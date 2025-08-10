Gölcük Muhtarı A Haber’de! Bardakçı: Hasar alan evler var

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Gölcük köyü muhtarı A Haber'e bağlanarak bölgedeki son bilgiyi paylaştı. Muhtar Bardak yaptığı açıklamasında "Köyde 2-3 hayvanımız telef oldu ve birçoğu kurtarıldı. Diğer yandan bazı evlerde hasar var. Gün ağardığında durum ortaya çıkacak. Daha acil olan yerler var ekipleri oraya yönlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.