Son dakika: Uyuşturucu operasyonu büyüyor! Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltında

Kaynak: Instagram

ÜNLÜ İSİMLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Sena Yıldız, Cihan Şensözlü ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından jandarma komutanlığında imza işlemlerini tamamlayarak serbest bırakılmıştı.