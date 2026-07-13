15 Temmuz'da verilen tarihi emir: "Ölün ama kuleyi geri alın"
15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz'u Hatırlamak" forumunda, o karanlık gecenin kritik tanıkları yaşananları anlattı. Dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbecilere karşı verilen tarihi mücadeleyi, alınan kritik kararları ve milli iradenin destansı direnişini çarpıcı detaylarla paylaştı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla Üsküdar'daki Enstitü Sosyal'de "10. Yılında 15 Temmuz'u Hatırlamak" forumu düzenlendi.
Darbe gecesinin tanıkları ile dönemin kritik isimlerini bir araya getiren programda, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşananlar, devlet kurumlarının verdiği mücadele ve milletin milli iradeye sahip çıkmak için ortaya koyduğu destansı direniş farklı yönleriyle ele alındı.
DEVLETİN ÜST KADEMESİ HAİN KALKIŞMAYA TANIKLIĞINI ANLATTI
Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi İpek Coşkun Armağan'ın açılış konuşmasının ardından 15 Temmuz'a ilişkin hazırlanan video gösterimi gerçekleştirildi.
Forumda daha sonra sırasıyla Prof. Dr. Necdet Subaşı, yazar Hasan Mert Kaya, dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve darbe gecesi A Haber ekranlarında görev yapan spiker Banu El konuşmalarını yaptı.
MUSTAFA ÇALIŞKAN: "GEREKİRSE ÖLÜN AMA KULEYİ GERİ ALIN"
Dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, darbe kalkışmasının başladığı anlarda Vatan Caddesi'nde verdikleri tarihi emri hatırlatarak, "Hiçbir polis silahını asla teslim etmeyecek. Gerekirse karşı koyulacak, gerekirse silah kullanılacak" sözleriyle sahada tereddüdü bitirdiklerini vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değinen Çalışkan, havalimanı kulesinin geri alınması süreciyle ilgili olarak ekiplerine, "Gerekirse orada ölün ama bana 15-20 dakika içinde kuleyi geri aldık diye cevap verin" talimatını verdiğini ve bu sayede Başkan Erdoğan'ın güvenle iniş yapabildiğini aktardı.
BERAT ALBAYRAK: "İKİ PİLOTTAN BİRİ FETÖ'CÜYDÜ"
Mustafa Çalışkan'ın ardından söz alan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağında yaşanan kritik anlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Albayrak, "15 Temmuz gecesi yaşanan ve bir kısmı bizimle mezara gidecek olan pek çok tarihi anı vardır ki günü geldiğinde inşallah hepsi aşikâr olacaktır. Bizler o gece hem şahsımız hem de evlatlarımızla imtihan olurken; Mustafa müdürümüz gibi kahramanlar, evlatlarıyla vedalaşma fırsatı bile bulamadan büyük bir dirayet göstermiştir. Rabbim kendisinden razı olsun." ifadelerini kullandı.