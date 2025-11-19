Rüşvet paraları özel jetlerle 3 ülkeye taşındı! İmamoğlu’nun 161 milyarlık vurgununda şok detaylar

Yalçınkaya, 80 milyar liralık kamu zararına imza atılan hafriyat vurgununda kilit rol oynayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun 2020 yılına kadar batık durumda olduğunu, 2022 yılından sonra ise çok hızlı bir şekilde zenginleştiğini anlattı.