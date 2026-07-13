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İncirlik'te 15 Temmuz gecesi neler yaşandı? FETÖ'nün kritik üssündeki ihanet trafiği

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İncirlik'te 15 Temmuz gecesi neler yaşandı? FETÖ'nün kritik üssündeki ihanet trafiği

15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişiminin en kritik merkezlerinden biri olan Adana'daki İncirlik Hava Üssü, darbeci savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapıldığı iddiaları, güvenlik güçlerinin kuşatması ve sonrasında yürütülen operasyonlarla yeniden gündeme geldi. İşte darbe gecesi üste yaşananların kronolojisi.

15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçerken, milli iradeyi hedef alan o karanlık gecenin en kritik noktalarından biri olan Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde yaşananlar kan dondurmaya devam ediyor.

15 TEMMUZ GECESİ İNCİRLİK'TE NELER YAŞANDI?

Başkan Erdoğan'ın dik duruşu ve asil Türk milletinin göğsünü siper ederek yazdığı destanla bertaraf edilen ihanet girişiminde, İncirlik Üssü'nün Ankara ve İstanbul'da vatandaşın üzerine bomba yağdıran F-16'lara yakıt ikmali yaptığı belgeleriyle ortaya çıktı. 35 uçak, 37 helikopter ve binlerce silahla millete kasteden alçakların lojistik merkezi haline gelen üste, o gece polis ile cuntacılar burun buruna geldi.

İncirlik Hava Üssü - foto:ahaber.com.trİncirlik Hava Üssü - foto:ahaber.com.tr

HAİNLERİN JETLERİNE HAVADA CAN SUYU: 20'DEN FAZLA İKMAL

Cuntacıların hain planlarını devreye soktuğu 15 Temmuz gecesi, İncirlik Hava Üssü adeta bir ihanet trafiğine sahne oldu. Teröristlerin kullandığı ve Ankara ile İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Meclis ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kritik noktaları hedef alan F-16'ların yakıt ihtiyacı bu üsten karşılandı. Radar kayıtlarına yansıyan bilgilere göre, üsten havalanan 3 tanker uçağı darbeci jetlere 20'den fazla kez yakıt ikmali yaptı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

İlk tanker uçak 15 Temmuz akşamı 21.45'te havalanırken, ikinci uçak Afyon, Ankara ve İstanbul semalarında hainlere destek verip sabahın ilk ışıklarında üsse döndü. Üçüncü uçağın ise 16 Temmuz sabahı 10.42'ye kadar havada kalarak ihanet uçuşlarına zemin hazırladığı belgelendi.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

VALİ DEMİRTAŞ'TAN NET TALİMAT: "VURUN!"

İncirlik Üssü'nde tansiyonun yükseldiği anlarda, devletin kararlı duruşu ihanet çemberini yardı. Dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Aklım ilk etapta buranın ışıklarını kapatmamız lazım diye düşündü. Valilikten verdiğim talimatla üssün elektriklerini kestirdim. Görevli arkadaşlara 'Kesinlikle hiç kimsenin içeri girmesine ve dışarı çıkmasına müsaade etmeyeceksiniz, eğer ısrar edilirse vur emri veriyorum, vuracaksınız' dedim" ifadelerini kullanarak o geceki tavizsiz tutumunu aktardı. Vali Demirtaş'ın bu hamlesiyle İncirlik Üssü'nün dünyayla bağlantısı kesilirken, darbecilerin hareket alanı tamamen kısıtlandı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

NİZAMİYEDE SİLAHLI ÇATIŞMA EŞİĞİ

Valilik kararıyla üssün etrafı polis ve jandarma ekiplerince çevrilirken, nizamiyede tarihi bir direniş yaşandı. Zırhlı araçlar ve iş makineleriyle üssü abluka altına alan emniyet güçleri, karşılarında silahlı cuntacıları buldu. Gerginliğin tırmandığı o anlarda darbeci bir subay, elindeki uzun namlulu silahla polislerin üzerine yürüdü. O sırada telefona sarılan cuntacıların, tutuklanan üs komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van ile irtibat kurmaya çalıştığı iddia edildi. Ancak emniyet güçlerinin geri adım atmayan duruşu sayesinde çatışmanın eşiğinden dönüldü ve ihanet odağı etkisiz hale getirildi.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

"GELECEK GÜNLER ÇOK GÜZEL OLACAK" VAADİYLE İHANET TOPLANTISI

Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın, darbe girişiminden sadece bir gün önce üste gizemli bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. Aralarında iş adamlarının da bulunduğu 25 kişiyi karargahına çağıran darbeci Van, "Gelecek günler çok güzel olacak, merak etmeyin" sözleriyle darbe mesajı verirken, davetlilere üssü gezdirdi.

Cuntacı komutanın bununla da yetinmeyip, darbenin başarılı olması durumunda bazı isimlere Belediye Başkanlığı ve Başhekimlik gibi makamlar vaat ettiği belirlendi. Öte yandan, İncirlik'e son iki ayda sıkça gelen yabancı heyetlerin içinde İran, Irak, Suriye ve ABD kökenli istihbarat elemanlarının bulunduğu yönündeki itiraflar, ihanetin uluslararası boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yakıt ikmali emrini veren İncirlik Üs Komutanı Ercan Van - foto:ahaber.com.trYakıt ikmali emrini veren İncirlik Üs Komutanı Ercan Van - foto:ahaber.com.tr

OPERASYONUN BİLANÇOSU: 15 RÜTBELİ TUTUKLANDI

Milli iradeye karşı yürütülen bu alçak girişimin püskürtülmesinin ardından, emniyet güçleri İncirlik Üssü'ne kapsamlı bir operasyon düzenledi. Başta darbeci Tuğgeneral Bekir Ercan Van olmak üzere, ihanet trafiğini yöneten 15 rütbeli asker kıskıvrak yakalanarak tutuklandı. 15 Temmuz gecesi yaşanan bu hareketlilik, İncirlik'in FETÖ için neden vazgeçilmez bir stratejik nokta olduğunu ve Türk polisinin kahramanca mücadelesini tarihe altın harflerle kazıdı.

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İncirlik'te 15 Temmuz gecesi neler yaşandı? FETÖ'nün kritik üssündeki ihanet trafiği - 1

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