15 Temmuz demokrasi destanının 10'ncu yılı! Türkiye şehitlerini tarihi yürüyüşle yâd edecek

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla düzenlenecek Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma programları kapsamında, İstanbul'da binlerce vatandaşın katılımıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.

YÜRÜYÜŞ ZİNCİRLİKUYU'DAN BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu ve 15 Temmuz Derneği iş birliğinde düzenlenecek yürüyüş, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Zincirlikuyu Metrobüs durağında başlayacak, 15 Temmuz Şehitliği'nde sona erecek.

Yaklaşık 5 bin kişinin katılması beklenen yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma etkinliklerinin önemli programları arasında yer alacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu tarihi direnişin simge mekânlarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, darbe girişiminin 10. yılında bir kez daha demokrasiye, millî iradeye ve şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkma kararlılığının sembolü olacak.

AZİZ ŞEHİTLERİMİZ ANMA YÜRÜYÜŞÜYLE YAD EDİLECEK

Bu yıl "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla düzenlenecek yürüyüşte, vatandaşlar şehitleri anmak ve millî birlik ruhunu yaşatmak amacıyla bir araya gelecek. Programın sonunda katılımcılara günün anısına özel olarak hazırlanan tişört, şapka, çanta ve hatıra madalyası takdim edilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü'nün, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasına, millî hafızanın canlı tutulmasına ve demokrasi bilincinin güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.