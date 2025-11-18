11. Yargı Paketi’nden hangi düzenlemeler çıkacak? Cezalar artıyor mu, af var mı?
11. Yargı Paketi'ne ilişkin son gelişmeler gündemin odağında. Yaklaşık 40 madde içereceği konuşulan düzenlemede genel af ya da infaz indiriminin yer alıp almayacağı, özellikle hükümlüler ve aileleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Çok sayıda suça yönelik ceza artırımlarını barındırdığı belirtilen paketin Meclis'e sunulup sunulmadığı ve yasalaşma takvimi merak konusu.
