29 Kasım 2025, Cumartesi
11'nci Yargı Paketi'nde caydırıcı düzenleme! Sokaklardaki şiddet nasıl durdurulacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Başkanlığına sunulan 11. Yargı Paketi'ne ilişkin detaylar merak ediliyor. 38 maddeden oluşan yargı paketinde birçok suçta ceza oranları artırıldı. Özellikle toplumun kanayan yarası suça sürüklenen çocuklara yönelik caydırıcı cezalar devreye alınırken A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına katılan Avukat Kaan Bayramzade, 11. Yargı Paketi'nin detaylarını aktardı.