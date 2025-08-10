6,1'lik Balıkesir depremi İstanbul'da da hissedildi! Acı haber: 1 can kaybı | Yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltında
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkez üssü olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege'deki birçok ilden hissedildi. Bölgede 68 mahallede 16 bina yıkılırken, AFAD Türkiye Afet Müdahale Planı'nı devreye aldı. Yıkılan binalarda yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu birçok vatandaş enkazlardan sağ kurtarılırken; 81 yaşındaki 1 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Balıkesir Valiliği, il genelinde eğitim veren yaz okullarının bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada hasar tespit çalışmalarına başlandığını söylerken 50 ekibin sahada olduğunu belirtti. Bakan Tunç ise müteahhit ve bina sahibini gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ilk detayları paylaştı.
ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
Deprem sonrası artçılar devam ediyor. AFAD 6.1'lik deprem sonrası 4 büyüklüğünün üzerinde birçok artçı meydana geldiğini duyurdu.
BİNANIN MÜTEAHHİDİ VE SAHİBİ GÖZALTINDA
Yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Tunç, "Balıkesir ilimizde meydana gelen depremde Sındırgı ilçemizde 3 katlı binanın yıkılması ve 1 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma kapsamında yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, binadan karot örnekleri alınmıştır.
Yapılan inceleme sonucu bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi, “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan gözaltına alınmıştır.
Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir.
Depremde kaybettiğimiz vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
DEPREMİN BİLANÇOSU BELLİ OLDU
Bakan Murat Kurum yaptığı açıklamada "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından dün hasar tespit çalışmalarımıza başladık. Ekiplerimiz 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapıyı tespit etti." ifadelerini kullandı.
"29 YARALININ 19'U TABURCU OLDU"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, an itibarıyla hastanelerde 3'ü doğrudan deprem etkisiyle olmak üzere toplam 10 yaralının bulunduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Memişoğlu, beraberindeki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.
Tüm Türkiye ve Balıkesir'e geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Memişoğlu, "Depremin ilk anından itibaren gerekli koordinasyon ve yardımlar yapılmaya başlandı. Dün gece hastanede yaralılarımızı ziyaret ettik. Toplam 52 başvuru var. 29'u tedaviye alındı, 19'u taburcu edildi. Şu anda hastanelerimizde 3'ü doğrudan deprem etkisiyle olmak üzere toplam 10 yaralımız var. Hepsinin genel durumları iyi, en kısa zamanda yaralılarımızı taburcu edeceğiz." diye konuştu.
Rahmetli olan vatandaşın ailesine başsağlığı dileyen Memişoğlu, şöyle devam etti:
"Deprem bir kültür, depreme hazırlıklı olmamız lazım; hem davranış yöntemleriyle hem de fiziki yapımızla toplumsal olarak hazır olmamız gerekiyor. AFAD, sivil toplum kuruluşları ve bakanlıklarımız çok büyük bir tecrübeye sahip. Ama bunun toplumsal olarak, müteahhit, ev sahibi, kiracı olarak daha iyi hazırlanması gerekiyor. Sonuçta deprem öldürmüyor, yaptığımız binalar, hazırlıksız olmamız bizi öldürüyor. Depreme hep beraber toplumsal olarak hazır olmamız lazım."
BAKAN YERLİKAYA: 50 EKİP SAHADA
Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:
Gece burada, saat 11.30’da ve 23.30’da yaptığımız basın açıklamasında da ifade ettiğimiz gibi, her depremden hemen sonra süratle sahada jandarmamız, kırsalda emniyetimiz, AFAD’ımız ilçe merkezinde ve depremden olumsuz etkilenen tüm mahallelerde, yerleşim yerlerinde tarama yaptı.
Bir yandan da kulağımız 112’den vatandaşlarımızın yapacağı ihbarlardaydı.
Şunu söyleyeyim: Öncelikle, Sındırgı merkezde bir binamız maalesef yıkıldı. 4 vatandaşımız arama-kurtarma ekiplerimizce, AFAD koordinasyonunda oradan kurtarıldı.
