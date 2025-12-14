Akyazı'da nefes kesen düello! Derbide yok yok! 6 gol 1 kırmızı
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Nefes kesen karşılaşma ikinci yarıda da devam ederken Trabzonspor attığı golle maçı beraberliğe taşıdı. Sahada başka gol çıkmazken Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşması 3-3 berabere tamamlandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında saat 20.00'de Trabzonspor'a konuk oluyor.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Mustafa, Serdar, Batagov, Ozan, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham
DERBİDE İLK GOL
Beşiktaş, Tammy Abraham'ın golüyle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti.
DERBİDE İKİNCİ GOL
Beşiktaş, Cerny'nin golüyle Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçti.
AKYAZI'DA FARK 1
Trabzonspor, Muçi'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi.
DERBİ'DE CERNY ŞOV
Beşiktaş, Cerny'nin golüyle Trabzonspor karşısında 3-1 öne geçti
DERBİ'DE 6. GOL
Trabzonspor, karşılaşmanın skorunu attığı golle 3-3'e getirdi.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
5. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topun sahibi oldu.
16. dakikada Ndidi'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Onana, kendine doğru gelen topu kontrol etti.
18. dakikada Beşiktaş, golü buldu. Sağ taraftan Rashica'nın ortasında, savunmada Serdar Saatçı'nın havalandırdığı topu Toure, omzuyla Abraham'a indirdi. Bu futbolcu da altıpas çizgisinin hemen gerisinden ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Onana'nın üzerinden filelere yolladı: 0-1
22. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Toure'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Cerny'in yerden şutunda top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 0-2
25. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Zubkov'un sağdan ortasın, savunmada Paulista'nın kafa ile uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı üzerinden Muçi, şık bir vuruşla kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelerle buluşturdu: 1-2
29. dakikada sağ taraftan ceza alanına girerek Djalo'dan sıyrılan Zubkov'un şutunda top az farkla üsten auta gitti.
31. dakikada Beşiktaş, farkı tekrar 2'ye çıkardı. Rasciha'nın ceza alanı sağ tarafında pasında, Cerny, meşin yuvarlağı uygun durumda filelere yollayarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3
38. dakikada Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısıyla Ozan Tufan'ın aşil tendonuna basan Toure, kırmızı kart gördü.
45+4. dakikada kaleci Onana'nın öne çıktığını gören Orkun Kökçü'nün uzaktan şutunda top üst ağlarda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
