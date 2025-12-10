Yunanistan’dan “önce vuralım” çağrısı! Yunan Danışman konuştu: Taş devrine döneriz

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"SAVAŞ SÖYLEMİ AÇIKÇA KONUŞULMAYA BAŞLANDI"

Bu çok tehlikeli bir olayı da beraberinde getiriyor. Ancak bu ülkede akıllı insanlar da var. Yıllarca siyaset yapmış, danışmanlık yapmış, yardımcılık yapmış. Bunlardan biri de Dimitrios Kotsandopoulos. Başbakanlara danışmanlık yaptı, Dışişleri Bakanlarına, Savunma Bakanlarına danışmanlık yaptı. Şu anda kendi emekli. Katıldığı bir programa davet ettiler. Nasıl, şimdi güçlüyüz, ne yapalım? "Galibiyet ilk saldıranındır dediler." Bir danışman şunu söyledi: "Aklınızı başınıza toplayın. Türkiye herhangi bir ülke değil. Dolayısıyla her iki ülke eğer silahlarını kullanırsa, Türkiye ve Yunanistan, iki ülke de taş devrine döner. Ancak Türkiye'nin derinliği var. Yunanistan'ın ise derinliği yok. Türkiye'nin etkileneceği bölgeler belli. Trakya bölgesi, Keşan, Edirne, efendime söyleyeyim, İzmir, İstanbul'a kadar. Ondan sonrası ne olacak?" Bu şeyler açıkça artık konuşulmaya başlandı.