapılan iş birlikleri ve anlaşmalara değinen ve ticaret hacminin artırılması konusunda ortak mutabakata vardıklarını ifade eden İbrahim, şunları söyledi: "Üst düzey stratejik iş birliği konseyimiz söz konusu artık iki ülke arasında. Zaten gördünüz biraz önce. Çeşitli mutabakat zaptı vesair belgelerin teatisini gerçekleştirdik. İki ülke arasında iş birliği konusunda kararlıyız. Maksimum iş birliği görüyoruz bugün burada. Çünkü bakanlar, bürokratlar ve iş alemi temsilcileri buradalar. Burada ciddi bir takım taahhütlerimiz var. Aldığımız kararları uygulamakta kararlıyız.
Ayrıca çeşitli bakanlık ve kurumlara da şükranlarımı iletiyorum. Tabi ki bu uzun bir yol. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bunu konuştuk. Ticari ilişkilerimizi ve yatırımlarımızı şu anki mevcut rakamdan 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmamız gerektiğini konuştuk. Bu bir taahhüttür. Ve bunu gerçekleştirmememiz için bir sebep yok. Türkiye ve Malezya'nın ekonomilerine baktığımızda karşılıklı ticareti arttıramamamız için bir sebep yok."
SAVUNMADA İŞ BİRLİĞİ
Savunma alanında da iş birliği yapacaklarını dile getiren Enver İbrahim, "Artı yarı iletkenler konusu, çeşitli elektrik elektronik konusu, çeşitlik yiyecek içecek ve gıdalar ve savunma sektörlerini de konuştuk. Savunma bakanlarımız da iş birliğinin artırılması konusunda mutabık kaldılar." dedi.
"TÜRKİYE HAVACILIKTA PARLAYAN YILDIZ"
İstanbul'da bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı da işlettiklerini söyleyen İbrahim, Türkiye'nin Başkan Erdoğan döneminde havacılık alanında atılım yaptığını şu cümlelerle ifade etti: "Son derece şanslıyız diye düşünüyoruz, çünkü Sayın Cumhurbaşkanı sizin hükümetiniz bize şunun güvencesini verdi; bizim havaalanlarıyla ilgili kurumumuzun İstanbul'da Sabiha Gökçen Havaalanı'ndaki çalışma ve faaliyetlerine devam edebileceğini söylediniz. Tabi ki Türkiye'deki yerel yetkililerle ve oradaki şirketlerle iş birliği içerisinde yürüteceğiz. Çünkü hem havaalanı yönetimi konusunda hem de havacılık konusunda baktığımızda Türkiye Avrupa ve dünya seviyesinde parlayan bir yıldız haline gelmiş konumda. Bir örnek teşkil ediyor. Sizden önce Türk Hava Yolları Avrupa'nın en zayıf hava yollarından biri olarak görülüyordu. Sonra siz devreye girdikten sonra bir dönüşüm gerçekleşti. Havaalanları da öyle. Şu anda İstanbul'daki en büyük ve çok etkin çalışan bir havaalanı. 10 yıldan az bir dönemde çok büyük dönüşüm gördük."
MYANMAR KONUSU
Malezya Başbakanı İbrahim, Mynamar konusunun da masaya yatırıldığını belirtirken, "Myanmar'daki Ruhingalarla ilgili kaygılarımızı ve diğer kıtalardaki gelişmelerden dolayı kaygılarımızı da paylaştık. Kalıcı güvenlik, adalet ve barış dileklerimizi bilhassa dile getirdik." dedi.
"TÜRKİYE GAZZE KONUSUNDA LİDERLİK ORTAYA KOYDU"
Görüşmede Filistin ve Gazze konusunun da gündeme geldiği belirtilirken, İbrahim şunları söyledi: "Gazze konusunda oranın yeniden inşası konusunda Türkiye bir liderlik ortaya koymuş durumda. 100 gemi dolusu ekipman ve destek gönderildi. İnsani yardım olarak. Bu inanılmaz bir şey. Başka bildiğim hiçbir ülke bu kadarını yapmadı. Biz de kendi açımızdan üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanıyla da konuştuk. Japonların da bir girişimi var. Bir fon oluşturuluyor Gazze'nin yeniden inşası konusunda. Gazze'nin yeniden inşası girişiminin Doğu Asya ortak başkanlığını yapar mısınız dediler. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz size. Bizim için çok anlamlı bir ziyaret oldu. Aile olarak da dostumuzsunuz."
"ÇOK NET BİR LİDERSİNİZ"
Konuşmasının sonunda Erdoğan'ın dünyada barış istediğini vurgulayan İbrahim, "Son derece kararlısınız, güçlüsünüz. Ve kendinizi net ifade ediyorsunuz. Dünyada adalet ve barış istediğiniz mesajını çok net veren bir lidersiniz." ifadelerini kullandı.
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