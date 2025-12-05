Kimler bu kirli çarkın neresinde? Yeşil sahalarda bahis-şike operasyonu: UEFA Türkiye’deki soruşturmayı yakından izliyor
Türk futbolunda patlak veren bahis skandalı, gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Profesyonel futbolculardan üst klasman hakemlere, kulüp yöneticilerinden alt liglere kadar uzanan geniş çaplı skandal, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan 2. dalga operasyonuyla daha da büyüdü. A Haber’e konuk olan Hukukçu Av. Hadi Dündar, kimlerin neyle suçlandığını ve yeşil sahalardaki bahis operasyonunun tüm detaylarını değerlendirdi.
Türk futbolunu derinleşen bir bataklığa sürükleyen yasa dışı bahis skandalı, her geçen gün yeni isimleri ve yeni iddiaları ortaya çıkarıyor.
Sürecin fitili, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun düğmeye basmasıyla ateşlendi. Hacıosmanoğlu'nun "Yeşil sahalarda bahis oynanıyor" açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çok yönlü ve kapsamlı bir soruşturma başlattı.
BAŞSAVCILIK MİLYONLUK BAHİS TRAFİĞİNİ DEŞİFRE ETTİ
Soruşturmada ilk adım hakemlere yönelik atıldı. Yapılan incelemelerde, aralarında 7 üst klasman hakeminin de bulunduğu toplam 152 hakemin yasal bahis sitelerinde hesabı olduğu belirlendi. ve 149 hakemin görevleri askıya alındı.
Hakemlerin ardından soruşturmanın oyunculara doğru genişlediğini açıklayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında 3 bin 700'ü aşkın futbolcunun bahis oynadığının tespit edildiğini duyurmuştu.
Daha sonra soruşturmanın titizliği kapsamında, Süper Lig'de forma giyen çok sayıda futbolcunun isimleri açıklandı. Bu isimler arasında dört büyük kulüpten oyuncuların da yer alması, skandalın ulaştığı noktanın ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi.
Adeta sarmaşık gibi büyüyen bu yapının ortaya çıkardığı kara para trafiğinin boyutu, bilanço genişledikçe daha da netleşmeye başladı. Milyonlarca liralık yasa dışı akışın deşifre edildiği süreçte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in gerçekleştirdiği basın toplantısı, yeni operasyonların habercisi niteliğindeydi. Gürlek, sıradaki operasyonun çok daha kapsamlı olacağı ve yöneticilerin de hedefte bulunduğu mesajını açıkça verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı televizyon programında bahis skandalına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hakemlerin ardından futbolcuların da bahis oynadığını belirten Hacıosmanoğlu, skandala karışan 3 bin 700'ü aşkın futbolcu bulunduğunu açıkladı.
YEŞİL SAHALARDA 2. DALGA SORUŞTURMA
Bu kez "sırada kimler var?" sorusu gündemdeyken, sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı ve futbolda bahis soruşturması kapsamında kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.
Aralarında profesyonel futbolcular ile kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 46 şüpheli gözaltına alındı.
Özellikle bazı isimlerin şike ve kendi maçlarında skor üzerine oynayarak sonucu etkileme şüphesiyle gözaltına alınması, operasyonun boyutunu ve soruşturmanın ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu gelişmelerin ardından A Haber'e konuk olan Hukukçu Av. Hadi Dündar, soruşturmanın ayrıntılarını değerlendirerek sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Dündar, TFF'nin sürecinin yalnızca federasyon iç hukukuna dayandığını belirterek şunları söyledi:
"TFF'nin yaptığı, tamamen bir disiplin soruşturmasıdır. Hakem, futbolcu, teknik direktör, menajer veya masör fark etmeksizin federasyon bünyesindeki hiçbir kişinin 'yasal da olsa, illegal de olsa' bahis oynaması kesin olarak yasaktır. Eğer bir kişinin yasal bahis sitelerinde hesabı olduğu tespit edilirse federasyon, kendi talimatları gereği 'disiplin ihlali' nedeniyle o kişinin lisansını iptal edebilir. Bu ceza idari ve federasyon içi bir yaptırımdır."
