Faili meçhul cinayetlerden 15 Temmuz'a: Devletin damarlarına sızan ihanet ağı: FETÖ

A Haber, Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran en karanlık yapılanmalardan biri olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ihanet ağını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sızma operasyonlarını gerçekleştiren terör örgütünün, devletin damarlarına nasıl girdiği, ihanet ağını adım adım nasıl ördüğü ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden yolu nasıl hazırladığı "FETÖ’nün kumpasları" belgeseliyle ekranlara taşınıyor.

Belgeselde, terör örgütü FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik sızma faaliyetleri kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

DEVLETİN DAMARLARINA SIZAN İHANET AĞI

Örgütün on yıllar boyunca devletin en kritik kurumlarına nasıl yerleştiği gözler önüne serilirken, "Algı operasyonlarından yargı kumpaslarına, medya manipülasyonlarından dış bağlantılı planlara uzanan süreçte FETÖ'nün devletin damarlarına nasıl sızdığı ve Türkiye'nin geleceğini nasıl hedef aldığı" ifadeleriyle büyük ihanetin anatomisi ortaya konuluyor.

15 Temmuz hain darbe girişimine giden sürecin hangi karanlık aşamalardan geçtiği ise belgeselde yer alan çarpıcı detaylarla izleyiciye aktarılıyor.

KRİTİK KUMPASLAR VE KARANLIK DOSYALAR MERCEK ALTINDA

A Haber tarafından hazırlanan dev yapımda, FETÖ'nün yalnızca darbe girişimi değil, Türkiye'nin istikrarını hedef alan diğer kritik operasyonları da mercek altına alınıyor. Belgeselde, "17-25 Aralık yargı kumpası, Gezi Parkı olayları, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası ve 15 Temmuz hain darbe girişimi başta olmak üzere, FETÖ'nün Türkiye'ye yönelik kritik hamleleri ve karanlık faaliyetleri" ele alınırken, bu olaylar arasındaki bağlantılar ve örgütün izleri çarpıcı detaylarla tek tek inceleniyor.

BELGELER VE TANIKLIKLARLA BÜYÜK İHANETİN DEŞİFRESİ

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan belgeselde, terör örgütü FETÖ'nün medya ve yargı yapılanmasını nasıl kullandığına dikkat çekiliyor. Kirli iş birliği ağının nasıl yönetildiği ayrıntılarıyla anlatılırken, "Örgütün kumpas süreçlerini hazırlarken kullandığı yöntemlerin, tanık beyanları ve somut belgelerle ortaya konulduğu" vurgulanıyor.

Böylece ihanet şebekesinin gerçek yüzü bir kez daha gözler önüne seriliyor. A Haber imzalı "FETÖ'nün Kumpasları" belgeseli, Türkiye'nin istikbaline yönelik kurulan tuzakları tüm boyutlarıyla izleyiciye aktarıyor.