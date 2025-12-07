İBB iddianamesindeki isimler CHP yönetiminde! A Haber'de dikkat çeken analiz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 39. Olağan Kurultay’da seçilen PM üyeleriyle birlikte A Takımı da bugün belli oldu. Toplantıda İBB iddianamesinde adı geçen Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat’ın kritik görevlere yeniden getirilmesi dikkat çekerken, konuyu A Haber’de değerlendiren Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, tartışmalı isimlerin yeniden PM’ye alınmasının perde arkasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Kızıltaş, Özel’in bu tercihlerinin bir zorunluluk sonucu ortaya çıkmış olabileceğini savunarak, “ben yandım sizi de yakarım” şeklinde baskı yapmış olabileceğini düşündüğünü söyledi.
CHP'de kurultay sonrası yeni dönemin yol haritası şekillenirken, Özgür Özel'in oluşturduğu A Takımı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tartışmalı bazı isimlerin kritik görevlere yeniden getirilmesi ise siyasi kulisleri hareketlendirdi. Konuyu A Haber'de değerlendiren Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş önemli açıklamalarda bulundu.
CHP'NİN ESKİ VE YENİ BAŞKAN KRİZİ
CHP'de eski ve yeni genel başkan krizi devam ederken Kılıçdaroğlu'nun "Hesap vermek her CHP'linin namus borcudur" sözü ile Özel'in "CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" ifadesine dikkat çeken Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş şöyle konuştu:
"Burada bence en önemli konu şu: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hesap vermek her CHP'linin namus borcudur" sözüne karşılık Sayın Özgür Özel'in "CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" sözü son derece bence tehlikeli, riskli bir söz. Sebebi şu: Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'yle alakalı şu anda ne kadar boş deseler de, şu veya bu deseler de 3800 küsur sayfalık bir iddianame var. Ve bu iddianamenin aslında iddialardan değil, ince elenip sık dokunarak yapılmış olan tespitlerden, MASAK'a doğrulatan, çeşitli kurumlara doğrulatan ve adeta net bir tespit olarak ortaya konan birtakım şeylerden ibaret olduğunu biliyoruz.
"CHP KILIÇDAROĞLU'NDAN SONRA DEVLETÇİLİK REFLEKSLERİNİ KAYBETTİ"
Dolayısıyla iddia demek biraz iddialı olacak bir şey. Burada "eskiye döndürmek isteyenlerden" kastından herhalde kendisi öncesi döneme, yani Kılıçdaroğlu dönemine diyorsa bununla alakalı ortak olduğumuz nokta sadece şu: Onur Öymen'in bir tespitidir bu. Kılıçdaroğlu'ndan sonra Cumhuriyet Halk Partisi devletçilik reflekslerini kaybederek adeta devlete karşı da konumlanan bir yere geldi şeklinde bir değerlendirmesi vardı. Kılıçdaroğlu döneminde böyle bir şey vardı. Özgür Özel bunu daha ileri taşıdı. Hepimizin hatırlarındadır. İngiltere'nin kendilerini yalnız bıraktığını, yalnız bırakılmış hissettiklerini söyledi ve bence en tehlikeli sözlerinden birisi de İngiltere menfaatlerini Recep Tayyip Erdoğan'la koruyabileceğini zannetmemeli ya da benzeri bir laf da etti. Bu bir ana muhalefet partisi Genel Başkanı'nın bence kesinlikle yapmaması gereken bir şeydi.
"İSMİ İDDİANAMEDE EN ÇOK GEÇEN İSİMLERDEN BİRİ ÖZGÜR ÖZEL"
Buradaki tablo ne? Yapılan kongre... Bu arada unutmayalım, geçmişte iki tane olağanüstü kongre yapıldı yakın dönemde ve kısa bir sürede dört kurultay yapan genel başkan unvanını kazandı Sayın Özgür Özel. Ama bu arada sürekli gidip geldiği, haftada bir en azından uğradığı ve büyük ihtimalle talimat aldığı düşünülen Silivri'den talep edilen şeylere karşı çıkamadığı için Özgür Karabat ismi iddianamede en çok geçen isimlerden biri. Canan Kaftancıoğlu ismi de orada çok yaygın ve Özgür Karabat'la alakalı İBB bağlantılı iddianameden de önce İETT üzerinden falan biliyorsunuz ciddi suçlamalar vardı. İETT otobüslerinin işte bakımlarının hak etmeyen bir firmaya verilmesi falan falan gibi çok ciddi iddialar vardı. Ona rağmen bunların gelmesi...
"BEN YANDIM SİZİ DE YAKARIM"
Burada bence Özgür Özel tahmin ediyorum kendisine "Bunları yapmak zorundasın, eğer yapmazsan" diye başlayan birtakım sözler edilmiş olmalı ki bu kişileri MYK'ya almak durumunda kaldı. Diğer kişilerle alakalı dediğim gibi çok fazla bilgim yok ama eninde sonunda İdari ve Mali İşler Genel Başkan Yardımcısı bence en önemli makamlardan birisi, Medya ve Halk İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı yine partinin vitrini olması açısından çok önemli birisi. Burada çok açık bir şey var, Sayın Özgür Özel muhtemelen "Ben yandım, eğer dediklerimi yapmazsanız sizi de yakarım" diyor olmalı ki bu türden bir neticeyle karşılaştık."
