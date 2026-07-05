Batı'dan FETÖ'cülere vatandaşlık kalkanı! Almanya, ABD, Kanada... İade taleplerine peş peşe ret
Türkiye'nin yurt dışına kaçan FETÖ mensuplarının iadesi için yürüttüğü hukuki mücadelede Batılı ülkelerin verdiği ret kararlarının gerekçeleri ortaya çıktı. Almanya, ABD, Kanada, İspanya, Belçika ve İngiltere'nin farklı hukuki gerekçeler öne sürerek ya iadeleri reddettiği ya da süreçleri uzattığı belirtilirken, vatandaşlık verilmesi, ağırlaştırılmış müebbet cezası ihtimali, ikili anlaşma eksikliği ve "çifte cezalandırılabilme" şartı öne çıkan gerekçeler arasında yer aldı.
CEZALARI ÇOK OLDUĞUNU İÇİN İADE YAPILMADI
Örgütün üst düzey yöneticileri ve kritik isimleri hakkında yürütülen soruşturmalarda, Avrupa ülkelerinin en sık arkasına kullandığı mazeretlerin başında Türkiye'deki ceza yaptırımları geliyor.
Örgütün tayin heyeti üyesi ve Sakarya Üniversitesi imamı olduğu belirtilen firari Suat Yıldırım'ın iadesi amacıyla hazırlanan önceki taleplere Almanya makamlarından ret yanıt geldi. Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Yıldırım'ın Almanya'da olup olmadığının tespit edilemediğini öne sürerken, bundan bağımsız olarak Türkiye'de "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi ihtimali bulunması" nedeniyle iadenin onaylanmasının hukuken mümkün olmadığını bildirdi.
(Görsel: Suat Yıldırım)
"İKİLİ ANLAŞMA YOK" DENİLDİ
Birçok ülke, Türkiye ile aralarında doğrudan bir suçluların iadesi anlaşması bulunmamasını firarileri korumak için yasal bir boşluk olarak kullanıyor. Bu sorunu diplomasi yoluyla çözülme çalışmaları devam ederken FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in uzun yıllar özel doktorluğunu yapan Tuncay Delibaşı, Abdullah Sabri Tok ve Bursa il sorumlu abisi olduğu belirlenen Cansun Sarıyıldız hakkında Kanada iletilen iade taleplerini geri çevirdi.