Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ'nün 3 kardeşine müebbet
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde farklı kritik görevlerde yer alan Hasan, Hüseyin ve Furkan Aslanbay kardeşler hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi, Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi ve komutanların rehin alınması gibi eylemlerde yer aldıkları belirtilen üç kardeşin dosyasında yargı süreci tamamlandı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde farklı birliklerde görev alan Hasan, Hüseyin ve Furkan Aslanbay hakkında açılan davalarda verilen cezalar Yargıtay tarafından onandı. Böylece darbe girişiminde aktif rol aldıkları belirtilen üç kardeş hakkındaki yargı süreci tamamlandı.
İstihbarat çalışmalarında, örgütün aynı aileden beş kardeşi askeri okullara ve kritik görevlere yerleştirdiği tespit edilmişti. Darbe girişiminde fiilen görev aldığı belirtilen Hasan, Hüseyin ve Furkan Aslanbay hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezaları kesinleşirken, diğer iki kardeşin ise darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiği belirtildi.
HASAN ASLANBAY HAKKINDA VERİLEN CEZALAR
Dosyaya göre Hasan Aslanbay, darbe girişimi sırasında Skorsky helikopterde makineli tüfekçi olarak görev aldı.
Mahkeme tarafından;
- "Anayasayı ihlal"
- "Cumhurbaşkanına suikast"
- iki kez "kasten öldürme"
suçlarından toplam dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Bunun yanında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve yaralama suçlarından verilen toplam 24 yıllık hapis cezası da Yargıtay tarafından onandı.