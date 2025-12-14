İmamoğlu ailesi hakkında bomba iddialar: Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtılar
CHP’li tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesine yönelik ağır iddialar gündeme geldi. İmamoğlu hemşehrisi olan Yönetmen Faik Ahmet Akıncı, İmamoğlu’nun yolsuzluk yaptığını ve CHP’yi hak etmediğini savunarak bu görüşleri nedeniyle çevresinden tepki gördüğünü söyledi. Ailenin Trabzon’dan İstanbul’a kaçtığını ve soyadlarını değiştirdiklerini öne süren Akıncı iddialarını daha da ileri götürerek aile içinde cinayet işlendiğini iddia etti.
CHP'li tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı sayısız yolsuzlukla hapse girerken İmamoğlu ailesine yönelik bomba iddialar ortaya atıldı.
Ekrem İmamoğlu'nun hemşehrisi olan yönetmen Faik Ahmet Akıncı, İmamoğlu ailesini topa tutarken ateş püskürdü.
İşte Akıncı'nın o sözleri:
"İMAMOĞLU CHP'Yİ HAK ETMİYOR DEYİNCE BANA ATEŞ PÜSKÜRDÜLER"
Ben Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet aldığını, hırsızlık yaptığını, Cumhuriyet Halk Partisi'ni hak etmediğini dediğim zaman başta ailem, kardeşlerim, evlatlarım, sonra Maçka'daki çok değerli dostlarım, özellikle Eyüboğlu, ben yarı sülale Eyüboğlu'yum, Eyüboğlu sülalesi hep bana ateş püskürdüler.
"ANLATTIM AMA KİMSE BENİ DİNLEMEDİ"
Ya arkadaşlar, hep anlattım ama kimse beni dinlemedi. Dün Hasan İmamoğlu, yani Ekrem İmamoğlu'nun babası, benim ne kadar haklı olduğumu Saygı Öztürk'e verdiği röportajıyla anlattı. Ben yıllarca komünizmle mücadele ettim.
Evet, ben o yıllarda, yani 1970'li yılların ortalarında, yani 73-74'lü yıllarda ve 80'li yıllara kadar Trabzon'da yaşadım. Ve Trabzon'da yaşarken o zaman oranın en büyük sağcıları Haris Kekemen, Koray Aydınlar ve Hasan İmamoğlu, onun kardeşi Ali İmamoğlu, tabii o zamanki soyadları Müdafaa idi.
"TRABZON'U DOLANDIRIP İSTANBUL'A KAÇTILAR"
O yıllarda üniversite okuyan bütün arkadaşlarım çok iyi bilirler, ben hepsinin önünde siper oldum, siper oldum. O önünde siper olduğum arkadaşlar bile bana Ekrem İmamoğlu konusunda şey yaptılar. Arkadaşlar, net bir şey: İmamoğlu ailesi çok ciddi bir faşisttir, Trabzon'un en büyük faşistleridir, en büyük dolandırıcılarıdır. Trabzon'u dolandırdılar, İstanbul'a kaçtılar.
"MÜDAFAA OLAN SOYADINI İMAMOĞLU YAPTILAR"
İstanbul'a kaçınca da soyadlarını Müdafaa soyadlarını İmamoğlu olarak değiştirdiler.
"PARA İÇİN ÖZ KARDEŞLERİNİ ÖLDÜRDÜLER"
Adam para için, para için Hasan İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu para için öz kardeşlerini öldürdüler, Ali İmamoğlu'nu öldürdüler, ölümüne neden oldular ya!
"İMAMOĞLU DESTEKÇİLERİ TARİHE KARA LEKE OLARAK GEÇECEK"
Cumhuriyet Halk Partililer kendinize gelin, bu faşistleri sırtınızdan atın. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen bütün Cumhuriyet Halk Partililer tarihe bir kara leke olarak geçecek...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Vitamin D ve kalsiyumu birlikte alırsanız kemiklerinizde ne olur?
- Zemheri ayı nedir, kaç gün sürer? İşte 2025-2026 Zemheri başlangıç ve bitiş tarihi
- Türkiye’nin en nadir bebek isimleri: Sadece bir kişide var! İşte TÜİK'in o listesi
- İŞKUR İspanya ağır vasıta şoför başvuru ekranı açıldı mı? Kimler başvurabilecek?
- Google 67 akımı nedir, ekran neden sallanıyor? 6-7 akımı ne anlama geliyor?
- Memur maaşları ocakta ne kadar olacak? Zamlı tablo ortaya çıktı: Polis, doktor...
- Kar, yağmur, sis… Meteoroloji yeni haftayı açıkladı: Hangi iller risk altında?
- ÖGG 94. Yenileme sınavı bugün saat kaçta? Özel Güvenlik sınav kaç soru, kaç dakika?
- 15 dakika yeter! Kışın çamaşırları anında kurutan o yöntem: Tek bir malzeme
- Ocak temizliğine son veren ipucu! Tencereye attığınızda taşma duracak
- Osimhen Afrika Kupası’na gidecek mi? Süper Lig’den Afrika Kupası’na kimler katılacak?
- iOS 26.2 yayımlandı! O özellik çok işinize yarayacak: İşte tüm yenilikler