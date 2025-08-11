11 Ağustos 2025, Pazartesi

Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 vatandaşımız hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 vatandaşımız hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 vatandaşımız hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2025 00:11
İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, depremde enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki bir vatandaşın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek 29 kişinin yaralı olduğunu söyledi.
