Ekrem İmamoğlu'nun 'dijital casusluk ağı' deşifre oldu! 15 milyon vatandaşın her adımını izlemişler
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün casusluk ayağına yönelik soruşturmada 15 milyon vatandaşın bilgilerinin nasıl sızdırıldığı ortaya çıktı. Örgütün 'dijital casusluk ağı' deşifre olurken, İstanbul Senin ve İBB Hanem gibi uygulamalar üzerinden toplanan kişisel verilerin ABD ve Almanya'daki merkezlere ulaştırılarak seçmen profili oluşturulduğu tespit edildi. Sistemin içerisinde ayrıca yabancı uyruklu hackerların yer aldığı belirlendi.