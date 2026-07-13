15 Temmuz'da neler yaşandı? Berat Albayrak o geceyi anlattı: "Uçağımızdaki iki pilottan biri FETÖ'cüydü"

Havada yaşanan kritik sürece de değinen Berat Albayrak, " Son anda Dalaman'a inip uçağa geçtiğimizde, sonradan içlerinden birinin FETÖ'cü olduğunu öğreneceğimiz pilotlar, Sabiha Gökçen'in sıkıntılı olduğunu bildiğimiz halde bizi oraya yönlendirmeye çalıştı. Atatürk Havalimanı için de 'Piste kamyon çekmiş olabilirler, çakılabiliriz' yönündeki tüm engelleme çabalarına rağmen, Mustafa müdürümüzden aldığımız 'İşlem tamamdır, arkamız sağlam' güvencesiyle Cumhurbaşkanımızı ikna ederek havalimanına güvenle indik." sözleriyle darbe gecesi yaşanan kritik sürecin ayrıntılarını paylaştı.

BEKİR BOZDAĞ: "BİZİ ÇİĞNEMEDEN MECLİS'E GİREMEZSİNİZ"

Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Gazi Meclis'te verilen mücadeleyi anlatarak, "15 Temmuz gecesi halkımız, çıplak elleriyle tanklara ve uçaklara karşı durarak tarihte eşi benzeri görülmemiş bir direnişe imza atmış; bizler de milletvekilleri olarak o gece Meclis'in kapılarını açık tutarak 'cesetlerimizi çiğnemeden buraya giremezsiniz' kararlılığıyla millî iradeye sahip çıkmışızdır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ ayrıca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun korunması için verdiği kritik talimatı da paylaşarak, "Selami, Sayın Cumhurbaşkanımızın evinin etrafındaki bütün korumaları derhal değiştir. Yerlerine vatanını, milletini seven özel harekatçıları yerleştir. Eğer oraya uydurma kararlarla aramaya kalkışan hainler gelirse, gerekirse silahla karşı koyacaksınız ama o kapıdan içeri adım attırmayacaksınız." talimatını dönemin İstanbul Emniyet yöneticilerinden Selami Yıldız'a ilettiğini ifade etti.

Forumda konuşan Prof. Dr. Necdet Subaşı, 15 Temmuz'un Türkiye tarihindeki diğer darbelerden ayrılan yönüne dikkat çekerek, "15 Temmuz, FETÖ'nün toplumsal zaaf ve beklentileri istismar etmesiyle oluşan ve Türkiye'nin önceki darbelerinden farklılaşan büyük bir toplumsal kırılmadır." ifadelerini kullandı.

Programın son konuşmacısı olan yazar Hasan Mert Kaya ise toplumsal hafızanın korunmasının önemine vurgu yaparak, "15 Temmuz'u hatırlamak, gerçeği somut kayıtlarla koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaktır. Çünkü toplumsal hafıza zayıfladığında, yaşananlar manipülasyona, inkâra ve sıradanlaştırılmaya açık hâle gelir." sözleriyle 15 Temmuz'un doğru tanıklıklarla gelecek nesillere aktarılmasının önemini dile getirdi.