11 Ağustos 2025, Pazartesi
Gölcük Muhtarı A Haber'de! Bardakçı: Hasar alan evler var
Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Gölcük köyü muhtarı A Haber'e bağlanarak bölgedeki son bilgiyi paylaştı. Muhtar Bardak yaptığı açıklamasında "Köyde 2-3 hayvanımız telef oldu ve birçoğu kurtarıldı. Diğer yandan bazı evlerde hasar var. Gün ağardığında durum ortaya çıkacak. Daha acil olan yerler var ekipleri oraya yönlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.