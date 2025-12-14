Başkan Erdoğan'dan "Kampüs" buluşması: Gençlerle bir araya geldi

14 Aralık 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2025 15:36 Güncelleme: 14.12.2025 15:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Buluşmaları “Kampüs” programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Gençlik Buluşmaları “Kampüs” programının tamamı bu akşam 18.00’de yayınlanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Buluşmaları "Kampüs" programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın gençlerle bir araya geldiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Buluşmaları "Kampüs" programını bu akşam 18.00'de TV kanalları ve Cumhurbaşkanımızın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz."

