Terörün finansmanına geçit yok! FETÖ/PDY ve DHKP/C ile iltisaklı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre FETÖ/PDY ve DHKP/C ile bağlantılı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu. (Foto: Resmi Gazete - Ekran Görüntüsü)



FETÖ/PYD VE DHKP-C TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI KİŞİ VE KURULUŞLARIN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında alınan kararla, haklarında makul sebepler bulunduğu değerlendirilen bazı kişi ve kuruluşların Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Kararda, söz konusu işlemin ilgili kanunun 7'nci maddesi uyarınca gerçekleştirildiği belirtilirken, kararın 48 saat içerisinde Ankara Ağır Ceza Mahkemesinin onayına sunulacağı ifade edildi. İlgililerin ise kanun kapsamında malvarlığının dondurulması kararının kaldırılması talebinde bulunabileceği kaydedildi.

Resmî Gazete'de yer alan listelerde, FETÖ/PDY ve DHKP/C ile bağlantılı olduğu belirtilen 6 kişi ve 3 kuruluşun malvarlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Karar, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, uygulamayı Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.



İŞTE MAL VARLIKLARI DONDURULAN KİŞİ VE KURULUŞLAR