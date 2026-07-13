İncirlik'te 15 Temmuz gecesi neler yaşandı? FETÖ'nün kritik üssündeki ihanet trafiği

foto: ahaber.com.tr VALİ DEMİRTAŞ'TAN NET TALİMAT: "VURUN!" İncirlik Üssü'nde tansiyonun yükseldiği anlarda, devletin kararlı duruşu ihanet çemberini yardı. Dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Aklım ilk etapta buranın ışıklarını kapatmamız lazım diye düşündü. Valilikten verdiğim talimatla üssün elektriklerini kestirdim. Görevli arkadaşlara 'Kesinlikle hiç kimsenin içeri girmesine ve dışarı çıkmasına müsaade etmeyeceksiniz, eğer ısrar edilirse vur emri veriyorum, vuracaksınız' dedim" ifadelerini kullanarak o geceki tavizsiz tutumunu aktardı. Vali Demirtaş'ın bu hamlesiyle İncirlik Üssü'nün dünyayla bağlantısı kesilirken, darbecilerin hareket alanı tamamen kısıtlandı.

foto: ahaber.com.tr NİZAMİYEDE SİLAHLI ÇATIŞMA EŞİĞİ Valilik kararıyla üssün etrafı polis ve jandarma ekiplerince çevrilirken, nizamiyede tarihi bir direniş yaşandı. Zırhlı araçlar ve iş makineleriyle üssü abluka altına alan emniyet güçleri, karşılarında silahlı cuntacıları buldu. Gerginliğin tırmandığı o anlarda darbeci bir subay, elindeki uzun namlulu silahla polislerin üzerine yürüdü. O sırada telefona sarılan cuntacıların, tutuklanan üs komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van ile irtibat kurmaya çalıştığı iddia edildi. Ancak emniyet güçlerinin geri adım atmayan duruşu sayesinde çatışmanın eşiğinden dönüldü ve ihanet odağı etkisiz hale getirildi.