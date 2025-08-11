11 Ağustos 2025, Pazartesi

Haberler Gündem Videoları Bakan Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'de! "Acil ihtiyaçlar için sahadayız"
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş A Haber’de! Acil ihtiyaçlar için sahadayız

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'de! "Acil ihtiyaçlar için sahadayız"

Giriş: 11.08.2025 00:50
İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalışmaların yakından takip edildiğini belirterek, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız da sahadalar. Bununla hem kriz anını yönetmek hem psikososyal destek sağlamak ve ayni yardımlarla birlikte acil ihtiyaçların karşılanması için sahada olacağız" dedi.
