FETÖ'nün "gazeteci" maskeli Goebbels'leri işbaşında! Hainlerden kesintisiz ihanet

Bülent Keneş Bozkurt'la beraber yine firariler Bülent Keneş ve Levent Kenez, sözde "insan hakları kuruluşu" olarak pazarlanan Stockholm Center for Freedom (SCF) çatısı altında Batılı kurumları ve uluslararası raporları manipüle etmek için İngilizce hazırlanan sözde Türkiye raporları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesini dünya kamuoyuna hukuk ihlali olarak servis ediyor.

Adem Yavuz Arslan FETÖ'nün yol verdiği cinayet olarak bilinen Hrant Dink'in katledilmesi sonrası örgütün rolünü gizlemek için kitap yazan Adem Yavuz Arslan da ABD'den kara propaganda faaliyetlerine devam ediyor. Metin Yıkar ile beraber Washington ve New Jersey stüdyolarından "Tr724" ve "Bold Medya" gibi güncel dijital platformlar adına yayın yapıyorlar.