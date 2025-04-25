25 Nisan 2025, Cuma
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Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasalarıyla' gizli görüşmesi deşifre oldu
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasaları' olarak bilinen 5 kişiyle bir otelde gizli toplantı yaptığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun korumalarının toplantıdan 50 dakika önce otele gelip güvenlik kameralarını siyah bantla kapattığı görüldü. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları anlattı.