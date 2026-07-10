FETÖ'nün 60 yıllık yapılanması: Kestanepazarı'ndan 15 Temmuz hain darbe girişimine

Türkiye tarihinin en sinsi ve tehlikeli terör örgütlerinin başında gelen Fetullahçı Terör Örgütü'nün kanlı darbe girişiminin üstünden 10 yıl geçti. Örgütün tohumları; 1960'ların ortasında İzmir'in, eski kabadayıları ile meşhur Eşrefpaşa semtinin kuzeyindeki Kestanepazarı'nda atıldı. 1966'dan itibaren Kestanepazarı Camii'nde vaizlik yapmaya başlayan terör örgütünün Azrail ile buluşmuş lideri Fetullah Gülen, 1971'e kadar orada hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Gülen'in "müritleri" , 1970'lerin başından, 12 Mart Muhtırası'ndan sonra devlet içinde gizlice örgütlenmeye başladı. 12 Eylül 1980'den itibaren örgütün ilk Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem kadrolarını yerleştirmeyi hızlandıran Gülen; emniyet, yargı ve sivil bürokrasiye de militanlarını yerleştirmeye başladı. Fetullah Gülen, 12 Eylül darbesine açıktan destek verdi ve darbeyi gerçekleştiren Kenan Evren tarafından korundu. Darbenin ardından örgüt mensupları TSK'da ve eğitimde palazlanmaya başladı. 28 Şubat 1997 postmodern darbesini de destekleyen Gülen, o dönemde açtığı okul ve dershaneleri örgüte militan yetiştirmek için üs olarak kullandı. Fetullah Gülen hakkında Ankara DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel'in terör örgütü kurduğu gerekçesiyle 19 Mart 1999'da soruşturma açıldı. Gülen, iki gün sonra ABD'ye kaçtı. Bunu unutmayan FETÖ, Yüksel'e Bal Tuzağı ve kaset kumpası kurdu.

"ECEVİT'E ŞEFAAT EDERİM"

Dönemin başbakanı Bülent Ecevit, Fetullah Gülen'e telefon açarak "Lütfen Amerika'ya gidin" dedi. Gülen ve Ecevit, Fetullah Gülen'in "Şefaat edecek olsam Ecevit'e ederim." cümlesini kuracak kadar yakın idi. Gülen, 1999'da kaçtığı Amerika'dan ülkemizin kurumlarına yerleştirdiği militanlarıyla siyasilere kumpaslar kurdu, 15 Temmuz'da da darbe girişiminde bulundu. Fetullahçı Terör Örgütü, lideri ABD'ye kaçtıktan sonra tam bir Neo-Gladyo örgütlenmesi haline geldi. FETÖ-Gladyo ilişkisinin aydınlatılması örgütün kodlarını çözmek açısından önemli. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu konuda 15 Temmuz'dan sonra ciddi mesafe kat edebildi.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN KİRLİ GEÇMİŞİ

Fetullah Gülen, 1941'de Erzurum Pasinler'de doğdu, 1959'dan itibaren çeşitli illerde imam ve vaiz olarak görev yaptı. 1966'da İzmir Kestanepazarı'nda örgütün çekirdek kadrosunu oluşturdu. FETÖ'nün çekirdek kadrosunda Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi, Cevdet Türkyolu ve İlhan İşbilen gibi isimler yer aldı. Bu hainler, Fetullah Gülen'in ilk talebeleri oldu. Bu ekip örgütün en üst tabakasında yer aldı. Örgüt, "hizmet harekâtı" yalanıyla harekete geçti ve "ışık evi" adı verilen yapılanmanın ilk temeli İzmir Tepecik'te kuruldu. Örgüt, faaliyet alanı olarak okullar ve yurtlar üzerinden öğrencileri ve gençleri hedef aldı. Şubat 1979'da "Sızıntı" isimli dergiyle medyada yapılanmaya başladı. Fetullah Gülen, bu dergide yazdığı başyazılarla ülke gündemine bakış açısını kamuoyuna duyurdu, şifreli yazılarla örgüt militanlarına mesaj verdi.