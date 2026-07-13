İncirlik'te 15 Temmuz gecesi neler yaşandı? FETÖ'nün kritik üssündeki ihanet trafiği
15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişiminin en kritik merkezlerinden biri olan Adana'daki İncirlik Hava Üssü, darbeci savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapıldığı iddiaları, güvenlik güçlerinin kuşatması ve sonrasında yürütülen operasyonlarla yeniden gündeme geldi. İşte darbe gecesi üste yaşananların kronolojisi.
15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçerken, milli iradeyi hedef alan o karanlık gecenin en kritik noktalarından biri olan Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde yaşananlar kan dondurmaya devam ediyor.
Başkan Erdoğan'ın dik duruşu ve asil Türk milletinin göğsünü siper ederek yazdığı destanla bertaraf edilen ihanet girişiminde, İncirlik Üssü'nün Ankara ve İstanbul'da vatandaşın üzerine bomba yağdıran F-16'lara yakıt ikmali yaptığı belgeleriyle ortaya çıktı. 35 uçak, 37 helikopter ve binlerce silahla millete kasteden alçakların lojistik merkezi haline gelen üste, o gece polis ile cuntacılar burun buruna geldi.
HAİNLERİN JETLERİNE HAVADA CAN SUYU: 20'DEN FAZLA İKMAL
Cuntacıların hain planlarını devreye soktuğu 15 Temmuz gecesi, İncirlik Hava Üssü adeta bir ihanet trafiğine sahne oldu. Teröristlerin kullandığı ve Ankara ile İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Meclis ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kritik noktaları hedef alan F-16'ların yakıt ihtiyacı bu üsten karşılandı. Radar kayıtlarına yansıyan bilgilere göre, üsten havalanan 3 tanker uçağı darbeci jetlere 20'den fazla kez yakıt ikmali yaptı.
İlk tanker uçak 15 Temmuz akşamı 21.45'te havalanırken, ikinci uçak Afyon, Ankara ve İstanbul semalarında hainlere destek verip sabahın ilk ışıklarında üsse döndü. Üçüncü uçağın ise 16 Temmuz sabahı 10.42'ye kadar havada kalarak ihanet uçuşlarına zemin hazırladığı belgelendi.