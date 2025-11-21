Çocukların suça sürüklenmesini önleyici komisyon kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesi ile çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, içtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Foto: Resmi Gazete - Ekran Görüntüsü

Bu araştırmayı yapacak komisyonun 22 üyeden kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olması karara bağlandı. Genel Kurul'un 19 Kasım 2025 tarihli 19'uncu birleşiminde alınan kararda gerektiğinde komisyon üyelerinin Ankara dışında da çalışabileceği belirtildi.