Gereği yapıldı! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ambulansın geçişine engelleyen şahıs yakalandı

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bakan Yerlikaya konuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı: İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçen hafta öfkeyle bir aracın önünü kesip, arkadan gelen ambulansın geçişini engelleyen Y.T. yakalandı. Gereği yapıldı

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre, geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlerin; Sürücü belgesini 30 gün süreyle geri alacağız, araçlarını 30 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

SÜRÜCÜ BELGELERİ İPTAL EDİLECEK

Ayrıca geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali 2. kez işleyenlerin sürücü belgelerini iptal edeceğiz.

Anlık öfkelerinize yenilmeyin! Trafik kuralları hepimiz için var. Hedefimiz ; Her sürücüye bir kural kitabı ezberletmek değil; Her bireyin içinde bir vicdan rehberi oluşturmaktır.

Saygısızca araç kullananları, ambulansa yol vermeyenleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. "Biz Gereğini Yaparız"