10 Ağustos 2025, Pazar

İçişleri Bakanı Yerlikaya A Haber'de! "Depremde 112'ye 4 ihbar aldık"
İçişleri Bakanı Yerlikaya A Haber’de! Depremde 112’ye 4 ihbar aldık

İçişleri Bakanı Yerlikaya A Haber'de! "Depremde 112'ye 4 ihbar aldık"

ahaber.com.tr
Giriş: 10.08.2025 21:23
Balıkesir'deki 6.1 deprem sonrası İstanbul ve çevre illerde panik oluştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber canlı yayının bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya "Tarama faaliyetleri sürüyor. 112'ye 4 ihbar geldi şuana kadar. Balıkesir'e geçiyorum şu an. Geçmiş olsun diklerimizi iletiyoruz. 2 kişi enkaz altında kaldı. " dedi.