Ama maalesef, 81 yaşındaki bir büyüğümüz, kurtarılmasının hemen ardından tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mekanı cennet olsun, diliyoruz. Allah rahmet eylesin.
Yaralılarla ilgili süreci gece yarısı şehrimize gelen kıymetli Sağlık Bakanımız birazdan onlarla ilgili son durumu sizlerle paylaşacak. Onlara da acil şifalar diliyoruz.
Bu sabah erken saatlerde AFAD yine koordinasyonunda, tam kapsamıyla hasar tespit, enkaz kaldırma, beslenme, zarar tespit komisyonlarımız, yani ilgili çalışma gruplarımızın her biri iş başı yaptı.
Hasar tespitiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, sayın Bakanımızın talimatıyla süratle buraya genel müdürümüzü ve ilgili arkadaşlarımızı da gönderdi.
50 EKİP HASAR TESPİT ÇALIŞMASINA BAŞLADI
50 ekip sabah hemen kuruldu. 7 merkez mahallemize 16 ekip, 68 kırsal mahallemize de 34 ekip olmak üzere toplamda 50 ekip hasar tespitleri ile ilgili çalışmalara başladı.
Zarar tespitiyle ilgili Defterdarlığımızın koordinasyonunda hemen 30 ekip iş başı yaptı. Hem merkez mahallelerde hem de kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürecekler.
Şunu söyleyelim; tabii depremin olduğu ilk andan itibaren beslenme ve ikramla ilgili bir çalışma grubumuz var. Onun başkanı, değerli Kızılay’ımızdır. Kızılay'ın yirmi beş ekibi, STK’larımızdan yedi, yine belediyelerden gelen ikramla ilgili güzel ekipler vardı. Her birini ben yürekten tebrik ediyorum.
Arama-kurtarmayla ilgili çalışma grubumuzun rakamlarını sizlerle paylaşmak istiyorum: 1100 arama kurtarma personelimiz geldi.
11 arama köpeği, 214 araç AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, Milli Savunma Bakanlığımız ve tüm belediyeler ile bakanlıklarımızın görev alanlarıyla ilgili her birim katıldı.
Kızılay, Orman Genel Müdürlüğümüz ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız, AFAD koordinasyon merkezinden bir talimat bile geçmeden, en yakından en uzağa can siperhane çalışan tüm ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, dün gece pek çok vatandaşımız depremden sonra, hem depremin kendilerinde oluşturduğu psikoloji hem de evleriyle ilgili varsa tereddütleri nedeniyle “Yapmayın, girmeyin, bu gece gelin hep birlikte güvenli bir şekilde dışarıda kalalım” önerisini ve tavsiyesini paylaştık.
Akabinde valimiz, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımızla hep birlikte stadyumda, meydanda ve park yerinde bulunan vatandaşlarımıza gittik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Onlarla hasbihal ettik.
AFAD DUYURDU: 237 ARTÇI MEYDANA GELDİ
100'DEN FAZLA ARTÇI DEPREM
Balıkesir'de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 100'den fazla artçı sarsıntı hissedildi.
YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Balıkesir'in Sındırgı ilçe merkezinde 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve hasar gören binalar, dron ile havadan görüntülendi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 19'53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremde ilçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12'si metruk, 16 bina yıkıldı. İlçe merkezinde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 4 kişiden Nihat Önbaş (81) yaşamını yitirdi. Depremden 52 kişi etkilenirken, bunlardan 29'u yatarak ve gözlem altında tutularak tedavi altına alındı. Şu an 11 yaralının tedavisinin sürdüğü, diğerlerinin taburcu edildiği bildirildi. Büyük panik yaşayan ilçe sakinleri, geceyi parklarda ve sokaklarda geçirdi. Günün aydınlanmasıyla birlikte depremin verdiği hasar da ortaya çıktı. Bölgede çalışmalar sürerken, yıkılan ve hasar gören binalar dron ile havadan görüntülendi.
