Dosyada, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile birlikte sekiz generalin rehin alınmasına ilişkin eylemlerde yer aldığı kaydedildi.

Bu cezaların da Yargıtay tarafından onandığı bildirildi.

Mahkeme, Furkan Aslanbay'ı "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ise müebbet hapis cezasına mahkûm etti.

Eski astsubay Furkan Aslanbay'ın, darbeci general Semih Terzi ile birlikte hareket eden tim içerisinde bulunduğu belirtildi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılamalar kapsamında görülen davalarda verilen kararlar, yıllar içinde Yargıtay incelemesinden geçmeye devam ediyor. Aslanbay kardeşlere ilişkin dosyada da onama kararıyla birlikte yargı süreci tamamlanmış oldu.

Darbe girişiminde aktif rol aldığı belirtilen üç kardeş cezaevine gönderilirken, Rıdvan ve Enes Aslanbay'ın ise darbe girişiminin ardından ordudan ihraç edildiği ifade edildi.

İstihbarat birimlerinin çalışmalarında Hasan, Hüseyin, Furkan, Rıdvan ve Enes Aslanbay'ın askeri okullara ve kritik görevlere yerleştirildiği bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)



ASLANBAY KARDEŞLER KİMDİR?

Hasan, Hüseyin ve Furkan Aslanbay, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski askerlerdir. Dosyada, FETÖ'nün askeri yapılanması içerisinde görev aldıkları ve darbe gecesinde farklı birliklerde aktif rol üstlendikleri belirtilmektedir.

Aslanbay kardeşlere hangi cezalar verildi?

Dosyaya göre Hasan Aslanbay dört kez ağırlaştırılmış müebbet ve ek hapis cezaları aldı. Hüseyin Aslanbay ağırlaştırılmış müebbet ile birlikte toplam 120 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Furkan Aslanbay hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildi.

KARARLAR KESİNLEŞTİ Mİ?

Haberde yer alan bilgiye göre söz konusu mahkûmiyet kararları Yargıtay tarafından onandı. Bu nedenle dosyalardaki yargı sürecinin tamamlandığı ifade edilmektedir.

AYNI AİLEDEN KAÇ KİŞİ ASKERİ OKULLARA YERLEŞTİRİLDİ?

Haberde, FETÖ'nün Aslanbay ailesinden Hasan, Hüseyin, Furkan, Rıdvan ve Enes isimli beş kardeşi askeri okullara ve kritik görevlere yerleştirdiği belirtilmektedir.

ÖMER HALİSDEMİR DOSYASIYLA BAĞLANTILARI NEDİR?

Haberde, Furkan Aslanbay'ın darbeci general Semih Terzi ile birlikte hareket eden tim içerisinde yer aldığı ve Ömer Halisdemir'in şehit edildiği eylem nedeniyle yargılandığı bilgisi paylaşılmaktadır.