22 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Kara parayla Bodrum’da kaçak villa! İmamoğlu’nun lüks yapısı iddianamede

Kara parayla Bodrum’da kaçak villa! İmamoğlu’nun lüks yapısı iddianamede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 07:02
ABONE OL
Kara parayla Bodrum’da kaçak villa! İmamoğlu’nun lüks yapısı iddianamede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” iddianamesinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İmamoğlu’nun, sahibi olduğu SSB Gayrimenkul üzerinden 2023 yılında ‘Sistem’ paralarıyla Bodrum’da lüks bir villayı aldığı ortaya çıktı. İmamoğlu’nun kasası Tuncay Yılmaz’ın ‘Sistem’den elde edilen 1 milyon 30 bin Euro’yu elden teslim etiği iddianamede anlatıldı.

Villa sevdasıyla bilinen Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu SSB Gayrimenkul üzerinden 2023 yılında Bodrum'dan aldığı villa ve üzerinde bulunduğu yaklaşık 7 dönümlük arsa iddianamenin konusu oldu.

Alman iş insanı Hans Bernhard Peters'a ait şirket adına kayıtlı tarlanın üstüne kaçak inşa edilen lüks villanın, Peters'ın şirketiyle birlikte 10 milyon TL değer gösterilerek devredildiği, İmamoğlu'nun kasası Tuncay Yılmaz'ın Bodrum'a giderek bu devir işlemleri için kayıtdışı bir şekilde sistemden elde edilen 1 milyon 30 bin Euro'yu daha elden teslim ettiği iddianamede anlatıldı.

CHP'deki para kuleleri görüntüleri (ahaber.com.tr)CHP'deki para kuleleri görüntüleri (ahaber.com.tr)

SİSTEM PARASI
2020 yılında Alman iş insanı Hans Bernhard Peters'ın 50 bin lira sermayeyle kurulan LPF İnşaat şirketi Mart 2023'te SSB Gayrimenkul yani Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu şirkete devredildi.

Bodrum'daki araziBodrum'daki arazi

Sabah'ın haberine göre Yapılan tapu incelemesinde, LPF İnşaat şirketi üzerinde Bodrum'daki arazisi olduğu ve bu arazide yasak olmasına rağmen lüks villanın olduğu ortaya çıktı. Şirketin devri olarak resmiyette 10 milyon TL gösterildi ve bu para bankadan Hans Bernhard Peters'a gönderildi. Ancak sonradan görüldü ki SSB Gayrimenkul şirketinde yönetici pozisyonundaki Tuncay Yılmaz'ın örgüt sisteminden temin ettiği, kaynağı belirsiz 1 milyon 30 bin euro valizle taşınarak Peters'a teslim edildi. Tuncay Yılmaz'ın bu paraları sayarken çıkan görüntüsü "İkinci para kulesi skandalı" olarak gündeme geldi.

Tuncay YılmazTuncay Yılmaz

SİSTEMİN PARASI DEVREDE
Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen İrfan Mutlu'nun "2023 Mart ayı başlarında Tuncay Yılmaz beni arayarak bu araziyi üzerindeki villa ile beraber satın almak istediğini söyledi. Bu yeri internet sitesine yaklaşık 1.6 milyon Euro civarında bir fiyata ilana koymuştuk. Devir işlemi resmiyette 10 milyon TL gösterildi. Ardından Tuncay Yılmaz tarafından Hans Bernhard Peters'a nakit olarak 1 milyon 30 bin Euro nakit para verildi. Yeşil olan bir oda içerisinde önünde bir sürü Euro olan ve bunları sayan kişi Tuncay Yılmaz'dır" dediği iddianamede yer aldı.

İmamoğlu inşaatİmamoğlu inşaat

İddianamede, Ali Nuhoğlu'nun Güllüce Tarım üzerinden İmamoğlu İnşaat'a devrettiği Emirgan'daki 3 villa örneği verilerek Bordum'daki lüks villanın ve arazinin gerçek değerini gizlemek maksadıyla değerinin altındaki sermayeli şirketleri satın alarak aklama suçunu gerçekleştirdiği kaydedildi.

İmamoğlu Suç Örgütü hafriyat alanına mafya gibi çöktü!İmamoğlu Suç Örgütü hafriyat alanına mafya gibi çöktü! İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜ HAFRİYAT ALANINA MAFYA GİBİ ÇÖKTÜ!
Paraları CHP’li milletvekili saklıyor iddiasıParaları CHP’li milletvekili saklıyor iddiası PARALARI CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ SAKLIYOR İDDİASI
Milyarlık rüşvetin dekontları dosyadaMilyarlık rüşvetin dekontları dosyada MİLYARLIK RÜŞVETİN DEKONTLARI DOSYADA
Rüşvet paraları özel jetlerle 3 ülkeye taşındıRüşvet paraları özel jetlerle 3 ülkeye taşındı RÜŞVET PARALARI ÖZEL JETLERLE 3 ÜLKEYE TAŞINDI
İmamoğlu’nun ’dijital casusluk ağı’ deşifre olduİmamoğlu’nun ’dijital casusluk ağı’ deşifre oldu İMAMOĞLU'NUN 'DİJİTAL CASUSLUK AĞI' DEŞİFRE OLDU
İmamoğlu’nun kayıp telefon gizeminde perde arkasıİmamoğlu’nun kayıp telefon gizeminde perde arkası İMAMOĞLU'NUN KAYIP TELEFON GİZEMİNDE PERDE ARKASI
İBB’deki yolsuzluk paraları yurt dışına nasıl kaçırıldı?İBB’deki yolsuzluk paraları yurt dışına nasıl kaçırıldı? İBB'DEKİ YOLSUZLUK PARALARI YURT DIŞINA NASIL KAÇIRILDI?

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör