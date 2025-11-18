11. Yargı Paketi’nden hangi düzenlemeler çıkacak? Cezalar artıyor mu, af var mı?

ÇOCUK FAİLLİ DÜZENLEME GERİ ÇEKİLDİ

Gündemde en çok tartışılan başlıklardan biri olan "suça sürüklenen çocuklar" düzenlemesi paketten çıkarıldı. "Çocuğun üstün yararı" ilkesi doğrultusunda yeniden ele alınmasına karar verilen çalışmanın, TBMM'de kurulacak araştırma komisyonunun raporuna göre tekrar değerlendirilmesi bekleniyor.

Bu başlığın paketten çıkarılmasına karşın, çocukları suç örgütlerinin parçası hâline getiren kişi ve yapılara yönelik cezaların artırılması gündemde. Örgüt yöneticilerine 5 ila 10 yıl arasında hapis verilmesi planlanırken, örgüt kurma ve üyelik suçlarında da ceza aralıklarının yükseltilmesi hedefleniyor.