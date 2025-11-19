Rüşvet paraları özel jetlerle 3 ülkeye taşındı! İmamoğlu'nun 161 milyarlık vurgununda şok detaylar
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler hakkında hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede çarpıcı tespitler yer aldı. 161 milyar TL'yi bulan dev vurgunda paraların özel jetlerle yurt dışına kaçırıldığı itirafçı beyanları ile detaylandırılırken, firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun İBB üst düzey yöneticileriyle beraber yaptığı her uçuşta milyonlarca doları İngiltere, Avusturya ve İspanya'ya taşıdığı belirlendi.
