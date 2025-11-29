29 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları 11'nci Yargı Paketi'nde caydırıcı düzenleme! Sokaklardaki şiddet nasıl durdurulacak?
11’nci Yargı Paketi’nde caydırıcı düzenleme! Sokaklardaki şiddet nasıl durdurulacak?

11'nci Yargı Paketi'nde caydırıcı düzenleme! Sokaklardaki şiddet nasıl durdurulacak?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2025 04:13
Güncelleme:29.11.2025 04:14
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Başkanlığına sunulan 11. Yargı Paketi'ne ilişkin detaylar merak ediliyor. 38 maddeden oluşan yargı paketinde birçok suçta ceza oranları artırıldı. Özellikle toplumun kanayan yarası suça sürüklenen çocuklara yönelik caydırıcı cezalar devreye alınırken A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına katılan Avukat Kaan Bayramzade, 11. Yargı Paketi'nin detaylarını aktardı.
11’nci Yargı Paketi’nde caydırıcı düzenleme! Sokaklardaki şiddet nasıl durdurulacak?
Sokaklardaki şiddet nasıl durdurulacak?
Sokaklardaki şiddet nasıl durdurulacak?
Ulaştırma Bakanlığı Kairos gemisine müdahelenin sürdüğünü açıkladı
Ulaştırma Bakanlığı Kairos gemisine müdahelenin sürdüğünü açıkladı
Karadeniz’de tanker patlaması! A Haber bölgede: Son durum ne?
Karadeniz'de tanker patlaması! A Haber bölgede: Son durum ne?
Karadeniz’de iki gemide art arda patlama!
Karadeniz'de iki gemide art arda patlama!
Patlama dış etkenli
"Patlama dış etkenli"
Kairos gemisinde mürettebatın kurtarılma anı ortaya çıktı
Kairos gemisinde mürettebatın kurtarılma anı ortaya çıktı
Kocaeli Valisi A Haber’de!
Kocaeli Valisi A Haber'de!
Personellerin durumu iyi
"Personellerin durumu iyi"
Sadece A Haber’de: Gemideki 25 personel Kandıra’da
Sadece A Haber'de: Gemideki 25 personel Kandıra'da
Türkiye’ye yılda 3,5 milyon insan tedavi olmak için geliyor
"Türkiye’ye yılda 3,5 milyon insan tedavi olmak için geliyor"
18 ilimizde aileye danışmanlık hizmeti veriyoruz
"18 ilimizde aileye danışmanlık hizmeti veriyoruz"
İşte isabet alan gemiden yardım çağrısı!
İşte isabet alan gemiden yardım çağrısı!
Daha Fazla Video Göster