Bakan Uraloğlu A Haber’de açıkladı: Ulaşımda şu an bir sorun yok

Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber canlı yayınına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu "Karayollarında herhangi bir sorun yok. Depremi Ankara'da hissettik. Ulaşımda şu an için bir sorun yok. İnternet uygulamalarında bir sorun olmadı. İletişim noktasında bir problem olmadı. Alternatif güç kaynakları devreye girdi." dedi.