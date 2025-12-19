19 Aralık 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2025 11:42 Güncelleme: 19.12.2025 12:03
Son dakika: Uyuşturucu operasyonu büyüyor! Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltında

Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltında...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ÜNLÜ İSİMLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Sena Yıldız, Cihan Şensözlü ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından jandarma komutanlığında imza işlemlerini tamamlayarak serbest bırakılmıştı.

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu / Kaynak: InstagramOyuncu Ezgi Eyüboğlu / Kaynak: Instagram

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte yeni isimlere ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

