11. Yargı Paketi caydırıcı mı? Suça sürüklenen çocuklara yönelik cezalar artırılıyor

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti tarafından yeni yargı paketinin yasalaşması ve meclise sunulması beklenirken özellikle 38 maddeden içeriği ve ceza oranlarında ciddi oranda değişikliğe gidildi.

Özellikle Mattia Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır ve Fatih Acacı cinayetlerinin ardından suça sürüklenen çocuklar kavramı toplumun kanayan yarası haline dönüşürken 11. Yargı Paketi'nde hangi değişikliğe gidildi? 38 maddeden oluşan yargı paketinde dikkat çeken bir başka konu trafiği tehlikeye katarak huzur bozan eylemler olurken, suçlara yönelik caydırıcı cezalar yolda... A Haber'de Tahir İnan'ın moderatörlüğündeki Gece Ajansı programına katılan Hukukçu Avukat Kaan Bayramzade, merak edilenleri ve son dönemlerde artan sokaklardaki suç oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hukukçu Avukat Kaan Bayramzade'nin açıklamalarından satır başları...

"15-18 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUK FAİLLERE YÖNELİK CEZAİ İNDİRİM REJİMİ ÇIKARILDI"

Aslında baktığımız zaman bunu genel kapsamlı, halka yönelik, kamu güvenliğini tehdit eden içeriklere yönelik çok kapsamlı bir yargı paketi oldu. Bu yargı paketinde birazdan değineceğiz, birden fazla adeta vatandaş için kanayan bir yara haline gelen suçlara yönelik kapsamlı incelemeler, ceza artırımları söz konusu. Bunlardan bir tanesi de suça sürüklenen çocuklardı. Ama 15-18 yaş grubundaki çocuk failler için cezai sorumluluk indirim rejimi çıkarıldı, bir komisyon kuruldu ve buna yönelik detaylı incelemeler yapılacak. Ancak Türk Ceza Kanunu Madde 220, yani çocukların suç örgütlerinde araç olarak kullanılmasına yönelik ağırlaştırıcı sebepler eklendi bunun yerine.