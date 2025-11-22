Rüşvetçi mühendis Yakup Öner Ekrem İmamoğlu ve ekibinin talanı ifşa etti!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” iddianamesinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Boğazı'nda İmamoğlu'nun talimatlarıyla adeta "rüşvet mühendisi" gibi çalışan harita mühendisi Yakup Öner, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu ve suç örgütünün çözülmesinde önemli itiraflarda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
"RÜŞVET MÜHENDİSİ" GİBİ ÇALIŞTI
Yolsuzluk nedeniyle görevden el çektirilen Ekrem İmamoğlu'nun en dikkat çekici isimlerinden biri olan harita mühendisi Yakup Öner, İstanbul Boğazı'nda İmamoğlu'nun talimatlarıyla adeta "rüşvet mühendisi" gibi çalıştı. Doğrudan İmamoğlu'na bağlı olarak çalışan isimlerden biri olan VIP Yakup mahlaslı Öner, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetki ve sınırları içerisinde bulunan otel, restoran ve yapıların ruhsat onayları sürecinde özel görüşmeler yaparak suç örgütünün milyarlarca lira suç geliri elde etmesinde önemli rol oynadı.
100 MİLYON LİRALIK BİR SERVETE SAHİP OLDU
MütevazI bir harita mühendisi hayatı süren Yakup Öner'in hayatı Ekrem İmamoğlu'nun 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasının ardından değişti. Öner, İmamoğlu ile çalışmaya başladıktan sonra genç yaşta yaklaşık 100 milyon liralık bir servete sahip oldu. 19 Mart'taki operasyonda gözaltına alınan Öner'in evinden 2 kilo altın ve döviz cinsi para ele geçirildi.
TALANI İFŞA ETTİ
Üzerine kayıtlı çok sayıda arsa ve lüks otomobilin de bulunduğu belirlenen Öner, soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu ve suç örgütünün çözülmesinde önemli itiraflarda bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Efsane mi gerçek mi? Bilim açıkladı: Aç karnına spor yapmak işe yarıyor mu?
- Sadece yüzde 1’lik kesim gördü! 7 saniyede baykuşların arasındaki kediyi bulun
- Taşacak Bu Deniz Emine kim? Seda Soysal kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Masum görünüyor ama değil! Çay severlerin farkında olmadan yaptığı 7 hata
- Bu hafta sonu sınav var mı? 22-23 Kasım’da hangi sınavlar var, saat kaçta?
- X çöktü mü, neden açılmıyor? Sorun düzeldi mi?
- Taşacak Bu Deniz’in Hicran’ı Burcu Cavrar kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
- Şimdiye kadarki en kokulu sağlık sırrı! O basit sebze ağzı nasıl temizliyor?
- Süper Lig’de 13. hafta: Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Mersin su kesintisi sorgulama: 21 Kasım Mersin’de su kesintisi ne zaman bitecek?
- Miss Universe Türkiye adayı Ceren Arslan elendi! Demet Akalın’dan jüriye bomba gönderme: "Gözlük yollayın"
- Süper Kupa takvimi: Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak?