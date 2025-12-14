İmamoğlu ailesi hakkında bomba iddialar: Trabzon’u dolandırıp İstanbul’a kaçtılar

Hasan İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)

"ANLATTIM AMA KİMSE BENİ DİNLEMEDİ"

Ya arkadaşlar, hep anlattım ama kimse beni dinlemedi. Dün Hasan İmamoğlu, yani Ekrem İmamoğlu'nun babası, benim ne kadar haklı olduğumu Saygı Öztürk'e verdiği röportajıyla anlattı. Ben yıllarca komünizmle mücadele ettim.

Evet, ben o yıllarda, yani 1970'li yılların ortalarında, yani 73-74'lü yıllarda ve 80'li yıllara kadar Trabzon'da yaşadım. Ve Trabzon'da yaşarken o zaman oranın en büyük sağcıları Haris Kekemen, Koray Aydınlar ve Hasan İmamoğlu, onun kardeşi Ali İmamoğlu, tabii o zamanki soyadları Müdafaa idi.

Tutuklu Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)

"TRABZON'U DOLANDIRIP İSTANBUL'A KAÇTILAR"

O yıllarda üniversite okuyan bütün arkadaşlarım çok iyi bilirler, ben hepsinin önünde siper oldum, siper oldum. O önünde siper olduğum arkadaşlar bile bana Ekrem İmamoğlu konusunda şey yaptılar. Arkadaşlar, net bir şey: İmamoğlu ailesi çok ciddi bir faşisttir, Trabzon'un en büyük faşistleridir, en büyük dolandırıcılarıdır. Trabzon'u dolandırdılar, İstanbul'a kaçtılar.

"MÜDAFAA OLAN SOYADINI İMAMOĞLU YAPTILAR"

İstanbul'a kaçınca da soyadlarını Müdafaa soyadlarını İmamoğlu olarak değiştirdiler.