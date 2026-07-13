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Kod adı "Namık": Adil Öksüz'ün FETÖ'deki kritik rolünün kronolojisi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kod adı "Namık": Adil Öksüz'ün FETÖ'deki kritik rolünün kronolojisi

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasının en kritik isimlerinden "Namık" kod adlı Adil Öksüz, akademisyen kimliğini örgütsel faaliyetleri için kamuflaj olarak kullandı. Soruşturma dosyaları, tanık beyanları ve yargı süreçlerine yansıyan bilgiler; darbe hazırlıklarından Akıncı Üssü'ndeki yakalanışına, serbest bırakılmasının ardından kayıplara karışmasına kadar uzanan sürecin ayrıntılarını ortaya koyuyor.

15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen kalkışmanın kritik isimlerinden biri olan Adil Öksüz hakkındaki soruşturmalar ve yargı süreçleri gündemdeki yerini koruyor. "Namık" kod adıyla örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirtilen Öksüz'ün, akademisyen kimliği altında sürdürdüğü faaliyetler, darbe hazırlıkları sırasındaki temasları ve firar süreci soruşturma dosyalarına ayrıntılı şekilde yansıdı.

Kod adı "Namık": Adil Öksüz'ün FETÖ'deki kritik rolünün kronolojisi - 1

Yargı kararları, tanık anlatımları, HTS kayıtları ve resmi soruşturma belgeleri birlikte değerlendirildiğinde, Öksüz'ün FETÖ içerisindeki konumu ile darbe girişimi öncesindeki hareketliliğine ilişkin önemli tespitler ortaya çıktı.

Kod adı "Namık": Adil Öksüz'ün FETÖ'deki kritik rolünün kronolojisi - 2

AKADEMİSYEN KİMLİĞİYLE ÇİFT HAYAT SÜRDÜ

1967 yılında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğan Adil Öksüz, 1990 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Ardından yüksek lisans ve doktora eğitimini Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. Aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yaptı.

Resmi görevini sürdüren Öksüz, çevresinde sıradan bir akademisyen profili çizdi. Ancak soruşturma dosyaları ve örgüt mensuplarının ifadelerine göre bu akademik kimlik, örgütsel faaliyetlerin gizlenmesinde kullanılan önemli bir kamuflaj işlevi gördü. Yurt dışı seyahatleri ve örgüt içindeki temaslarını akademik faaliyet görüntüsü altında sürdürdüğü değerlendirildi.

Kod adı "Namık": Adil Öksüz'ün FETÖ'deki kritik rolünün kronolojisi - 3

FETÖ'NÜN MAHREM YAPILANMASINDA KRİTİK İSİMLERDEN BİRİ OLDU

FETÖ'nün kamu kurumlarındaki yapılanmasının en dikkat çeken unsurlarından biri, "mahrem imam" olarak adlandırılan sivil yöneticilerdi. Askeri ya da resmi görevleri bulunmayan bu isimlerin, örgüt adına üst düzey kamu görevlileriyle irtibat kurduğu ve örgütsel talimatların iletilmesinde rol aldığı soruşturma dosyalarına yansıdı.

Bu yapı içerisinde "Namık" kod adını kullandığı belirtilen Adil Öksüz'ün, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki Hava Kuvvetleri yapılanmasından sorumlu mahrem yönetici konumunda bulunduğu yönünde çok sayıda tanık beyanı ve yargı dosyası kaydı yer aldı. Soruşturmalarda elde edilen bilgi ve bulgular, Öksüz'ün doğrudan örgütün üst yönetimiyle temas kuran isimlerden biri olduğunu ortaya koydu.

Kod adı "Namık": Adil Öksüz'ün FETÖ'deki kritik rolünün kronolojisi - 4

ANKARA'DAKİ VİLLADA DARBE HAZIRLIKLARI İDDİASI

Soruşturma dosyalarına giren tanık beyanlarına göre, Ankara'da danışmanlık merkezi görünümündeki üç katlı bir villada darbe girişimine yönelik hazırlık toplantıları yapıldı. Özellikle "Şapka" kod adlı gizli tanığın ifadelerinde, Adil Öksüz'ün bu villada örgüt mensubu askerlerle sık sık bir araya geldiği ve hazırlık sürecini koordine eden isimlerden biri olduğu öne sürüldü.

Dosyada yer alan anlatımlara göre söz konusu toplantılar 2016 yılının Haziran ayı sonlarında yoğunlaştı. Tanık ifadeleri ve soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, darbe hazırlıklarının bu süreçte sistematik şekilde yürütüldüğüne işaret etti.

Kod adı "Namık": Adil Öksüz'ün FETÖ'deki kritik rolünün kronolojisi - 5

ABD SEYAHATLERİ SORUŞTURMA DOSYALARINA YANSIDI

15 Temmuz darbe girişiminden önce Adil Öksüz'ün yurt dışı seyahatleri de soruşturmaların önemli başlıklarından biri oldu. HTS kayıtları, pasaport hareketleri ve havalimanı giriş-çıkış kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde, Öksüz'ün 2016 yılının Mart ve Haziran aylarında ABD'ye birden fazla kez gittiği tespit edildi.

Soruşturma dosyalarına göre Öksüz, 11 Temmuz 2016 tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'ye hareket etti ve darbe girişiminden iki gün önce, 13 Temmuz'da Türkiye'ye döndü. Yargı dosyalarında yer alan değerlendirmelerde bu seyahatin, darbe hazırlıkları öncesindeki kritik temaslar kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Ancak bu ziyaretin içeriğine ilişkin kamuoyuna açıklanmış kesin ve bağımsız şekilde doğrulanmış resmi bir kayıt bulunmuyor.

