Balıkesir’de deprem! Çevre illerden hissedildi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 10.08.2025 21:08
İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin " AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz." dedi. Ayrıca Balıkesir'de deprem nedeniyle binanın yıkıldığı görüldü. Başkan Erdoğan depreme ilişkin geçmiş olsun dileyerek "İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz." dedi. A Haber canlı yayınına katılan Bakan Yerlikaya "Tarama faaliyetleri sürüyor. 112'ye 4 ihbar geldi şuana kadar. Balıkesir'e geçiyorum şu an. Geçmiş olsun diklerimizi iletiyoruz. 2 kişi enkaz altında kaldı." dedi.
