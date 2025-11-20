C-130 kazası ön raporu açıklandı! “Her şey 5 saniyede oldu” A Haber’de çarpıcı detay
Azerbay’dan dönerken Gürcistan’da düşerek 20 askerin şehit olduğu C-130 kazasında ön rapor açıklandı. Buna göre uçağın içinde düşmeye her ne sebep olduysa onun 5 saniye içinde gerçekleştiği belirtilirken, ilk etapta kuyruk kısmının koptuğu belirtildi. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Savunma Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda önemli açıklamalarda bulundu.
C-130 kazasında kara kutu incelenirken kamuoyuna yansıyan son gelişmelerde ön bilgilendirme raporunun açıklandığı belirtildi. Buna göre önce kuyruğun koptuğu akabinde ise uçakta yön ve denge kabiliyetinin tamamen yitirildiği ve ağırlık merkezinin ön tarafa kaydığı bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Alabarda, "C-130 kazalarına baktığımızda, kuyruk kopması, dönen pervanenin gövdeye saplanması, içerideki yükün bağlarından kopup içeride bir türbülansla yukarıya gövdeye vurması gibi birçok şey var" dedi.
"ÖNCE KUYRUK KOPTU"
Savunma Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, Gürcistan'da düşerek 20 askerin şehit olduğu C-130 Kargo Uçağı kazasında ön inceleme raporunu değerlendirerek şunları söyledi:
Kuyruğun kopması bu konuyla ilgili C-130 kazalarına baktığımızda, kuyruk kopması, dönen pervanenin gövdeye saplanması, içerideki yükün bağlarından kopup içeride bir türbülansla yukarıya gövdeye vurması gibi birçok şey var. Bunların hepsi tek tek yazılmış açık istihbarat kaynaklarında. Şimdi bunlardan birisi kuyruk bölgesinde cereyan etmiş olabilir. Yani bir gövdedeki yapısal hasardan kaynaklı olarak kuyruk kopmuş olabilir. Ya da içerideki yükleme yapılan şeyler yine bağından kopup kuyruk bölgesine vurup kuyruk bölgesini kopartmış olabilir. Ya da bunu bilemiyorum tabii ki, içeriye daha önceden koyulmuş bir patlayıcı maddenin, ki Milli Savunma Bakanlığı uçakla mühimmat taşınmadığını söylüyor ama sabotaj ihtimali anlamında söylüyorum ve "Böyledir" demiyorum. İhtimalleri ortaya koyuyorum. Çünkü ben yaptığım bütün açıklamalarda resmi yetkililerden gelen açıklamaları olmazsa olmaz olarak kabul ediyorum.
"HER ŞEY 5 SANİYEDE OLDU"
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarda "5 saniye içerisinde bu oldu" diyorsa, ya yapısal kuyruk kopma var, ya içerideki bir yükün kuyruk tavanına vurmasıyla birlikte bir kuyrukta kopma olabilir ya da içeriye daha öncesinden yerleştirilmiş bir patlayıcıyla kuyruk bölgesinin bir patlama ve 5 saniye sonra da kuyruğun kopması. Bunlar ihtimaller dahilinde. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Savunma Bakanı da konuyla alakalı hiçbir şeyin gizli tutulmayacağını ve kamuoyunun bütün şeffaflığıyla bilgilendirileceğini söyledi. Bizim tabii ki gönlümüzden geçen bir yapısal ya da bir teknik ya da içerideki yükün yük bağından kopması gibi çok düşük ihtimal bile olsa şeyler yüreğimizi rahatlatır. Ama bir sabotaj ihtimali ortaya çıkarsa bu yüreğimizi rahatlatmaz, daha da hararetini arttırır.
İSRAİL'DE TÜRKİYE ALARMI
Şimdi o önemli günün arifesinde böyle bir olay gerçekleşince Türkiye'nin düşmanları var. İsrail diyor ki "Türkiye birincil tehdit benim için" diyor. Böyledir, değildir demiyoruz ama beni de seni de yolda insanlar diyorlardır, "Hocam ne oldu bu uçak?" ve bu bağlantıyı kurarak söylüyorlar. Bunların da konuşulmasından daha doğal bir şey yok.
BLAST TESİRİ
Tabii içeride bir patlamayla kuyruk koptuysa bunun tespiti söz konusu uçağın enkazı üzerinden de tespit edilebilir. Çünkü içeride bir blast tesiri oluşacağı için içerideki o kuyruk kısmı ve kuyruktan gövdeye bağlantı kısmı patlamanın tesiriyle şöyle bir kavis yaparak genleşti mi, bunun gibi metal üzerinde yapılacak birçok teknik var. Ama şöyle söyleyeyim, hangi ekranda kim ne konuşuyor olursa olsun, bu işte doğru kararı verecek bir kişi var. Yani bir tek makam var: Kaza Kırım Ekibi. Çünkü bunlar bu konunun uzmanı. Bütün malzemeler ellerinde. Biz tabii ki ihtimaller dahilinde olabilecekleri yine Milli Savunma Bakanlığı'nın şeyine dayanaraktan ama mesela Azerbaycan uçağı Dağıstan bölgesi üzerinde Rusya'ya ait hava savunma sistemleri tarafından vuruldu, Kazakistan'a düştü. Mesela o uçağın görüntüleri üzerinde yine A Haber'de yapmış olduğumuz değerlendirmede çok açık bir şekilde şarapnel parçaları vardı. Şimdi mesela burada onu göremiyoruz.
YÜK BAĞLARINDAN MI KOPTU?
En azından gördüğümüz görüntüler üzerinden. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor: Çok çabuk bir reaksiyon gösterildi. İlk etapta olanlar 5 saniye içerisinde oldu diye resmi açıklama geldiğine göre, anında olan bir şey. Şimdi bu anında olan şey dediğim gibidir. Yani kuyruk kopmuş. Ya içerden bir tesirle patlayıcı ya da yükün bağlarından kopması... Yükün bağlarından kopması falan da çok düşük ihtimaller. Niçin? Çünkü "Load Master" dedikleri yük uzmanları var C-130'larda.
Eğitimliler, bunu biliyorlar. Ha, bunu sabitlemiş olmanız kaza olmayacağı anlamına mı gelir? Yine olmuş olabilir. Milletimizin bu konuyla alakalı sıcağı sıcağına bilgilendirme yapılması gerçekten çok kıymetli. Dolayısıyla bu bilgiler gelince bir adım daha fazla bilgiye sahip olmuş olduk.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cambridge yılın kelimesini açıkladı: Parasosyal ne demek?
- Sadece 10 dakika: Yemek sonrası o hareket vücudunuzda neleri değiştiriyor?
- Ağaç, kuş, kadın: Gördüğünüz ilk şey sizi anlatıyor! Kişilik sırrınızı keşfedin
- Kuruluş Orhan’ın Fatma Hatun’u Cemre Gümeli kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
- Güneşin önündeki adam! O tarihi fotoğrafın arkasındaki gerçek hikaye
- Yatakta dönüp durmaya son! Uzmanlar açıkladı: Kesintisiz uyku için dört kural
- Zirve Türklerin! Dünyanın en iyi tavuk yemekleri açıklandı
- Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Kuruluş Orhan’ın Abdurrahman’ı Uğur Pektaş kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
- 19 Kasım Mersin su kesintisi ne zaman bitecek? Mezitli, Bozyazı, Toroslar…
- Dünya Kupası Play-Off'unda heyecan artıyor: Türkiye kiminle oynayacak? Kura takvimi...
- NASA 3I/ATLAS yayını ne zaman? Canlı izleme linki ve saat bilgisi