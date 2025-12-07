İBB iddianamesindeki isimler CHP yönetiminde! A Haber’de dikkat çeken analiz

(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"CHP KILIÇDAROĞLU'NDAN SONRA DEVLETÇİLİK REFLEKSLERİNİ KAYBETTİ"

Dolayısıyla iddia demek biraz iddialı olacak bir şey. Burada "eskiye döndürmek isteyenlerden" kastından herhalde kendisi öncesi döneme, yani Kılıçdaroğlu dönemine diyorsa bununla alakalı ortak olduğumuz nokta sadece şu: Onur Öymen'in bir tespitidir bu. Kılıçdaroğlu'ndan sonra Cumhuriyet Halk Partisi devletçilik reflekslerini kaybederek adeta devlete karşı da konumlanan bir yere geldi şeklinde bir değerlendirmesi vardı. Kılıçdaroğlu döneminde böyle bir şey vardı. Özgür Özel bunu daha ileri taşıdı. Hepimizin hatırlarındadır. İngiltere'nin kendilerini yalnız bıraktığını, yalnız bırakılmış hissettiklerini söyledi ve bence en tehlikeli sözlerinden birisi de İngiltere menfaatlerini Recep Tayyip Erdoğan'la koruyabileceğini zannetmemeli ya da benzeri bir laf da etti. Bu bir ana muhalefet partisi Genel Başkanı'nın bence kesinlikle yapmaması gereken bir şeydi.

"İSMİ İDDİANAMEDE EN ÇOK GEÇEN İSİMLERDEN BİRİ ÖZGÜR ÖZEL"

Buradaki tablo ne? Yapılan kongre... Bu arada unutmayalım, geçmişte iki tane olağanüstü kongre yapıldı yakın dönemde ve kısa bir sürede dört kurultay yapan genel başkan unvanını kazandı Sayın Özgür Özel. Ama bu arada sürekli gidip geldiği, haftada bir en azından uğradığı ve büyük ihtimalle talimat aldığı düşünülen Silivri'den talep edilen şeylere karşı çıkamadığı için Özgür Karabat ismi iddianamede en çok geçen isimlerden biri. Canan Kaftancıoğlu ismi de orada çok yaygın ve Özgür Karabat'la alakalı İBB bağlantılı iddianameden de önce İETT üzerinden falan biliyorsunuz ciddi suçlamalar vardı. İETT otobüslerinin işte bakımlarının hak etmeyen bir firmaya verilmesi falan falan gibi çok ciddi iddialar vardı. Ona rağmen bunların gelmesi...

"BEN YANDIM SİZİ DE YAKARIM"

Burada bence Özgür Özel tahmin ediyorum kendisine "Bunları yapmak zorundasın, eğer yapmazsan" diye başlayan birtakım sözler edilmiş olmalı ki bu kişileri MYK'ya almak durumunda kaldı. Diğer kişilerle alakalı dediğim gibi çok fazla bilgim yok ama eninde sonunda İdari ve Mali İşler Genel Başkan Yardımcısı bence en önemli makamlardan birisi, Medya ve Halk İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı yine partinin vitrini olması açısından çok önemli birisi. Burada çok açık bir şey var, Sayın Özgür Özel muhtemelen "Ben yandım, eğer dediklerimi yapmazsanız sizi de yakarım" diyor olmalı ki bu türden bir neticeyle karşılaştık."