"18 HASTA TABURCU EDİLİRKEN 11'İNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Bakan Memişoğlu ziyaret sonrası açıklamalarda bulunarak yaralı hastaların sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek;
"Hastanelerimize toplam 52 etkilenen hastamız geldi. Bunlardan 29'unu yatarak, gözlemde tutarak tedavi ettik. Şu ana kadar bu hastalarımızın 18'ini taburcu ettik ve 11 hastamız halen hastanemizde yatmakta." dedi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden Memişoğlu, yetkililerden yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
Memişoğlu, ziyaretlerinin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, yaralıların en kısa sürede taburcu olmalarını temenni ettiklerini ifade etti.
Yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi veren Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Depremle ilgili hastanelerimize toplam 52 etkilenen hastamız geldi. Bunlardan 29'unu yatarak, gözlemde tutarak tedavi ettik. Şu ana kadar bu hastalarımızın 18'ini taburcu ettik ve 11 hastamız halen hastanemizde yatmakta. Bu 11 hastamızdan da 3 hastamız, direkt depremde etkilenen, diğerleri de kaçarken veya atlama şekilde yaralanmalar. Hepsinin durumları iyi. Allah bir daha bize bu tür felaketleri yaşatmasın. Rahmetli olan vatandaşımıza da Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYOR
DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
BAKAN YERLİKAYA DEPREMİN YAŞANDIĞI BALIKESİR'DE
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
EKİPLER SAHADA
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasından "Deprem sonrası AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE ve tüm ilgili kurumlarımız sahada görevinin başında. Devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybeden 81 yaşındaki kıymetli büyüğümüze Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
OTOYOL VE KÖPRÜLERDE HASAR YOK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından köprü, otoyol ve ulaşım akslarında hasar tespit edilmediği belirtildi .
Yapılan açıklamada; "10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Bakanlığımızca yapılan incelemelerde; ulaşım aksları, otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli saha kontrolleri yapılmış ve ihtiyaç duyulan tedbirler alınmıştır.
Depremde, iletişim altyapısı anlamında da üç mobil işletmecinin şebeke ve servislerinde genel itibarıyla kesinti yaşanmamıştır. Ayrıca mobil kapsama alanında da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.
Deprem prosedürleri kapsamında mobil işletmeciler tarafından vatandaşlarımızın hatlarına ücretsiz internet, SMS ve konuşma paketleri tanımlanmış ve bölgeye üç mobil işletmeci tarafından toplam 16 adet mobil baz istasyonu gönderilmiştir.
Bu süreçte vatandaşlarımızın internet tabanlı uygulamaları kullanmalarının önemini bir kez daha hatırlatıyoruz.
Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.
4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI SARSINTI
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Balıkesir'de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde artçı sarsıntının meydana geldiğini duyurdu.
Saat 01.59'da gerçekleşen deprem yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti
DEPREM
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-11
Saat:01:59:13 TSİ
Enlem:39.20083 N
Boylam:28.10167 E
Derinlik:14.41 km
BALIKESİR'DE EĞİTİM VEREN YAZ OKULLARI TATİL EDİLDİ
Balıkesir Valiliği, yaşanan depremin ardından ilde eğitim veren yaz okullarının bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilik sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“İlimiz Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 11 Ağustos 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren yaz okulları tatil edilmiş olup, kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”
84 ARTÇI DEPREM OLDU
Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 4 saat içerisinde 84 artçı deprem meydana geldi.
AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sındırgı'da yaklaşık 4 saat içinde gerçekleşen artçı sarsıntıların 7'sinin büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçerken, saat 20.01'de 4.6, saat 20.04'te 4.1, saat 20.06'da 4, saat 20.32'de 4.2, saat 21.27'de 4.1, saat 21.31'de 4.2 ve saat 22.12'de 4.1 büyüklüklerinde depremler oldu.
