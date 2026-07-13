İşte Bylock'un FETÖ'cü prensleri! ID sıralaması bile rastgele değil
FETÖ'nün gizli iletişim ağı olarak kullandığı ByLock'a yönelik analizler, örgüt içindeki hiyerarşik yapıya ışık tuttu. İncelemelerde, kullanıcılara verilen ID numaralarının rastgele değil, örgüt içindeki konum ve kıdemi yansıtacak şekilde oluşturulduğu değerlendirildi. ByLock'ta ID numaralarının 1'den başlayarak verildiği ve toplam kullanıcı ID sayısının 215 bini aştığı belirlendi. Kayıtlarda ilk 100 ID arasında örgütün kritik isimleri ve çok sayıda FETÖ mensubunun yer aldığı tespit edildi.
Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimiyle tanıdığı ByLock'un, FETÖ'nün darbe planlamaları ve diğer gizli faaliyetlerinde kullandığı ana haberleşme ağı olduğu tespit edilmişti. Soruşturmalar kapsamında uygulamada kullanıcıların isimleri yerine numaralandırılmış ID'lerle yer aldığı belirlendi.
215 BİN KAYITLI ID
İncelemelerde, ByLock'ta ID numaralarının 1'den başlayarak verildiği ve toplam kullanıcı ID sayısının 215 bini aştığı ortaya çıktı. İlk dönemlerde uygulamanın yalnızca örgütün mahrem yapılanması ile üst düzey isimlerine açıldığı, daha sonraki süreçte ise tabana yayıldığı değerlendiriliyor.
İLK 100'DE KRİTİK İSİMLER
ByLock kayıtlarında ilk 100 ID arasında yer alan isimler arasında dikkat çeken çok sayıda FETÖ mensubu bulunuyor.
MİT Kumpası davasında da yargılanan tutuklu eski emniyet müdürü Erol Demirhan'ın ID numarasının 27 olduğu tespit edilirken, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kiremitçi'nin ise 28 numaralı ID'yi kullandığı belirlendi.
İLK 100 İÇİNDE ÖRGÜTÜN KRİTİK İSİMLERİ VAR
İlk 100 içerisindeki bir diğer isim ise Hrant Dink suikastı davası sanıklarından Serkan Şahan. Şahan'ın ByLock ID'sinin 40 olduğu kaydedildi.
43 numaralı ID'nin sahibi Cengiz Özkan'ın ise Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcısı olduğu belirtilen Cemal Karaata'nın bağlı olduğu isim olduğu ifade edildi.
İlk 100'de yer alan dikkat çekici isimlerden biri de FETÖ'nün ABD yapılanmasında görev aldığı belirtilen Mehmet Yaşa oldu. 49 numaralı ID'yi kullanan Yaşa'nın, örgüte ait olduğu öne sürülen yaklaşık 30 milyon doların Atlanta Star Chain isimli şirkette değerlendirilmesi sürecinde rol aldığı iddia ediliyor.
CEVHERİ GÜVEN'E DİKKAT ÇEKEN ID
Bylock ID'leri örgüt içindeki 'kıymet' sıralamasını çok net ortaya koyuyor. FETÖ'ye bağlılığı ile bilinen firari gazeteci Cevheri Güven de o isimlerden biri. Güven ilk bin içindeki ID'ler arasında yer almasa da FETÖ'ye üye gazeteciler arasında ilk sırada yerini almış durumda. FETÖ'nün Goebbels'i olarak da bilinen Güven'in ID'si 3320. Bylock'taki ID'si ile firari gazeteci Güven'in, FETÖ'ye bağlı diğer gazetecilere göre ne kadar kıymetli olduğu görünüyor.