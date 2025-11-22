22 Kasım 2025, Cumartesi
Rüşvetçi mühendis Yakup Öner Ekrem İmamoğlu ve ekibinin talanı ifşa etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 07:03
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” iddianamesinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Boğazı'nda İmamoğlu'nun talimatlarıyla adeta "rüşvet mühendisi" gibi çalışan harita mühendisi Yakup Öner, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu ve suç örgütünün çözülmesinde önemli itiraflarda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

"RÜŞVET MÜHENDİSİ" GİBİ ÇALIŞTI

Yolsuzluk nedeniyle görevden el çektirilen Ekrem İmamoğlu'nun en dikkat çekici isimlerinden biri olan harita mühendisi Yakup Öner, İstanbul Boğazı'nda İmamoğlu'nun talimatlarıyla adeta "rüşvet mühendisi" gibi çalıştı. Doğrudan İmamoğlu'na bağlı olarak çalışan isimlerden biri olan VIP Yakup mahlaslı Öner, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetki ve sınırları içerisinde bulunan otel, restoran ve yapıların ruhsat onayları sürecinde özel görüşmeler yaparak suç örgütünün milyarlarca lira suç geliri elde etmesinde önemli rol oynadı.

100 MİLYON LİRALIK BİR SERVETE SAHİP OLDU

MütevazI bir harita mühendisi hayatı süren Yakup Öner'in hayatı Ekrem İmamoğlu'nun 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasının ardından değişti. Öner, İmamoğlu ile çalışmaya başladıktan sonra genç yaşta yaklaşık 100 milyon liralık bir servete sahip oldu. 19 Mart'taki operasyonda gözaltına alınan Öner'in evinden 2 kilo altın ve döviz cinsi para ele geçirildi.

TALANI İFŞA ETTİ

Üzerine kayıtlı çok sayıda arsa ve lüks otomobilin de bulunduğu belirlenen Öner, soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu ve suç örgütünün çözülmesinde önemli itiraflarda bulundu.

