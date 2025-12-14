İmamoğlu ailesi hakkında bomba iddialar: Trabzon’u dolandırıp İstanbul’a kaçtılar

14 Aralık 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2025 16:52 Güncelleme: 14.12.2025 17:07
CHP’li tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesine yönelik ağır iddialar gündeme geldi. İmamoğlu hemşehrisi olan Yönetmen Faik Ahmet Akıncı, İmamoğlu’nun yolsuzluk yaptığını ve CHP’yi hak etmediğini savunarak bu görüşleri nedeniyle çevresinden tepki gördüğünü söyledi. Ailenin Trabzon’dan İstanbul’a kaçtığını ve soyadlarını değiştirdiklerini öne süren Akıncı iddialarını daha da ileri götürerek aile içinde cinayet işlendiğini iddia etti.

CHP'li tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı sayısız yolsuzlukla hapse girerken İmamoğlu ailesine yönelik bomba iddialar ortaya atıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun hemşehrisi olan yönetmen Faik Ahmet Akıncı, İmamoğlu ailesini topa tutarken ateş püskürdü.

Yönetmen Faik Ahmet Akıncı (X)Yönetmen Faik Ahmet Akıncı (X)

İşte Akıncı'nın o sözleri:

"İMAMOĞLU CHP'Yİ HAK ETMİYOR DEYİNCE BANA ATEŞ PÜSKÜRDÜLER"

Ben Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet aldığını, hırsızlık yaptığını, Cumhuriyet Halk Partisi'ni hak etmediğini dediğim zaman başta ailem, kardeşlerim, evlatlarım, sonra Maçka'daki çok değerli dostlarım, özellikle Eyüboğlu, ben yarı sülale Eyüboğlu'yum, Eyüboğlu sülalesi hep bana ateş püskürdüler.

Hasan İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)Hasan İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)

"ANLATTIM AMA KİMSE BENİ DİNLEMEDİ"

Ya arkadaşlar, hep anlattım ama kimse beni dinlemedi. Dün Hasan İmamoğlu, yani Ekrem İmamoğlu'nun babası, benim ne kadar haklı olduğumu Saygı Öztürk'e verdiği röportajıyla anlattı. Ben yıllarca komünizmle mücadele ettim.

İMAMOĞLU AİLESİ HAKKINDA BOMBA İDDİALAR

Evet, ben o yıllarda, yani 1970'li yılların ortalarında, yani 73-74'lü yıllarda ve 80'li yıllara kadar Trabzon'da yaşadım. Ve Trabzon'da yaşarken o zaman oranın en büyük sağcıları Haris Kekemen, Koray Aydınlar ve Hasan İmamoğlu, onun kardeşi Ali İmamoğlu, tabii o zamanki soyadları Müdafaa idi.

Tutuklu Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)Tutuklu Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)

"TRABZON'U DOLANDIRIP İSTANBUL'A KAÇTILAR"

O yıllarda üniversite okuyan bütün arkadaşlarım çok iyi bilirler, ben hepsinin önünde siper oldum, siper oldum. O önünde siper olduğum arkadaşlar bile bana Ekrem İmamoğlu konusunda şey yaptılar. Arkadaşlar, net bir şey: İmamoğlu ailesi çok ciddi bir faşisttir, Trabzon'un en büyük faşistleridir, en büyük dolandırıcılarıdır. Trabzon'u dolandırdılar, İstanbul'a kaçtılar.

"MÜDAFAA OLAN SOYADINI İMAMOĞLU YAPTILAR"

İstanbul'a kaçınca da soyadlarını Müdafaa soyadlarını İmamoğlu olarak değiştirdiler.

Akıncı'nın iddiaları sosyal medyaya bomba gibi düştü (X)Akıncı'nın iddiaları sosyal medyaya bomba gibi düştü (X)

"PARA İÇİN ÖZ KARDEŞLERİNİ ÖLDÜRDÜLER"

Adam para için, para için Hasan İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu para için öz kardeşlerini öldürdüler, Ali İmamoğlu'nu öldürdüler, ölümüne neden oldular ya!

"İMAMOĞLU DESTEKÇİLERİ TARİHE KARA LEKE OLARAK GEÇECEK"

Cumhuriyet Halk Partililer kendinize gelin, bu faşistleri sırtınızdan atın. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen bütün Cumhuriyet Halk Partililer tarihe bir kara leke olarak geçecek...

İBB kaynaklarını kendisi ve çevresi için kullandıİBB kaynaklarını kendisi ve çevresi için kullandı İBB KAYNAKLARINI KENDİSİ VE ÇEVRESİ İÇİN KULLANDI

