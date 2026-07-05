Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bilgilerde, iki ülke arasında suçluların iadesine ilişkin ikili bir antlaşma ya da her iki ülkenin de taraf olduğu çok taraflı bir sözleşme bulunmadığı gerekçe gösterildi. Kanada hükümeti, "karşılıklılık ilkesi çerçevesinde iadenin mümkün olamayacağını" savunarak talepleri yerine getirmeyi reddetti. (Görsel: Cansun Sarıyıldız)

"VATANDAŞIMIZ OLDU" DENEREK RED YAPILDI Firari FETÖ'cülerin kaçtıkları ülkelerde hızla o ülkenin vatandaşlığına geçirilmesi de iade süreçlerinin önünü kesen en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor. Örgütün çekirdek kadrosunda bulunan, "Amerika imamlığı" ve "Avrupa imamlığı" gibi görevler yürüten, istişare heyeti üyesi Abdullah Aymaz hakkında Türkiye'nin yaptığı iade başvurusu tam anlamıyla bu duvara çarptı. Almanya makamları, firari ismin "Alman vatandaşlığına haiz olması" sebebiyle Türkiye'nin iade talebini doğrudan reddetti. Vatandaşlık kimliğiyle Aymaz'ın daha sonra ABD'ye geçtiği tespit edildi. (Görsel: Abdullah Aymaz)

"ÇİFTE CEZALANDIRILABİLME" ŞARTI UYUŞMAZLIĞI GEREKÇE GÖSTERİLDİ Bazı iade talepleri ise uluslararası hukuk metinlerinde yer alan teknik maddelerin manipüle edilmesiyle sonuçsuz bırakıldı. Türkiye ile ABD arasında yürürlükte olan "Suçluların İadesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Antlaşması" olmasına rağmen Washington yönetimi iadeleri talepleri reddediyor.

Örgüt adına faaliyet gösteren Kuzey Irak ve Ortadoğu İmamı Turgut Karabulut'un hakkında düzenlenen dosyada, iade talebine konu suçlamaların ABD ve Türkiye arasındaki antlaşmanın 2'nci maddesinde öngörülen "çifte cezalandırılabilme" şartını yani suçun her iki ülkede de aynı karşılığa sahip olması standardını karşılamadığı iddia edilerek iade taleplerinin reddedildiği biliniyor. (Görsel: Suat Yiğit)