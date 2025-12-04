Gereği yapıldı! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ambulansın geçişine engelleyen şahıs yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta ambulansın geçişine engel olan kişinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, 'Gereği yapıldı' ifadelerine yer verdi.
Bakan Yerlikaya konuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı: İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçen hafta öfkeyle bir aracın önünü kesip, arkadan gelen ambulansın geçişini engelleyen Y.T. yakalandı. Gereği yapıldı
İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre, geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlerin; Sürücü belgesini 30 gün süreyle geri alacağız, araçlarını 30 gün süreyle trafikten men edeceğiz.
SÜRÜCÜ BELGELERİ İPTAL EDİLECEK
Ayrıca geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali 2. kez işleyenlerin sürücü belgelerini iptal edeceğiz.
Anlık öfkelerinize yenilmeyin! Trafik kuralları hepimiz için var. Hedefimiz ; Her sürücüye bir kural kitabı ezberletmek değil; Her bireyin içinde bir vicdan rehberi oluşturmaktır.
Saygısızca araç kullananları, ambulansa yol vermeyenleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. "Biz Gereğini Yaparız"