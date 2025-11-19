Ekrem İmamoğlu’nun ’dijital casusluk ağı’ deşifre oldu! 15 milyon vatandaşın her adımını izlemişler

Suç örgütü tarafından ABD ve Almanya'daki algı merkezlerine aktarıldığı belirlenen verilerde, vatandaşların aldıkları nefesi ve attıkları her adımı anlık olarak izleyebilmeye ve davranışları üzerinden kişi profili oluşturmaya imkân sağlayan tüm kişisel verileri yer aldı.