Kod adı "Namık": Adil Öksüz'ün FETÖ'deki kritik rolünün kronolojisi - 6

AKINCI ÜSSÜ YAKINLARINDA YAKALANDI

15 Temmuz gecesi darbe girişiminin yönetildiği merkezlerden biri olarak gösterilen Akıncı Üssü'nün çevresinde 16 Temmuz sabahı yapılan kontroller sırasında Adil Öksüz jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Üzerinde GPS cihazı, cep telefonu ve bir miktar para bulunan Öksüz, ifadesinde bölgede bulunma nedenini "Kazan ilçesine tarla bakmaya gelmiştim" sözleriyle açıkladı.

Ancak darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda bu savunma, dosyadaki diğer deliller ve tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirildi. Öksüz hakkında hazırlanan iddianamelerde, Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlerine ilişkin çok sayıda tespit ve tanık anlatımı yer aldı.

Kod adı "Namık": Adil Öksüz'ün FETÖ'deki kritik rolünün kronolojisi - 7

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Gözaltı işlemlerinin ardından Sincan Batı Adliyesi'ne sevk edilen Adil Öksüz, 18 Temmuz 2016 tarihinde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karara savcılık itiraz etti ancak itiraz reddedildi. Böylece darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olarak değerlendirilen Öksüz, adliyeden ayrıldıktan sonra izini kaybettirdi.

Daha sonraki yargı süreçlerinde, serbest bırakma kararında görev alan hâkimler hakkında da soruşturma yürütüldü. İlgili hâkimler meslekten ihraç edilirken, haklarında açılan davalar sonucunda çeşitli hapis cezalarına hükmedildi.

Kod adı "Namık": Adil Öksüz'ün FETÖ'deki kritik rolünün kronolojisi - 8

"34 SIR 49" PLAKALI OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAYBOLDU

Serbest bırakılmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a geçen Adil Öksüz, daha sonra Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki kayınpederinin evine gitti.

Soruşturma kayıtlarına göre burada ailesiyle görüştükten sonra kendisine ait 34 SIR 49 plakalı otomobili bıraktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Yargı kararlarında, firar sürecinde Öksüz'e yardım ettikleri belirlenen bazı kişiler de örgüt üyeliği ve örgüte yardım suçlarından mahkûm edildi. Firarın organize edilmesine katkı sağladığı belirtilen isimler hakkında farklı mahkemelerce hapis cezaları verildi.

Kod adı "Namık": Adil Öksüz'ün FETÖ'deki kritik rolünün kronolojisi - 9

HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Adil Öksüz hakkında FETÖ'nün çatı davaları kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Firari durumda bulunan Öksüz için Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Öksüz'ün yakalanmasına yönelik çalışmalar güvenlik ve istihbarat birimlerince sürdürülüyor.

Çeşitli tanık beyanlarında ve soruşturma dosyalarında, Öksüz'ün yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarak Almanya'da saklandığı yönünde iddialar yer aldı. Ancak bu iddialara ilişkin kamuoyuna açıklanmış kesinleşmiş resmi bir tespit bulunmuyor.

Kod adı "Namık": Adil Öksüz'ün FETÖ'deki kritik rolünün kronolojisi - 10

SERBEST BIRAKILMASI VE FİRARINA İLİŞKİN YARGI SÜREÇLERİ TAMAMLANDI

Adil Öksüz'ün serbest bırakılması ve firar sürecine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında çok sayıda kamu görevlisi ve örgüt mensubu hakkında dava açıldı.

Serbest bırakılmasına karar veren hâkimler meslekten ihraç edilirken, yargılamalar sonucunda hapis cezalarına çarptırıldı.

Öksüz'ün firarına yardım ettiği belirlenen bazı örgüt mensupları da farklı mahkemelerde yargılandı. Bunlar arasında, kaçış sürecinde lojistik destek sağladığı belirtilen kişiler ile örgüt adına hareket ettiği değerlendirilen isimler hakkında da mahkûmiyet kararları verildi.

Kod adı "Namık": Adil Öksüz'ün FETÖ'deki kritik rolünün kronolojisi - 11

"TİMSAH" KOD ADLI SAHTE MİT BELGESİ İDDİASI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından soruşturma dosyalarına giren itirafçı beyanlarında, Adil Öksüz adına sahte bir MİT angaje formu hazırlandığı iddiasına da yer verildi.

İfadelerde, Öksüz'ün "Timsah" kod adlı bir MİT görevlisi gibi gösterilmeye çalışıldığı ve bu yönde hazırlanan sahte belgenin örgüte yakın sosyal medya hesapları üzerinden dolaşıma sokulduğu öne sürüldü.

Soruşturma dosyalarında yer alan değerlendirmelere göre bu girişimin, kamuoyunda algı oluşturmayı ve soruşturmanın seyrini etkilemeyi amaçlayan bir dezenformasyon faaliyeti olduğu değerlendirildi.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen Adil Öksüz dosyası, FETÖ soruşturmalarının en kritik başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Firari durumdaki Öksüz hakkında açılan davalar gıyabında devam ederken, güvenlik birimleri yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturma dosyaları, mahkeme kararları ve resmi kayıtlar ise örgütün mahrem yapılanmasının işleyişine ilişkin önemli veriler sunmaya devam ediyor.

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