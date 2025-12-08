72 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 haftada 970 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 72 ilde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının detaylarını paylaştı.

970 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 352 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 970 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmaların, İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyon kapsamında 970 kişi gözaltına alındı (X)

Operasyonlarda:

1.487 ekip ,

3 bin 712 personel ,

14 hava aracı ve

52 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Adana, Ankara, İzmir, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, Konya ve Samsun'un da aralarında bulunduğu toplam 72 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

KARARLI MÜCADELE SÜRECEK

Uyuşturucunun "insanlığın en büyük düşmanlarından biri" olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, zehir tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade ederek operasyonlara katılan tüm ekiplere teşekkür etti.