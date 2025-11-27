50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı paketi bugün Meclis’e sunulacak

Koronavirüs düzenlemesinin de yer aldığı 11. Yargı Paketi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Düzenlemenin ilk etapta yaklaşık 50 bin hükümlüyü etkilemesi bekleniyor.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN 11. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

11. Yargı Paketi bugün TBMM Başkanlığı'na sunuluyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi'ndeki düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç "Demirtaş konusunda takdir yargının" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları;

Kadınlara yönelik suçlarda tutuklama sebebi olması gibi önemli düzenlemeleri önceki yıllarda yargı reformu çerçevesine hayata geçirdik. Kadınların mağdur edilmemesi için mevzuatı geliştirmek gerekiyor. Sorunların giderilmesi, ailenin korunması bakımından önemli görüşler burada ele alınacak.



Bugüne kadar çok sayıda yargı paketi Meclis'e geldi ve önemli kararlar alındı. Önemli hedefler ve amaçlar var. 264 hedef var. Bunları gerçekleştirmek için bir takım idari tedbirleri gerçekleştiriyoruz. Yasan düzenleme gerektiren hususlar Meclis'imizin takdirinde olan hususlar. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler hayata geçmişti. 2 yıl altı da olsa hangi cezayı alırsa alsın mutlaka belli bir süre yatılacak.



11. yargı paketi bugün Meclis Grubu başkanımız Abdullar Güler tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Vatandaşlarımızı mağdur eden, çocukların suçta kullanılması ile ilgili eleştirileri ortadan kaldıracak önemli düzenlemeler de var. Minguzi cinayeti ile gördük, suça sürüklenen çocukların suç işlemesine yönelik kapsamlı hazırlık yapılması gerekiyor. Burada sadece örgüt kapsamında çocukların kullanılmasına yönelik tedbirleri grup başkanımız kamuoyu ile paylaşılacak.



Herkesin mutlu olacağı günleri maalesef mateme dönüştürecek fiiller oldu. Bunlara dönük tedbirleri de grup başkanımız açıklayacaktır. Trafikteki suçlara yönelik tedbirler de açıklanacak.



Bu paketlerin Terörsüz Türkiye ile ilişkilendirilmesi soruldu. Bu hayati bir konu. Ülkemizin önünde engel olan terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz.



Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sağlam irade, ilerleyen süreç ve terör örgütünün feshi ile gelinen nokta, komisyon ile önemli aşama kaydetti. Toplantıların ikisine katılmış oldum. İlgili bakanlarımız da sunumlarını yaptı. Sürecin hassasiyetle yapılması bakımından değerlendirmelerimizi paylaştık. Komisyonun rapor hazırlama süreci var. Rapor sonrasında vekillerimizin çizeceği yol haritasında gerekli adımlar atılacaktır.

Kovid düzenlemesi çok tartışıldı. Burada bir af söz konusu değil. Burada bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması için taleplerin değerlendirilmesi söz konusu.

Böcek ailesi hepimizi derinden üzdü. Bu konuda adli soruşturma hızlı şekilde başlatıldı. Soruşturma kapsamında tutuklamalar yapıldı, tahliller yapıldı. Zehirlenme sebebi dün gece açıklandı. Oteldeki ilaçlamadan kaynaklandığı ağırlık kazandı. Sorumlular ile ilgili tutuklama kararı verildi. Midyeci, lokumcu gibi işletmeciler için tahliye kararı verildi.



DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ



Bununla ilgili açıklama yaptık. Ankara Bölge Mahkemesi'nin önünde olan bir konu bu. İlgililer de başvurusunu yaptı. Değerlendirmeyi bekleyeceğiz.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş detayları şu ifadelerle aktardı:

11. yargı paketi ne zaman Meclis'e sunulacak? Bu çok merakla bekleniyordu. AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre yargı paketi ile ilgili çalışmalar tamamlandı ve yarın(27 Kasım Perşembe) büyük ihtimalle, henüz saati netleşmedi ancak öğleden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Tabii yargı paketinde Covid düzenlemesi olacak mı, olmayacak mı, bu da çok önemliydi. Bu sorunun da yanıtı merakla bekleniyordu. Yine AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre; 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler ve kesin hükme bağlanan, bu mahkeme kesin hükme bağlanmışsa, bu da yine burada Covid düzenlemesi kapsamında olacak ve koşullu salıverme hakkından yararlanabilecek.

11. yargı paketinde özellikle Covid düzenlemesinin olup olmayacağı merak ediliyordu. 11. yargı paketi 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerde Covid düzenlemesi kapsamında koşullu salıverme hakkından yararlanabilecek. Bu düzenleme ile ilgili ilgili bakanlarla, bakanlıklarla yapılan bir istişare ve görüşme söz konusuydu ve bunun da yine Covid düzenlemesinin de bu pakette yer alması bekleniyor.

Tabii burada kaç hükümlü bundan yararlanacak? Haziran ayı itibariyle 55 bin hükümlünün bu düzenlemeden yararlanabileceği ifade ediliyordu. Aşağı yukarı yine o sayı, yani 50-55 bin civarında kişi bu düzenlemeden yararlanacak. Yarın(27 Kasım Perşembe) gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında olacak. AK Parti tarafından 11. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak ve bu pakette Covid düzenlemesi de yer alacak. AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgi bu şekilde.