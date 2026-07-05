Yargı üzerinden kurulan kirli kumpas: 17-25 Aralık! FETÖ'nün sinsi planı nasıl çöktü?

Türkiye'nin milli birliğine ve seçilmiş hükümetine karşı FETÖ tarafından kurgulanan, 7 Şubat MİT kumpası ile başlayıp 17-25 Aralık yargı darbesi girişimiyle tırmanan karanlık planların üzerinden 13 yıl geçti. Devletin çelikten refleksi ve aziz milletin sarsılmaz iradesiyle çökerterek tarihin çöplüğüne attığı bu sinsi kumpaslar, A Haber’in hazırladığı özel belgeselle tüm detaylarıyla mercek altına alındı.

Türkiye, 7 Şubat 2012'de tarihinin en sinsi tuzaklarından birinin ayak seslerini duydu. FETÖ'nün hedefinde, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin geleceği vardı.

Plan, Erdoğan'ın ameliyata girmesi üzerine kurulmuştu. Dönemin Başbakanlık görevini üstlenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ameliyata girecek, uyandığında Türkiye eski Türkiye olmayacaktı. Ancak bu hain senaryo, devletin feraseti ve milletin duasıyla bozuldu.

7 Şubat'ta başarılı olamayan ihanet şebekesi, 17 Aralık 2013 sabahı bu kez yargı eliyle yeni bir darbe girişimini devreye soktu. Soruşturmanın başında, o dönem "kahraman savcı" maskesiyle parlatılan ancak bugün firari durumda olan FETÖ mensubu Zekeriya Öz bulunuyordu.

Örgütün emniyet ve yargı içindeki hücreleri, seçilmiş hükümeti devirmek için eş zamanlı olarak düğmeye bastı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kirli operasyona meydanlardan meydan okuyarak, "İstedikleri kadar çirkin yollara tevessül etsinler, istedikleri kadar kirli ittifakların içine girsinler; Türkiye'de artık söz milletindir, karar milletindir, yetki milletindir" sözleriyle milli iradenin teslim alınamayacağını vurgulamıştı.

DEVLETİN REFLEKSİ KUMPASI YERLE BİR ETTİ

İhanet şebekesinin emniyet ve yargıdaki uzantıları tarafından verilen hukuksuz gözaltı talimatları, vatansever emniyet ve jandarma mensuplarının dik duruşuyla işleme konulmadı. Devlet, bünyesine sızmış olan bu urları temizlemek adına kararlı bir operasyon süreci başlattı.

A Haber, hazırladığı bu özel belgeselle Türkiye'nin uçurumun kenarından nasıl döndüğünü ve ihanet odaklarının nasıl darmadağın edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.