Viral Galeri Viral Liste 11. Yargı Paketi’nden hangi düzenlemeler çıkacak? Cezalar artıyor mu, af var mı?

11. Yargı Paketi’nden hangi düzenlemeler çıkacak? Cezalar artıyor mu, af var mı?

11. Yargı Paketi'ne ilişkin son gelişmeler gündemin odağında. Yaklaşık 40 madde içereceği konuşulan düzenlemede genel af ya da infaz indiriminin yer alıp almayacağı, özellikle hükümlüler ve aileleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Çok sayıda suça yönelik ceza artırımlarını barındırdığı belirtilen paketin Meclis'e sunulup sunulmadığı ve yasalaşma takvimi merak konusu.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 09:47
11. Yargı Paketi, uzun süredir gündemde yer alan hukuki düzenlemeler arasında en çok merak edilen başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü yeni paket, infaz sistemiyle ilgili olası değişikliklerin yanı sıra genel af ihtimali nedeniyle milyonlarca kişinin takibinde. Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamaları, paketin çerçevesine dair önemli ipuçları içeriyor.

PAKET MECLİS YOLUNDA: HANGİ MADDELER YER ALACAK?

Bakan Tunç, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda Türkiye'nin reform sürecine dikkat çekerek 8., 9. ve 10. paketlerin yürürlüğe girdiğini, 11. ve 12. paketlerin ise kısa süre içinde TBMM gündemine taşınacağını açıkladı. Mevcut takvime göre 11. Yargı Paketi'nin önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunulması bekleniyor.

Yaklaşık 40 maddeden oluşacağı belirtilen paket; meskun mahalde silah sıkma, trafikte yol kesme, bilişim suçları, sanal bahis, kumar ve çocukların suçtan korunması gibi alanlarda yeni yaptırımlar öngörüyor.

ÇOCUK FAİLLİ DÜZENLEME GERİ ÇEKİLDİ

Gündemde en çok tartışılan başlıklardan biri olan "suça sürüklenen çocuklar" düzenlemesi paketten çıkarıldı. "Çocuğun üstün yararı" ilkesi doğrultusunda yeniden ele alınmasına karar verilen çalışmanın, TBMM'de kurulacak araştırma komisyonunun raporuna göre tekrar değerlendirilmesi bekleniyor.

Bu başlığın paketten çıkarılmasına karşın, çocukları suç örgütlerinin parçası hâline getiren kişi ve yapılara yönelik cezaların artırılması gündemde. Örgüt yöneticilerine 5 ila 10 yıl arasında hapis verilmesi planlanırken, örgüt kurma ve üyelik suçlarında da ceza aralıklarının yükseltilmesi hedefleniyor.

YENİ TEHDİT: DİJİTAL ÇETELER VE GENÇLERE YÖNELİK TUZAKLAR

Bakan Tunç, özellikle son yıllarda dijital ağlar üzerinden örgütlenen yeni suç yapılanmalarına dikkat çekti. Klasik suç örgütlerinden farklı olarak sosyal medya ve çevrim içi platformlarda örgütlenen bu yapıların, gençler ve çocukları hedef aldığı vurgulandı.

Tunç, bu grupların "parlak yaşam" imgesiyle gençleri cezp ettiğini, ancak gerçekte toplumsal huzuru ve devlet otoritesini zayıflatmayı amaçlayan tehlikeli mekanizmalar olduğunu belirtti. Bakanlık, bu alanda cezaların sertleştirilerek caydırıcılığın artırılmasını amaçlıyor.

DOLANDIRICILIK VE BİLİŞİM SUÇLARINA SIKI TEDBİR

Son dönemde özellikle telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarının artması, paketin en kritik başlıklarından biri hâline geldi. Yaşlıların yoğun şekilde hedef alınması nedeniyle bu suçların yaptırımlarının netleştirilmesi ve artırılması planlanıyor.

Sanal bahis, yasa dışı kumar ve bilişim suçları da düzenlemenin güçlü şekilde dokunduğu alanlar arasında.

