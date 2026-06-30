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Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ'nün 3 kardeşine müebbet

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ'nün 3 kardeşine müebbet

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde farklı kritik görevlerde yer alan Hasan, Hüseyin ve Furkan Aslanbay kardeşler hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi, Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi ve komutanların rehin alınması gibi eylemlerde yer aldıkları belirtilen üç kardeşin dosyasında yargı süreci tamamlandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde farklı birliklerde görev alan Hasan, Hüseyin ve Furkan Aslanbay hakkında açılan davalarda verilen cezalar Yargıtay tarafından onandı. Böylece darbe girişiminde aktif rol aldıkları belirtilen üç kardeş hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ'nün 3 kardeşine müebbet - 1

İstihbarat çalışmalarında, örgütün aynı aileden beş kardeşi askeri okullara ve kritik görevlere yerleştirdiği tespit edilmişti. Darbe girişiminde fiilen görev aldığı belirtilen Hasan, Hüseyin ve Furkan Aslanbay hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezaları kesinleşirken, diğer iki kardeşin ise darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiği belirtildi.

Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ'nün 3 kardeşine müebbet - 2

HASAN ASLANBAY HAKKINDA VERİLEN CEZALAR

Dosyaya göre Hasan Aslanbay, darbe girişimi sırasında Skorsky helikopterde makineli tüfekçi olarak görev aldı.

Mahkeme tarafından;

  • "Anayasayı ihlal"
  • "Cumhurbaşkanına suikast"
  • iki kez "kasten öldürme"

suçlarından toplam dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bunun yanında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve yaralama suçlarından verilen toplam 24 yıllık hapis cezası da Yargıtay tarafından onandı.

Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ'nün 3 kardeşine müebbet - 3

HÜSEYİN ASLANBAY'IN DOSYASINDA HANGİ SUÇLAMALAR YER ALDI?

Eski üsteğmen Hüseyin Aslanbay'ın Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan İstanbul'a gelerek Moda Deniz Kulübü'nü basan timi yönettiği belirtildi.

Dosyada, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile birlikte sekiz generalin rehin alınmasına ilişkin eylemlerde yer aldığı kaydedildi.

Mahkeme, Hüseyin Aslanbay hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan sekiz ayrı eylem nedeniyle toplam 120 yıl hapis cezası verdi.

Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ'nün 3 kardeşine müebbet - 4

ÖMER HALİSDEMİR'İN ŞEHİT EDİLDİĞİ TİMDE YER ALDI

Eski astsubay Furkan Aslanbay'ın, darbeci general Semih Terzi ile birlikte hareket eden tim içerisinde bulunduğu belirtildi.

Mahkeme, Furkan Aslanbay'ı "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ise müebbet hapis cezasına mahkûm etti.

Bu cezaların da Yargıtay tarafından onandığı bildirildi.

Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ'nün 3 kardeşine müebbet - 5

AYNI AİLEDEN BEŞ KARDEŞ ASKERİ YAPILARA YERLEŞTİRİLDİ

İstihbarat birimlerinin çalışmalarında Hasan, Hüseyin, Furkan, Rıdvan ve Enes Aslanbay'ın askeri okullara ve kritik görevlere yerleştirildiği bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Darbe girişiminde aktif rol aldığı belirtilen üç kardeş cezaevine gönderilirken, Rıdvan ve Enes Aslanbay'ın ise darbe girişiminin ardından ordudan ihraç edildiği ifade edildi.

Sabah Gazetesi'nin 2017 yılında "Aile Boyu İhanet" başlığıyla gündeme taşıdığı dosya, Yargıtay'ın onama kararıyla yeniden kamuoyunun gündemine geldi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılamalar kapsamında görülen davalarda verilen kararlar, yıllar içinde Yargıtay incelemesinden geçmeye devam ediyor. Aslanbay kardeşlere ilişkin dosyada da onama kararıyla birlikte yargı süreci tamamlanmış oldu.

Aile boyu ihanette hesap kapandı! FETÖ'nün 3 kardeşine müebbet - 6

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

ASLANBAY KARDEŞLER KİMDİR?

Hasan, Hüseyin ve Furkan Aslanbay, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski askerlerdir. Dosyada, FETÖ'nün askeri yapılanması içerisinde görev aldıkları ve darbe gecesinde farklı birliklerde aktif rol üstlendikleri belirtilmektedir.

Aslanbay kardeşlere hangi cezalar verildi?

Dosyaya göre Hasan Aslanbay dört kez ağırlaştırılmış müebbet ve ek hapis cezaları aldı. Hüseyin Aslanbay ağırlaştırılmış müebbet ile birlikte toplam 120 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Furkan Aslanbay hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildi.

KARARLAR KESİNLEŞTİ Mİ?

Haberde yer alan bilgiye göre söz konusu mahkûmiyet kararları Yargıtay tarafından onandı. Bu nedenle dosyalardaki yargı sürecinin tamamlandığı ifade edilmektedir.

AYNI AİLEDEN KAÇ KİŞİ ASKERİ OKULLARA YERLEŞTİRİLDİ?

Haberde, FETÖ'nün Aslanbay ailesinden Hasan, Hüseyin, Furkan, Rıdvan ve Enes isimli beş kardeşi askeri okullara ve kritik görevlere yerleştirdiği belirtilmektedir.

ÖMER HALİSDEMİR DOSYASIYLA BAĞLANTILARI NEDİR?

Haberde, Furkan Aslanbay'ın darbeci general Semih Terzi ile birlikte hareket eden tim içerisinde yer aldığı ve Ömer Halisdemir'in şehit edildiği eylem nedeniyle yargılandığı bilgisi paylaşılmaktadır.

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