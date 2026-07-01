FETÖ'nün "gazeteci" maskeli Goebbels'leri işbaşında! Hainlerden kesintisiz ihanet
Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı firari FETÖ militanları, sığındıkları ülkelerde örgütsel kimliklerini "gazeteci" maskesi altına gizleyerek Türkiye aleyhine kara propaganda yürütmeye devam ediyor. Hainler, Adolf Hitler’in kara propagandacısı Joseph Goebbels’in manipülasyon taktiklerini kullanıyor.
Türkiye'nin kırmızı bülten ile iadesini talep ettiği firari FETÖ militanları, sığındıkları ülkelerde örgütsel kimliklerini gazeteci maskesi arkasına gizleyerek yabancı dillerde yaptıkları dezenformasyonlarla dünya genelinde Türkiye aleyhine kara propagandayı sürdürüyor. Örgütün medya ayağındaki isimlerin bu stratejisi, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in kitleleri manipüle etmek için ucuza soktuğu halk radyolarıyla yanıltıcı ve yalan bilgileri gerçekmiş gibi sunarak Alman toplumunu manipüle etme taktiğini akla getiriyor. Günümüzde FETÖ firarilerinin "özgürlükçü ve tarafsız basın" adı altında yürüttüğü dijital yayınlar da bu "ucuz radyo" işlevini görüyor.
LİSTE BAŞI DUMANLI
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Hrant Dink'in öldürülme davası ve Selam Tevhid kumpasında dönemin başbakanı, bakanlar ve MİT müsteşarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi usulsüz olarak dinlendiği davada doğrudan sanık olarak yer alan Ekrem Dumanlı, örgütün medya ayağındaki aktörlerden biri. Kapatılan Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde, TSK personeline, gazetecilere ve bürokratlara kurulan kumpasların algısını bizzat yönetti.
FETÖ kumpaslarında gazete manşetleri ve köşe yazılarıyla adli operasyonların altyapısını kurdu. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmadan hemen önce, 2015 yılında yasadışı yollarla Türkiye'den firar etti. Bugün ABD'nin New Jersey eyaletinde kara propagandaya devam ediyor.