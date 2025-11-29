11. Yargı Paketi caydırıcı mı? Suça sürüklenen çocuklara yönelik cezalar artırılıyor
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Başkanlığına sunulan 11. Yargı Paketi'ne ilişkin detaylar merak ediliyor. 38 maddeden oluşan yargı paketinde birçok suçta ceza oranları artırıldı. Özellikle toplumun kanayan yarası suça sürüklenen çocuklara yönelik caydırıcı cezalar devreye alınırken A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına katılan Avukat Kaan Bayramzade, 11. Yargı Paketi'nin detaylarını aktardı.
Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti tarafından yeni yargı paketinin yasalaşması ve meclise sunulması beklenirken özellikle 38 maddeden içeriği ve ceza oranlarında ciddi oranda değişikliğe gidildi.
Özellikle Mattia Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır ve Fatih Acacı cinayetlerinin ardından suça sürüklenen çocuklar kavramı toplumun kanayan yarası haline dönüşürken 11. Yargı Paketi'nde hangi değişikliğe gidildi? 38 maddeden oluşan yargı paketinde dikkat çeken bir başka konu trafiği tehlikeye katarak huzur bozan eylemler olurken, suçlara yönelik caydırıcı cezalar yolda... A Haber'de Tahir İnan'ın moderatörlüğündeki Gece Ajansı programına katılan Hukukçu Avukat Kaan Bayramzade, merak edilenleri ve son dönemlerde artan sokaklardaki suç oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hukukçu Avukat Kaan Bayramzade'nin açıklamalarından satır başları...
"15-18 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUK FAİLLERE YÖNELİK CEZAİ İNDİRİM REJİMİ ÇIKARILDI"
Aslında baktığımız zaman bunu genel kapsamlı, halka yönelik, kamu güvenliğini tehdit eden içeriklere yönelik çok kapsamlı bir yargı paketi oldu. Bu yargı paketinde birazdan değineceğiz, birden fazla adeta vatandaş için kanayan bir yara haline gelen suçlara yönelik kapsamlı incelemeler, ceza artırımları söz konusu. Bunlardan bir tanesi de suça sürüklenen çocuklardı. Ama 15-18 yaş grubundaki çocuk failler için cezai sorumluluk indirim rejimi çıkarıldı, bir komisyon kuruldu ve buna yönelik detaylı incelemeler yapılacak. Ancak Türk Ceza Kanunu Madde 220, yani çocukların suç örgütlerinde araç olarak kullanılmasına yönelik ağırlaştırıcı sebepler eklendi bunun yerine.
"CEZALAR AĞIRLAŞTIRILARAK CAYDIRICILIK EKLENMİŞ OLDU"
Çünkü bunun eklenmesindeki yegane sebep ise, bakın, bizim şu anda en çok sorun yaşadığımız konulardan bir tanesi 18 yaşın altındaki bu çocuklar, suça sürüklenen çocukların belirli örgütlerce kullanılması; işte kurye olarak kullanılması, dolandırıcılık suçlarında kullanılması, bir yaralama saldırı eylemlerinde kullanılması ve bunun artık önüne geçilmesi gerekiyordu. Kanayan bir yaraydı. Bununla alakalı da ciddi serzenişlerde bulunuldu. Nitekim devlet bu konuda kapsamlı bir yargı paketi düzenledi. Bu yargı paketinde 2 ila 4 yıl arası hapis cezası öngörürken, bir değişiklik sonrası çok daha yüksek bir ağırlaştırıcı sebebe, ağırlaştırıcı neticeye gidildi. Önceden örgüt suçlarında örgüt üyelerinin almış oldukları cezalar 2-4 yıl arasıydı. Fakat çocukların araç olarak kullanılması durumunda burada yarı oranından bir kat oranına kadar artış eklendi. Ve eğer bir örgüte, eğer "Ey örgüt, sen bir çocuğu aracı olarak kullanırsan, örgüt üyesi olarak kullanırsan, bu suç eyleminde, bu kişiler, bu çocuktan yardım alırsan, burada senin cezanı artırırım" diyor. Ve dolayısıyla en azından bir caydırıcılık eklenmiş oluyor. Yani bu aslında önemliydi, gündemde bayağı konuşulan bir konuydu bizim için.
"VATANDAŞLARIN MUZDARİP OLDUĞU BİR KONUYDU"
Af dediğimiz şey suç işleyen şahısların erken tahliyelerine yönelik kapsamlı yapılan çalışmalar iken, bu yargı paketine baktığımız zaman aslında evet, belirli bir oranda mahkumun tahliyesini öngörmekle beraber, bunun dışında da Türk Ceza Kanunu'nda ciddi değişiklikler yapmaktadır. Bu değişiklikler sosyal medyada, kamuoyunda, medyada işte televizyonlarda sürekli öngörülen, vatandaşın muzdarip olduğu suçlara yönelikti. Açıkçası ben bazı suçlar bakımından yapılan değişiklikleri çok beğendim. Çünkü biz de uygulamada olan bir avukat olarak bu konulardan çok muzdariptik. Yani biz muzdaripken mahkeme heyetinin, hakimlerin, savcıların muzdarip olmaması da burada mümkün değil.