Bu sarsıntıların dışında ilçede en düşüğü 2 ve en büyüğü 3.9 büyüklüğünde olmak üzere 77 artçı sarsıntı daha meydana geldi." ifadeleri yer aldı.
BAKAN YERLİKAYA: ENKAZDAN ÇIKAN 1 KİŞİ KURTARILAMADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir depremiyle ilgili emniyet binası önünde açıklama yaptı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Deprem sonrası ilk olarak ekiplerin arama tarama çalışmalarına tamamlandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Sındırgı merkezde 1 yıkılan bina var. Ayrıca bir de hasarlı bina var. Yıkılan binada 2 vatandaşımız kendi imkanlarıyla çıktı. 4 vatandaşımız AFAD ekiplerince kurtarıldı. 81 yaşında kurtarılan 1 vatandaşımız hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerimiz ise depremle ilgili incelemelerini tamamladı. 68 kırsal yerleşimde 16 yıkık bina var. 12'si metruk 4'ünde ise yaşam var. Onlar da kendi imkanlarıyla çıkmış. Şu an itibariyle arama kurtarma yaptığımız bina yok" dedi.
Ayrıca 2 minare yıkıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Hasar tespitin detaylarıyla ilgili sabahın ilk ışıklarıyla beraber ön hasar tespit gerçekleşecek. Peşinden detaylı tespitler yapılacak. Raporlar bitince sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.
"ŞÜKÜRLER OLSUN AĞIR YARALI YOK"
Depremde toplam 29 kişinin de yaralandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:
"29 yaralı var. İyi bir haberimiz var. Şükürler olsun ki ağır yaralı yok. 'Geçmiş olsun' diyoruz. Sağlık Bakanımız da buraya geliyor. Yaralı kardeşlerimizle ilgili net gelişmeyi paylaşacağız. Elektrik, su, doğal gaz ile ilgili şükürler olsun, kesinti ve olumsuzluk yok. Sayın Cumhurbaşkanımız depremin ilk anından itibaren bizden bilge aldı, biz de bilgi aktardık. Kendisinin geçmiş olsun dileklerini iletelim."
"TOPLANMA ALANLARINDA BEKLENMESİNDE YARAR VAR"
Evlere girilip, girilmeyeceği yönünde sorular aldıklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Toplanma alanlarında beklenmesinde fayda var. Kızılay, belediyelerin tamamına da teşekkür eserim. Çorba gibi yemek destekleriyle vatandaşların hizmetindeler. Bu geceyi ihtiyatlı geçirmelerinde fayda var. AFAD koordinasyonunda bu çalışma çabuk bitti. 81 yaşındaki büyüğümüzün kurtarıldıktan sonra yaşamasını arzu ederdik. Sosyal medya üzerinden yanlış bilgilere itibar edilmesin. Dolayısıyla medya mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür eserim" dedi.
ACI HABER: DEPREM 1 CAN KAYBI
BAKAN YERLİKAYA SINDIRGI'DA!
YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN 6 KİŞİ DE SAĞ OLARAK KURTARILDI
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binadaki 6 kişi de sağ olarak çıkarıldı.
Sındırgı ilçesinde yıkılan binada depremin hemen ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından binada olduğu tahmin edilen 6 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan Nihat Önbaş, Ayşe Güleş, Necmi Balaban ve ismi öğrenilemeyen 2 kişinin ardından sağ olarak çıkarılmasının ardından Hamide Önbaş da sağ olarak kurtarıldı.
Enkazın altında başka bir insan olma ihtimaline karşı ses dinlemesi yapılıyor. Enkaz üzerinde belli aralıklarla konuşlanan ekipler, en ufak bir sesi bile dinlemeye çalışıyor. Etrafta olanların bir adım bile atmasını istemeyen ekipler, tüm ihtimalleri değerlendiriyor.
AİLE BAKANI GÖKTAŞ A HABER'DE!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakanın açıklamaları şöyle:
Sındırgı'da ekiplerimiz görevde. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. İhtiyaçların karşılanması için sahadayız.
