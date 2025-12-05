CANLI | Futbolda ikinci dalga bahis soruşturması! Çok sayıda futbolcu ve yönetici gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın gözaltına alındığı açıklandı. Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak gözaltı listesinde.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasında yeni operasyonlara başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler hakkında bahis oynadıklarının tespit edildiğinin açıklanması üzere başlayan futbolda bahis soruşturmasında operasyonlar genişledi.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA!
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada aralarında kulüp yöneticileri, futbolcular ve hakemlerin de olduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.
Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında;
MASAK Başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.11.2025 tarih ve 27 sayılı toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan (101) futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller sonucunda;
Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Metehan BALTACI'nın bulunduğu toplam (27) futbolcu,
Başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edilen Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Mert Hakan YANDAŞ,
28/04/2024 tarihinde oynanan Ankaraspor–Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet OKATAN, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin KATİPOĞLU, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin KAYA ve 2 antrenörünün de bulunduğu tespit edilen (5) şahıs,
24/12/2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor – Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle 1'i futbolcu toplamda 6 şahıs,
Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adanademirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat SANCAK, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay KÜÇÜK olmak üzere (7) şahıs,
Olmak üzere İstanbul ilimiz ve 16 farklı ilde bulunan toplamda (46) şüpheli hakkında bugün saat: 07.15 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan verilen eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı doğrultusunda (35) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. (5) şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASINDA İKİNCİ DALGA
İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonla çok sayıda futbolcu ve yönetici hakkında gözaltı kararı verilirken, A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve Avukat Hadi Dündar sürecin hukuki ve teknik detaylarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
"SÜREÇ YASA DIŞI BAHİSTEN ŞİKEYE EVRİLDİ"
A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, TFF'nin disiplin sürecinden bağımsız ancak tek kaynaktan ilerleyen kapsamlı bir dosya olduğunu belirtti. Özellikle 2. ve 3. Liglerdeki bazı takımların sahaya ilk 11 çıkarmakta dahi zorlandığına dikkat çeken Ramazan Almaçayır, dosyanın yasa dışı bahisten "şike" suçlamasına evrildiği yönünde yorumlar yapıldığını ifade etti. Almaçayır, savcılığın geçmişe dönük 5 yıllık HTS kayıtlarını ve telefon görüşmelerini incelediğini, delillerin peyderpey değerlendirildiğini aktardı.
"MÜSABAKA SONUCUNA ETKİ EDEN EYLEMLER SUÇ KAPSAMINDA"
Avukat Hadi Dündar ise TFF'nin disiplin soruşturması ile savcılığın ceza soruşturmasının birbirinden bağımsız yürütüldüğünün altını çizdi. Türkiye'de lisanslı firmalardan bahis oynamanın suç olmadığını, illegal sitelerden oynamanın ise idari para cezası gerektirdiğini hatırlatan Hadi Dündar, gözaltı işlemlerinin sebebine dikkat çekti.
Dündar, savcılığın "müsabakanın sonucunu değiştirecek bir eylem" olup olmadığına baktığını, şike unsurunun bulunması halinde durumun adli suça dönüştüğünü vurguladı.
Ayrıca TFF'nin Spor Toto'dan 7 bin personelin bilgisini istediğini belirten Dündar, soruşturmanın derinleşerek daha fazla ismi kapsayabileceğini söyledi.
MERT HAKAN YANDAŞ VE MURAT SANCAK GÖZALTINDA
Çok sayıda kulüp yöneticisi ve futbolcu hakkında gözaltı kararı verildi. Özellikle İstanbul dışında diğer illerde gözaltına alınanlar arasında bazı futbolcuların da olduğu bilgisine ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği 27'sinin futbolcu olduğu belirtildi. Gözaltına listesinde Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Adana Spor eski Başkanı Murat Sancak var.
BAHİS SORUŞTURMASINDA İKİNCİ DALGA!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetici ve futbolcular hakkında gözaltı kararı verildi.
Sabah saatlerinde operasyon yapıldı ve çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada operasyonların genişleyeceğinin sinyalini vermişti.
Gürlek, ilerleyen günlerde bir operasyon daha yapabileceklerini ve futbolun temizlenmesi gerektiğini ifade etmişti.
NELER YAŞANMIŞTI?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF ) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesiyle operasyonlar başlamıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ilk aşamada, büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama el koyma ve gözaltı tedbiri uygulandı ve Eyüpspor Başkanı dahil sekiz kişi tutuklanmıştı.
149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verilmişti.
TFF, bahis soruşturması kapsamında hakemlerin ve yöneticilerin ardından 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 102 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında cezalar verilmişti.
