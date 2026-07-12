FETÖ ahtapotunun kolları kesildi! Bakan Gürlek: Temas noktaları oluşturmaya çalışıyorlar

FETÖ ile mücadelenin sadece polisiye bir operasyon değil, bir "Büyük Devlet Arınması" olduğunu belirten Gürlek, 15 Temmuz gecesini Türk tarihinin en karanlık ancak halkın direnişiyle en şanlı gecelerinden biri olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletin gücünün üstünde bir güç ben tanımadım" sözünün meydanlardaki milyonların ortak haykırışı olduğunu vurgulayan Gürlek, o gece 253 vatandaşın şehit, 2 bin 740 kahramanın ise gazi olduğunu hatırlattı.

FETÖ: YENİ NESİL CASUSLUK ŞEBEKESİ



Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) klasik yapılardan çok farklı, devletin kendi gücünü yine devlete karşı kullanan sinsi bir "yeni nesil casusluk şebekesi" olduğunu vurgulayan Gürlek, şu tespitlerde bulundu:

"Toplumda terör örgütü denilince akla ilk olarak silahlı, dağda ya da sokakta açıkça eylem yapan yapılar gelir. Ancak FETÖ/PDY'yi klasik terör örgütlerinden ayıran, onu 'yeni nesil' kılan temel fark, devleti dışarıdan silah zoruyla ve doğrudan cephe alarak yıkmaya çalışmamasıdır. FETÖ/PDY; devleti dışarıdan yıkmak yerine, devletin kendi gücünü, silahını ve mekanizmalarını yine devlete karşı kullanan sinsi ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Burada, dini değerleri istismar eden, 'mahrem hücreler' şeklinde birbirinden kopuk gizli gruplar halinde örgütlenen, 'takiyye ve renklendirme' adını verdikleri çift kimlikli yaşamı kurumsal bir ilke haline getiren bir casusluk şebekesinden bahsediyoruz. Darbe teşebbüsüne kadar silahlı kapasitesini açık alanda değil; bürokrasi, istihbarat, yargı ve ordu içerisine sızdırdığı elemanları vasıtasıyla saklamıştır. Yani bu yapı, yasal bir görünüm altında yasa dışı amaçlar güden profesyonel bir ağdır. Bu yapının uluslararası boyutu incelendiğinde, FETÖ/PDY için sadece bir terör örgütü değil, aynı zamanda bir 'casusluk şebekesi' demek hukuken ve fiilen en doğru tespittir."

"GENÇLERİ İRADESİZ BİRER ROBOTA DÖNÜŞTÜRDÜLER"



Örgütün dünya genelinde 160'tan fazla ülkede kurduğu okul, vakıf ve dernek ağının küresel bir mali derinlik sağladığını, ancak bundan daha vahimi, devletin en mahrem noktalarından elde ettikleri hassas verileri, personel bilgilerini ve milli güvenlik stratejilerini yabancı istihbarat servislerinin kullanımına açtıklarını belirten Gürlek; "Kendi ülkesinin sırlarını küresel güç odaklarına sunan bir organizasyon tam manasıyla bir 'Siyasal ve Askeri Casusluk' şebekesidir. Örgütün nihai amacının, demokratik ve anayasal nizamı tamamen yıkarak, kendi gizli ideolojilerine ve örgüt liderinin dogmalarına dayalı totaliter bir rejim kurmak olduğu en yüksek hukuki makamlarca ortaya konmuştur. Bu yapı yıllar boyunca toplumun her kesiminden, özellikle de gencecik insanlardan çok büyük bir insan kaynağı devşirmiştir. Burada çok büyük bir psikolojik yönlendirme ve inanç istismarı mekanizması vardır. En sık kullandıkları argümanlar; hizmet, maneviyat, kaliteli eğitim vaadi ve burs destekleri olmuştur. Özellikle Anadolu'nun temiz, saf ve dar gelirli ailelerinin zeki çocuklarını hedef almışlar; onları 'Altın Nesil' aldatmacasıyla manevi bir seçilmişlik duygusuna inandırmışlardır. Süreç içinde rüya ve gerçek dışı anlatılarla gençlerin sorgulama yeteneğini felç ederek adeta iradesiz birer robota dönüştürmüşlerdir. İşin dünyevi boyutunda ise 'soru hırsızlığı' yoluyla emek hırsızlığı yapmışlar, üyelerine haksız kamu kariyerleri vaat ederek onları hem ekonomik hem de psikolojik olarak kendilerine bağımlı hale getirmişlerdir" dedi.