YIKILAN BİNANIN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Sındırgı ilçesinde yıkılan binanın önceki görüntüsü ortaya çıktı.
GÖLCÜK KÖYÜ MUHTARI A HABER'DE: BİRÇOK EVDE HASAR VAR
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan Gölcük köyü muhtarı A Haber'e bağlanarak bölgedeki son durumu paylaştı. Bardak; "Depremde 2-3 hayvanın öldüğü birçok hayvanın ise bacaklarının kırıldı ve hayvanların çoğunu kurtardık. Evlerde hasar alanlar var. Sabah olduğunda detaylara bakacağız. bölgede daha acil olan yerler olduğunu öğrendik ve Kızılay'dan o noktalara gitmelerini rica ettik. Burada vatandaşlarımızla meydanlarda sorunları çözüyoruz. Allah'ımıza çok şükür Kaymakamımız, AFAD ve birçok kurum hepsi aradı ve daha önemli olan yerlere yetkililerin ulaşmasını rica ettik. Allah devletimizden razı olsun. Rabbim bir daha göstermesin." ifadelerini kullandı.
"TOPLAM 20 ARTÇI MEYDANA GELDİ"
AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedilmiştir.
Şu ana kadar; 0 – 3.0 arası, 15 adet, 4.0 - 5.0 aras, 5 adet olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir.
Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında; 319 personel 79 araç görev yapmaktadır. Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, Valiler başkanlığında toplanmıştır.
An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 Hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir. Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
Gelişmeler takip edilmektedir."
"TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI DEVREYE ALINDI"
AFAD tarafından yapılan açılamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün, saat 19.53’te Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır.
İçişleri Bakanımız Sn.Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Vali Sn.Ali Hamza Pehlivan çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir.
İçişleri Bakan Yardımcılarımız Sn.Münir Karaloğlu ve Sn.Mehmet Aktaş başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."
ENKAZ ALTINDAKİ 1 KİŞİ DAHA KURTARILDI
"SIĞ ODAKLI BİR DEPREM"
Kandilli Rasathanesi tarafından Alakır-Sındırgı (Balıkesir) Depremi Bilgilendirmesi yapıldı. O bilgilendirmede yer alan ifadeler şöyle:
"10 Ağustos 2025 tarihinde Alakır-Sındırgı (Balıkesir) (39.2403 K 28.0587 D) merkez üssünde yerel saat ile 19:53'de aletsel büyüklüğü ML 6.0 - Mw 6.1 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği 7.7 km olup sığ odaklı bir depremdir.
İlgili depremi takiben 7. dakikada tsunami bilgi mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir.
Deprem sonrası hazırlanan tahmini şiddet haritası depremin merkezinde şiddet değerinin Iₒ= VIII olduğunu göstermektedir.
İlgili depremin odak mekanizma çözümü normal fay özelliği göstermektedir."
BAKAN URALOĞLU A HABER'DE! "ULAŞIMDA ŞU AN İÇİN SORUN YOK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
O açıklamalar şu şekilde:
Karayollarında herhangi bir sorun yok. Depremi Ankara'da hissettik. Ulaşımda şu an için bir sorun yok. İnternet uygulamalarında bir sorun olmadı. İletişim noktasında bir problem olmadı. Alternatif güç kaynakları devreye girdi.
BAKAN YERLİKAYA: ÇEVRE KÖYLERDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Çevre köylerde Jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir.
BAKAN YERLİKAYA: SINDIRGI'DA 6 KİŞİDEN 5'İ KURTARILDI
"4 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK"
Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmekte, süreci tüm ilgili kurumlarımızla yakından takip etmekteyiz.
Yaralılarımıza acil şifalar, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
BAKAN YERLİKAYA: 2 KİŞİ KURTARILDI 2 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Bakan Yerlikaya: Balıkesir Sındırgı Depremi-2 Sındırgı İlçemizde 1 Bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çevre köylerde Jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir.
