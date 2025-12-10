Yunanistan’dan “önce vuralım” çağrısı! Yunan Danışman konuştu: Taş devrine döneriz

10 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 10.12.2025 04:55 Güncelleme: 10.12.2025 05:47
Türkiye’de yerli ve millî imkânlarla geliştirilen savunma sanayi sistemlerinin dünya genelinde yankı uyandırması, bazı ülkelerde ciddi rahatsızlıklara yol açtı. Bu rahatsızlığın en belirgin hissedildiği ülkelerden biri de Yunanistan oldu. Yunan basınında Türkiye’ye yönelik sert söylemler giderek artarken, kamuoyunda açıkça savaş çağrıları yapılmaya başlandı. Son olarak Yunanistan’da “önce biz saldıralım”, “Türkiye’ye şimdi vurmanın tam zamanı” şeklindeki provokatif ifadeler, ülke basınında geniş yer buldu. Bu tehlikeli söylemleri A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, canlı yayında değerlendirerek Yunanistan’daki son gelişmeleri aktardı.

Türkiye'nin yerli ve millî savunma sanayi hamleleri dünyada geniş yankı uyandırırken, Yunanistan'da dikkat çeken savaş söylemleri gündeme geldi. Yunan basınında "Türkiye'ye şimdi saldıralım, önce biz vuralım" şeklindeki provokatif ifadeler geniş yer bulurken, konuyu A Haber Muhabiri İlhan Tahsin canlı yayında değerlendirdi.

Yunanistan'da Türkiye'nin savunma sanayi atılımları panik yaratırken iç kamuoyunda savaş söylemleri de gelmeye başladı. A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Türkiye'nin hiçbir zaman saldırgan bir siyaset izlemediğinin altını çizerek Yunanistan'da konuşulanlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'da artık gece gündüz fark etmiyor. Çünkü Türkiye ile yatıp Türkiye ile kalkıyorlar Yunanistan siyaseti ve Yunanistan basını da bunu defalarca konuştuk. Son günlerde artık, biraz önce sen de söyledin, Türkiye hiçbir zaman bir saldırgan siyaset, bir dış diplomasi izlemedi ama maalesef son dönemlerde Fransa'dan alınan Rafale uçakları, fırkateynler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hibe silahları, son dönemde de İsrail'in Yunanistan'a gaz vermesi bütün Yunanistan basınında geniş bir yelpazede "Türkiye'ye tam zamanı, şimdi saldıralım, önceden vuralım." İşte yani bu tür şeyler konuşulmaya başlandı.

"SAVAŞ SÖYLEMİ AÇIKÇA KONUŞULMAYA BAŞLANDI"

Bu çok tehlikeli bir olayı da beraberinde getiriyor. Ancak bu ülkede akıllı insanlar da var. Yıllarca siyaset yapmış, danışmanlık yapmış, yardımcılık yapmış. Bunlardan biri de Dimitrios Kotsandopoulos. Başbakanlara danışmanlık yaptı, Dışişleri Bakanlarına, Savunma Bakanlarına danışmanlık yaptı. Şu anda kendi emekli. Katıldığı bir programa davet ettiler. Nasıl, şimdi güçlüyüz, ne yapalım? "Galibiyet ilk saldıranındır dediler." Bir danışman şunu söyledi: "Aklınızı başınıza toplayın. Türkiye herhangi bir ülke değil. Dolayısıyla her iki ülke eğer silahlarını kullanırsa, Türkiye ve Yunanistan, iki ülke de taş devrine döner. Ancak Türkiye'nin derinliği var. Yunanistan'ın ise derinliği yok. Türkiye'nin etkileneceği bölgeler belli. Trakya bölgesi, Keşan, Edirne, efendime söyleyeyim, İzmir, İstanbul'a kadar. Ondan sonrası ne olacak?" Bu şeyler açıkça artık konuşulmaya başlandı.

"TÜRKİYE'NİN HEM SAVUNMA SANAYİSİ HEM ORDUSU GÜÇLÜ"

Ancak bu uzman kişi, bu akıllı kişi ki danışmanlık yapmış biri, "Biz sadece ve sadece Yunanistan'ı yönetenler şuna bakıyorlar: Rüzgarın nereden estiğine. Bazı zaman bu esen rüzgar İsrail'den oluyor. Bazı zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden son döneme. Dolayısıyla iki rüzgar aynı anda estiği andan itibaren işte bizi yönetenlerin bunların kafaları karışıyor ve ne söylediklerini bilmiyorlar." Bu tabii ki çok önemli bir vurgu. Çünkü "Türkiye'nin gücü belli" diyor. "Türkiye'nin hem savunma sanayisi hem ordusu güçlü. Yunanistan'ın bir güçlü ordusu yok Türkiye'ye karşı dayanamaz. Bunu açıkça söylüyorum" diyor.

"BÖYLE BİR HAVA YUNANİSTAN'IN LEHİNE DEĞİL"

Son dönemlere bunların konuşulması Yunanistan'ın işine gelmez. Onun için kenarda köşede önüne gelen köşe yazarları, yorumcular, televizyonlarda, YouTube kanallarında bu havanın estirilmesi Yunanistan'ın lehine değil. Dolayısıyla biz bu çevreleri, bu çevrelerin kışkırtmasına gelmeyelim. Türkiye'ye karşı sürekli olarak diyalog ve yapıcı argümanlarla Türkiye'nin karşısına çıkmalıyız. Bunun haricinde bu ülke taş devrine döner. Türkiye'nin gücü belli diyor ve uyarıyor. Şu anda Yunanistan'da savaş çığlıkları atanlar, bunun tellallığını yapanlar diyelim. Sözü size bırakalım Tahir İnan. Çünkü konuşulacak o kadar çok şey var ki, artık savunmadan İsrail'i de yanına alarak saldırıya geçmek üzere bir basın, bir sistem oluşturuluyor Yunanistan içerisinde. Allah sonlarını hayır etsin diyelim."

