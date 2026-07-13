İşte Bylock'un FETÖ'cü prensleri! ID sıralaması bile rastgele değil

FETÖ'cü Cevheri Güven (ahaber.com.tr)

CEVHERİ GÜVEN'E DİKKAT ÇEKEN ID

Bylock ID'leri örgüt içindeki 'kıymet' sıralamasını çok net ortaya koyuyor. FETÖ'ye bağlılığı ile bilinen firari gazeteci Cevheri Güven de o isimlerden biri. Güven ilk bin içindeki ID'ler arasında yer almasa da FETÖ'ye üye gazeteciler arasında ilk sırada yerini almış durumda. FETÖ'nün Goebbels'i olarak da bilinen Güven'in ID'si 3320. Bylock'taki ID'si ile firari gazeteci Güven'in, FETÖ'ye bağlı diğer gazetecilere göre ne kadar kıymetli olduğu görünüyor.