TFF'nin Spor Toto'dan yaklaşık 7 bin kişinin bahis bilgilerini talep ettiğini hatırlatan Dündar, bu veriler doğrultusunda yüzlerce hakem ve futbolcuyla ilgili işlemlerin başlatıldığını aktardı.
ŞİKE KESİNLEŞİRSE NE OLACAK?
Bazı futbolcuların yasal platformlardan bahis oynadıkları için federasyon tarafından ceza alıp savcılık tarafından gözaltına alınmamaları hakkında oluşan kafa karışıklığını da gideren Dündar şunları kaydetti:
"Yasal bir sitede maç oynamak cezai anlamda suç değildir, kabahattir. Ancak 6222 sayılı Kanun'a göre müsabaka sonucunu etkileyebilecek her davranış suçtur. Futbolcunun kendi maçına oynaması, bir oyuncuyla organize hareket etmesi, kart görme–gol–performans gibi olaylara müdahale edilmesi durumunda suç oluşur."
Dündar, olası bir şike veya bahis suçunun kesinleşmesinden sonra kulüplerin hukuki haklarının doğabileceğine işaret ederek, "Ceza yargılaması bittikten ve ilgili fiiller kesinleşmiş bir şekilde sabit olduktan sonra, mağdur olduğunu düşünen kulüpler TFF'ye ya da genel mahkemelere tazminat talebiyle başvurabilir. Sportif rekabetin manipüle edilmesi sebebiyle maddi kayba uğradığını iddia eden kulüpler için hukuk yolu açıktır." ifadelerini kullandı.
Ancak Dündar, kamuoyunda sık sık dillendirilen "lig yeniden oynatılır mı, tescil değişir mi?" sorularının ise gerçekçi olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Yıllar geçtikten sonra lig yapısının geriye dönük değiştirilmesi spor hukukunda neredeyse imkânsızdır. Tescil edilen bir sezonu tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırmak yalnızca sportif değil, ekonomik, idari ve kurumsal kaos doğurur. Bu nedenle dünya genelinde de geriye dönük lig tescilinin bozulmasına ilişkin neredeyse hiçbir örnek yoktur."
"UEFA TÜRKİYE'DEKİ SORUŞTURMAYI YAKINDAN İZLİYOR"
Türkiye liglerinde yürütülen bahis ve şike soruşturmasının uluslararası boyutunu değerlendiren Av. Hadi Dündar, sürecin yalnızca Türkiye ile sınırlı görülmemesi gerektiğini vurguladı. Dündar, futbolun küresel yapısı gereği her ülkenin attığı adımların FIFA ve UEFA tarafından dikkatle takip edildiğini belirtti.
Dündar, açıklamalarını şu sözlerle detaylandırdı:
"Futbol artık tamamen küresel bir ekosistem. Bugün Türkiye'de yetişen bir futbolcu yarın Avrupa'da bir kulübe transfer oluyor, teknik direktörünüz başka bir ülkede görev alıyor, hakemleriniz UEFA organizasyonlarında maç yönetiyor. Bu nedenle, Türkiye'deki soruşturmanın etkileri doğal olarak uluslararası düzeye taşınıyor."
UEFA'nın müdahale ihtimaline ilişkin ise Dündar şu uyarıda bulundu:
"UEFA isterse çok sert yaptırımlar uygulayabilir. Örneğin, 'Türkiye'deki müsabakalar güvenilir değil' diyerek belli süreliğine temsil, hakem ataması veya transfer süreçlerinde kısıtlamalar getirebilir. TFF'nin olayın üzerine bu kadar kararlı gitmesinin nedeni, işte bu ihtimalleri bertaraf etmektir."
Dündar ayrıca, UEFA'nın daha önce TFF'nin "transfer penceresi esnetilsin" talebine olumlu yanıt vermemiş olmasının da uluslararası denetimin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.