BAKAN KURUM: HASARLI BİNALARA GİRMEYİN
Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
YIKILAN BİNA ENKAZINDA KURTARMA ÇALIŞMALARI
Balıkesir'deki depremde yıkılan binanın enkazında arama çalışmaları yapılıyor.
İşte o çalışmalardan görüntüler...
AFAD AÇIKLADI: 7 ARTÇI MEYDANA GELDİ
AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
10 Ağustos 2025 tarihinde, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
7 ARTÇI MEYDANA GELDİ
Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir
PERSONEL VE ARAÇ SEVKİ YAPILDI
An itibarıyla, saha taramaları devam etmektedir. Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeler takip edilmektedir.
BAKAN YERLİKAYA A HABER'DE: 2 KİŞİ ENKAZ ALTINDA
İçişleri Bakanı Ali Yerlkaya A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya'nın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Tarama faaliyetleri sürüyor. 112'ye 4 ihbar geldi şuana kadar. Balıkesir'e geçiyorum şu an. Geçmiş olsun diklerimizi iletiyoruz. 2 kişi enkaz altında kaldı.
BALIKESİR VALİSİ: ÇÖKEN BİNADAN 2 KİŞİ KURTARILDI
BAŞKAN ERDOĞAN: ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Başkan Erdoğan: Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun.
NACİ GÖRÜR UYARDI: EVLERDEN BİR MÜDDET UZAK DURUN
Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarıda bulunarak "Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun." dedi.
AFAD UYARDI: RİSKLİ BİNALARA GİRMEYİN
AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.
YIKILAN BİNALAR VAR!
Balıkesir'de deprem nedeniyle bir binanın yıkıldığı görüldü. İşte o görüntüler..
ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
Deprem sonrası artçılar devam ediyor. AFAD 6.1'lik deprem sonrası 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.
İSTANBUL VALİLİĞİ: SAHA TARAMALARINA BAŞLANDI
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Balıkesir'in Sındırgı İlçesi'nde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, saha ekiplerimiz tarama çalışmalarına başlamıştır."
OLUMSUZLUK VAR MI? BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Balıkesir Sındırgı'da 6.1büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
AFAD BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLADI: 6.1
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi.
.
İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ayla Başar neden öldü, hasta mıydı? Şarkıcı Ayla Başar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve kariyeri...
- 2025’te Lise KPSS var mı, yok mu? KPSS Ortaöğretim sınavı kaç yılda bir yapılıyor, kimler başvurabilir?
- Damla Kent Projesi (DMLKT) halka arz sonuçları açıklandı: Kaç lot verdi? DMLKT borsada ne zaman işlem görecek?
- Simav fayı nerede, hangi bölgelerde deprem riski var? Balıkesir Simav fay hattı MTA haritası: İşte mahalle mahalle riskli yerler
- TCDD MAKİNİST ALIMI BAŞVURU EKRANI İŞKUR 2025 | TCDD 229 işçi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman olacak?
- iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri | iOS 26 güncellemesi ile hangi yenilikler gelecek, özellikleri neler?
- Memur ve 4C'liye TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI | 6,5 milyon kişinin yeni hakları için geri sayım başladı! Enflasyon farkı, artış oranları...
- Balıkesir depreminde amcasını kaybeden ünlü oyuncu kim? Eylül Tumbar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Meteoroloji’den hava raporu 11 Ağustos | Sıcaklıklar 7 derece artıyor, 60 km hızla fırtına geliyor! İstanbul, İzmir, Balıkesir...
- Ankara'da deprem 11 Ağustos | Çankırı, Kırıkkale, Bolu... Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?
- Yaz okulları tatil mi? 11 Ağustos Pazartesi Balıkesir'de yaz okulları var mı, yok mu? Ders işlenecek mi?
- Balıkesir’de artçılar ne zaman sona erecek? Depremler devam edecek mi, tehlikeli mi?