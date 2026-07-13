Kod adı "Namık": Adil Öksüz'ün FETÖ'deki kritik rolünün kronolojisi

FETÖ'NÜN MAHREM YAPILANMASINDA KRİTİK İSİMLERDEN BİRİ OLDU FETÖ'nün kamu kurumlarındaki yapılanmasının en dikkat çeken unsurlarından biri, "mahrem imam" olarak adlandırılan sivil yöneticilerdi. Askeri ya da resmi görevleri bulunmayan bu isimlerin, örgüt adına üst düzey kamu görevlileriyle irtibat kurduğu ve örgütsel talimatların iletilmesinde rol aldığı soruşturma dosyalarına yansıdı. Bu yapı içerisinde "Namık" kod adını kullandığı belirtilen Adil Öksüz'ün, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki Hava Kuvvetleri yapılanmasından sorumlu mahrem yönetici konumunda bulunduğu yönünde çok sayıda tanık beyanı ve yargı dosyası kaydı yer aldı. Soruşturmalarda elde edilen bilgi ve bulgular, Öksüz'ün doğrudan örgütün üst yönetimiyle temas kuran isimlerden biri olduğunu ortaya koydu.

ANKARA'DAKİ VİLLADA DARBE HAZIRLIKLARI İDDİASI Soruşturma dosyalarına giren tanık beyanlarına göre, Ankara'da danışmanlık merkezi görünümündeki üç katlı bir villada darbe girişimine yönelik hazırlık toplantıları yapıldı. Özellikle "Şapka" kod adlı gizli tanığın ifadelerinde, Adil Öksüz'ün bu villada örgüt mensubu askerlerle sık sık bir araya geldiği ve hazırlık sürecini koordine eden isimlerden biri olduğu öne sürüldü. Dosyada yer alan anlatımlara göre söz konusu toplantılar 2016 yılının Haziran ayı sonlarında yoğunlaştı. Tanık ifadeleri ve soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, darbe hazırlıklarının bu süreçte sistematik şekilde yürütüldüğüne işaret etti.