TRAFİK MAGANDALIĞINA HAPİS CEZASI YOLDA
Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi de cezaya tabi olacak. Trafikte aracından inip bir başka şahsın yolunu kapatmak, onu işte şerit dışına itmeye çalışmak, yol kesmek, onun ulaşım seyri esnasında devam etmesini engellemeye yönelik faaliyetlere bir ceza geldi ve gelmesi de gerekiyordu. Çünkü trafik güvenliği hepimizi ilgilendiren bir konudur. Ve bu konuda kesinlikle bir düzenleme bekliyorduk zaten. Mevcut düzenlemede de işte hukuka aykırı bir davranışla kara ulaşım araçlarının hareket etmesini engelleyenlere, bunu durduran kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar, bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişilere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezaları verilecek. Dolayısıyla bunun deniz veya demiryolu olmasında ise daha arttırıcı sebepler öngörülmekte. Aracın muhteviyatı da önemli burada. Gayet de bana göre çok mantıklı olmuş bu değişiklik.
"AÇIK HATTA KİMLİK DOĞRULAMASI GETİRİLECEK"
Şimdi bu çok mükemmel bir düzenleme oldu. Çünkü bakın dolandırıcılık suçlarından bıktık. Öyle bir noktaya geldi ki, yani mahkemelerdeki iş yükünü de çok artırdı bu suçlar. Bunların önüne geçilmesi gerekiyordu. Ve yeni bir düzenleme geldi bununla alakalı. Şimdi bu 11. Yargı Paketi çerçevesinde bilişim siber suçlar ve dolandırıcılıkla mücadele amacıyla abone hattına ve elektronik haberleşme düzenlemelerine ilişkin sınırlama getirildi. Neydi değişiklik sonrası öngörülen sınırlama? İşte bir kişinin adına en fazla üç hat sınırı getirilmesi, elektronik kimlik doğrulamasının getirilmesi. Yani kimlikle o hattın alınması ve sahte dolandırıcılığa ilişkin hatların önüne geçilmesiydi. Şimdi kimliğin devreye girmesi çok önemli bir nokta. Çünkü bir başkası üzerinden alınan açık hatlarla çok kolay suç işlenebiliyordu. Ve bunun tespiti için emniyet ciddi efor sarf ediyordu. Yeni yapılan değişiklik en azından burada hırsızlıkla banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilirse o telefon hattının, şebeke ile bağlantısını kesme durumunda hakim ve savcıya bir yetki tevdi edildi.
"MAĞDURLARIN HAKKI KORUNABİLECEK"
Yani Cumhuriyet Savcısı, Hakim veya Mahkeme istenilen bilgi ve belgenin bu açık hatla alakalı işte 10 gün içerisinde fiziki, elektronik ortama gönderilememesi halinde banka, finans kuruluşlarını, operatörlere dahi idari para cezası uygulayabilecektir. Bu süre sınırı da çok iyi oldu. Neden? Çünkü bir mahkeme aşamasına tekabül ettiği zaman eskiden, değişiklik öncesinde bir yazı yazılıyordu. Bu yazı bir ayda geliyordu, üç ayda, beş ayda geliyordu. Yargılama uzuyordu. Bu süre zarfında şahıs savunma geliştiriyordu. Yargılama süreleri çok uzuyordu, mağdurlar haklarını alamıyordu. Ve burada aslında çok güzel bir düzenleme oldu. Denildi ki: 10 gün içerisinde fiziki veya elektronik ortama gönderilmesi gerekmektedir. Şayet gönderilememesi durumunda para cezası verilecektir. Ve bu en azından bir tık daha caydırıcı oldu diyebiliriz. Aynı zamanda da açık hatlar konusunda şunu da eklemek istiyorum: Bu çevrim içi dolandırıcılığın önüne geçilebilmesi amacıyla hakime ve Cumhuriyet Savcısı'na el koyma izni verildi. Yani belirli işte 48 saat süre içerisinde işte eğer bir bankada bir dijital dolandırıcılık kapsamında bir faaliyet söz konusuysa, ilgili bankaya yazı yazarak Cumhuriyet Savcısı 24 saat içerisinde karar verip askıya alma işlemi uygulayabiliyor. Yani suça konu menfaat başka bir mali kuruma transfer edildiğinin tespiti halinde kabzediliyor ve mağdura iadesi gerçekleştiriliyor. Bu gerçekten çok önemli bir düzenleme. Eskiden çok uzun bir zaman aldığı için burada dosya sürene kadar hemen para yok ediliyordu, üçüncü, dördüncü kişilere gönderiliyordu. En azından bu bloke yetkisi ile mağdurların hakkının daha korunabileceğini söylememiz kuvvetle muhtemel.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taşacak Bu Deniz'in Çakır'ı: Fester Abdü kimdir, nereli? Hangi yapımlarda rol aldı?
- Deterjan değil, dolum şekli önemli! Bulaşık makinesi temizliğinin sırrı: Meğer kaşıklar…
- Evrim Akın’dan duygusal çıkış! Asena Keskinci’ye verdiği cevap gündem oldu: “İyilikten başka…”
- Taşacak Bu Deniz’in Sevcan’ı Hande Nur Tekin kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
- Sadece C vitamini değil! Portakal suyunun hiç bilinmeyen etkisi: Her gün içerseniz…
- Formula 1 yarış takvimi: 2025 Katar GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Böbrekleri temizleyen 5 doğal içecek! Detoks etkisiyle toksinleri atıyor
- Aile Bakanlığından promosyon müjdesi! Ödeme tarihi ve tutarı açıklandı
- Altın haftayı nasıl kapatacak? 2026 yılının şampiyonu olacak
- Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine farklı zam tablosu
- Türkiye genelinde yağış: O saatlere dikkat! Meteorolojiden 8 il için sarı ve turuncu kod