Yaşam

Ekrem İmamoğlu'nun 'dijital casusluk ağı' deşifre oldu! 15 milyon vatandaşın her adımını izlemişler

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün casusluk ayağına yönelik soruşturmada 15 milyon vatandaşın bilgilerinin nasıl sızdırıldığı ortaya çıktı. Örgütün 'dijital casusluk ağı' deşifre olurken, İstanbul Senin ve İBB Hanem gibi uygulamalar üzerinden toplanan kişisel verilerin ABD ve Almanya'daki merkezlere ulaştırılarak seçmen profili oluşturulduğu tespit edildi. Sistemin içerisinde ayrıca yabancı uyruklu hackerların yer aldığı belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'nun 'dijital casusluk ağı' deşifre oldu

Casus Hüseyin Gün aracılığıyla yabancı istihbarat örgütleriyle işbirliği yaptıkları ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün, Keyclork isimli özel bir yazılımla geliştirdiği "İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" isimli uygulamalar üzerinden elde ettikleri 15 milyon vatandaşa ait özel verileri, davranış analizi yaparak seçmen profili oluşturma hizmeti sağlayan Amerika merkezli "mixpanel. com - sentry.io" ve Almanya merkezli "adjust.com" isimli web sitelerine gönderdikleri belirlendi.

Ekrem İmamoğlu’nun ’dijital casusluk ağı’ deşifre oldu! 15 milyon vatandaşın her adımını izlemişler

Suç örgütü tarafından ABD ve Almanya'daki algı merkezlerine aktarıldığı belirlenen verilerde, vatandaşların aldıkları nefesi ve attıkları her adımı anlık olarak izleyebilmeye ve davranışları üzerinden kişi profili oluşturmaya imkân sağlayan tüm kişisel verileri yer aldı.

Ekrem İmamoğlu’nun ’dijital casusluk ağı’ deşifre oldu! 15 milyon vatandaşın her adımını izlemişler

Keycloak isimli yazılımın yönetim panelinde, Aychyut Thumbalam, Ashwin Kumar, Parvathi P., Nagander Balaji ve Hariharan Chitrarasu isimli yabancı uyruklu yöneticiler olduğu görüldü.

Ekrem İmamoğlu’nun ’dijital casusluk ağı’ deşifre oldu! 15 milyon vatandaşın her adımını izlemişler

Söz konusu isimler üzerinde yapılan araştırmalarda bu kişilerin yazılım alanında uzman olan yabancı hacker'lar oldukları belirlendi.

Ekrem İmamoğlu’nun ’dijital casusluk ağı’ deşifre oldu! 15 milyon vatandaşın her adımını izlemişler