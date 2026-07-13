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15 Temmuz'da neler yaşandı? Berat Albayrak o geceyi anlattı: "Uçağımızdaki iki pilottan biri FETÖ'cüydü"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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15 Temmuz'da neler yaşandı? Berat Albayrak o geceyi anlattı: "Uçağımızdaki iki pilottan biri FETÖ'cüydü"

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz'u Hatırlamak" forumunda, o geceye ilişkin dikkat çeken detaylar paylaşıldı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağındaki iki pilottan birinin FETÖ mensubu olduğunu ve uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirmeye çalıştığını anlattı. Albayrak ayrıca 15 Temmuz'daki tarihi direnişin "benzeri görüşmemiş bir destan" olduğunun altını çizdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla Üsküdar'daki Enstitü Sosyal'de "10. Yılında 15 Temmuz'u Hatırlamak" forumu düzenlendi.

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Darbe gecesinin tanıkları ile dönemin kritik isimlerini bir araya getiren programda, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşananlar, devlet kurumlarının verdiği mücadele ve milletin milli iradeye sahip çıkmak için ortaya koyduğu destansı direniş farklı yönleriyle ele alındı.

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi İpek Coşkun Armağan'ın açılış konuşmasının ardından 15 Temmuz'a ilişkin hazırlanan video gösterimi gerçekleştirildi.

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Forumda daha sonra sırasıyla Prof. Dr. Necdet Subaşı, yazar Hasan Mert Kaya, dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve darbe gecesi A Haber ekranlarında görev yapan spiker Banu El konuşmalarını yaptı.

15 Temmuz'da neler yaşandı? Berat Albayrak o geceyi anlattı: "Uçağımızdaki iki pilottan biri FETÖ'cüydü" - 1

MUSTAFA ÇALIŞKAN: "HİÇBİR POLİS SİLAHINI TESLİM ETMEYECEK"

Dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, darbe kalkışmasının başladığı anlarda Vatan Caddesi'nde verdikleri tarihi emri hatırlatarak, "Hiçbir polis silahını asla teslim etmeyecek. Gerekirse karşı koyulacak, gerekirse silah kullanılacak" sözleriyle sahada tereddüdü bitirdiklerini vurguladı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değinen Çalışkan, havalimanı kulesinin geri alınması süreciyle ilgili olarak ekiplerine, "Gerekirse orada ölün ama bana 15-20 dakika içinde kuleyi geri aldık diye cevap verin" talimatını verdiğini ve bu sayede Başkan Erdoğan'ın güvenle iniş yapabildiğini aktardı.

15 Temmuz'da neler yaşandı? Berat Albayrak o geceyi anlattı: "Uçağımızdaki iki pilottan biri FETÖ'cüydü" - 2

BERAT ALBAYRAK: "İKİ PİLOTTAN BİRİ FETÖ'CÜYDÜ"

Mustafa Çalışkan'ın ardından söz alan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağında yaşanan kritik anlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Albayrak, "15 Temmuz gecesi yaşanan ve bir kısmı bizimle mezara gidecek olan pek çok tarihi anı vardır ki günü geldiğinde inşallah hepsi aşikâr olacaktır. Bizler o gece hem şahsımız hem de evlatlarımızla imtihan olurken; Mustafa müdürümüz gibi kahramanlar, evlatlarıyla vedalaşma fırsatı bile bulamadan büyük bir dirayet göstermiştir. Rabbim kendisinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da neler yaşandı? Berat Albayrak o geceyi anlattı: "Uçağımızdaki iki pilottan biri FETÖ'cüydü" - 3

Havada yaşanan kritik sürece de değinen Berat Albayrak, "Son anda Dalaman'a inip uçağa geçtiğimizde, sonradan içlerinden birinin FETÖ'cü olduğunu öğreneceğimiz pilotlar, Sabiha Gökçen'in sıkıntılı olduğunu bildiğimiz halde bizi oraya yönlendirmeye çalıştı. Atatürk Havalimanı için de 'Piste kamyon çekmiş olabilirler, çakılabiliriz' yönündeki tüm engelleme çabalarına rağmen, Mustafa müdürümüzden aldığımız 'İşlem tamamdır, arkamız sağlam' güvencesiyle Cumhurbaşkanımızı ikna ederek havalimanına güvenle indik." sözleriyle darbe gecesi yaşanan kritik sürecin ayrıntılarını paylaştı.

15 Temmuz'da neler yaşandı? Berat Albayrak o geceyi anlattı: "Uçağımızdaki iki pilottan biri FETÖ'cüydü" - 4

BEKİR BOZDAĞ: "BİZİ ÇİĞNEMEDEN MECLİS'E GİREMEZSİNİZ"

Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Gazi Meclis'te verilen mücadeleyi anlatarak, "15 Temmuz gecesi halkımız, çıplak elleriyle tanklara ve uçaklara karşı durarak tarihte eşi benzeri görülmemiş bir direnişe imza atmış; bizler de milletvekilleri olarak o gece Meclis'in kapılarını açık tutarak 'cesetlerimizi çiğnemeden buraya giremezsiniz' kararlılığıyla millî iradeye sahip çıkmışızdır." ifadelerini kullandı.

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Bozdağ ayrıca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun korunması için verdiği kritik talimatı da paylaşarak, "Selami, Sayın Cumhurbaşkanımızın evinin etrafındaki bütün korumaları derhal değiştir. Yerlerine vatanını, milletini seven özel harekatçıları yerleştir. Eğer oraya uydurma kararlarla aramaya kalkışan hainler gelirse, gerekirse silahla karşı koyacaksınız ama o kapıdan içeri adım attırmayacaksınız." talimatını dönemin İstanbul Emniyet yöneticilerinden Selami Yıldız'a ilettiğini ifade etti.

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Forumda konuşan Prof. Dr. Necdet Subaşı, 15 Temmuz'un Türkiye tarihindeki diğer darbelerden ayrılan yönüne dikkat çekerek, "15 Temmuz, FETÖ'nün toplumsal zaaf ve beklentileri istismar etmesiyle oluşan ve Türkiye'nin önceki darbelerinden farklılaşan büyük bir toplumsal kırılmadır." ifadelerini kullandı.

Programın son konuşmacısı olan yazar Hasan Mert Kaya ise toplumsal hafızanın korunmasının önemine vurgu yaparak, "15 Temmuz'u hatırlamak, gerçeği somut kayıtlarla koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaktır. Çünkü toplumsal hafıza zayıfladığında, yaşananlar manipülasyona, inkâra ve sıradanlaştırılmaya açık hâle gelir." sözleriyle 15 Temmuz'un doğru tanıklıklarla gelecek nesillere aktarılmasının önemini dile getirdi.

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