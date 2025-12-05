Kimler bu kirli çarkın neresinde? Yeşil sahalarda bahis-şike operasyonu: UEFA Türkiye’deki soruşturmayı yakından izliyor

A Haber ekranlarına konuk olan Av. Hadi Dündar, yeşil sahalarda başlatılan şike–bahis soruşturmasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. (AHaber.com.tr – Ekran görüntüsü)

ŞİKE KESİNLEŞİRSE NE OLACAK?

Bazı futbolcuların yasal platformlardan bahis oynadıkları için federasyon tarafından ceza alıp savcılık tarafından gözaltına alınmamaları hakkında oluşan kafa karışıklığını da gideren Dündar şunları kaydetti:

"Yasal bir sitede maç oynamak cezai anlamda suç değildir, kabahattir. Ancak 6222 sayılı Kanun'a göre müsabaka sonucunu etkileyebilecek her davranış suçtur. Futbolcunun kendi maçına oynaması, bir oyuncuyla organize hareket etmesi, kart görme–gol–performans gibi olaylara müdahale edilmesi durumunda suç oluşur."

Dündar, olası bir şike veya bahis suçunun kesinleşmesinden sonra kulüplerin hukuki haklarının doğabileceğine işaret ederek, "Ceza yargılaması bittikten ve ilgili fiiller kesinleşmiş bir şekilde sabit olduktan sonra, mağdur olduğunu düşünen kulüpler TFF'ye ya da genel mahkemelere tazminat talebiyle başvurabilir. Sportif rekabetin manipüle edilmesi sebebiyle maddi kayba uğradığını iddia eden kulüpler için hukuk yolu açıktır." ifadelerini kullandı.

Ancak Dündar, kamuoyunda sık sık dillendirilen "lig yeniden oynatılır mı, tescil değişir mi?" sorularının ise gerçekçi olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yıllar geçtikten sonra lig yapısının geriye dönük değiştirilmesi spor hukukunda neredeyse imkânsızdır. Tescil edilen bir sezonu tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırmak yalnızca sportif değil, ekonomik, idari ve kurumsal kaos doğurur. Bu nedenle dünya genelinde de geriye dönük lig tescilinin bozulmasına ilişkin neredeyse hiçbir örnek yoktur."