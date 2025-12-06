Mersin’de yasa dışı bahis çetesine ağır darbe: 13 kişi tutuklandı | Dudak uçuklatan para trafiği

06 Aralık 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 06.12.2025 22:47
Mersin’de yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Yapılan incelemede zanlıların banka hesaplarında toplam 826 milyon 758 bin 683 liralık işlem hacmi tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen takipli çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin bağlantılı banka hesaplarında dudak uçuklatan bir işlem hacmi tespit edildi. (İHA)Şüphelilerin bağlantılı banka hesaplarında dudak uçuklatan bir işlem hacmi tespit edildi. (İHA)

Şüphelilerin bağlantılı banka hesaplarında 826 milyon 758 bin 683 lira tutarında yasa dışı bahis kaynaklı işlem hacmi tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

