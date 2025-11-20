C-130 kazası ön raporu açıklandı! “Her şey 5 saniyede oldu” A Haber’de çarpıcı detay

C-130 kazasında kara kutu incelenirken kamuoyuna yansıyan son gelişmelerde ön bilgilendirme raporunun açıklandığı belirtildi. Buna göre önce kuyruğun koptuğu akabinde ise uçakta yön ve denge kabiliyetinin tamamen yitirildiği ve ağırlık merkezinin ön tarafa kaydığı bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Alabarda, "C-130 kazalarına baktığımızda, kuyruk kopması, dönen pervanenin gövdeye saplanması, içerideki yükün bağlarından kopup içeride bir türbülansla yukarıya gövdeye vurması gibi birçok şey var" dedi.

"ÖNCE KUYRUK KOPTU"

Savunma Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, Gürcistan'da düşerek 20 askerin şehit olduğu C-130 Kargo Uçağı kazasında ön inceleme raporunu değerlendirerek şunları söyledi:

Kuyruğun kopması bu konuyla ilgili C-130 kazalarına baktığımızda, kuyruk kopması, dönen pervanenin gövdeye saplanması, içerideki yükün bağlarından kopup içeride bir türbülansla yukarıya gövdeye vurması gibi birçok şey var. Bunların hepsi tek tek yazılmış açık istihbarat kaynaklarında. Şimdi bunlardan birisi kuyruk bölgesinde cereyan etmiş olabilir. Yani bir gövdedeki yapısal hasardan kaynaklı olarak kuyruk kopmuş olabilir. Ya da içerideki yükleme yapılan şeyler yine bağından kopup kuyruk bölgesine vurup kuyruk bölgesini kopartmış olabilir. Ya da bunu bilemiyorum tabii ki, içeriye daha önceden koyulmuş bir patlayıcı maddenin, ki Milli Savunma Bakanlığı uçakla mühimmat taşınmadığını söylüyor ama sabotaj ihtimali anlamında söylüyorum ve "Böyledir" demiyorum. İhtimalleri ortaya koyuyorum. Çünkü ben yaptığım bütün açıklamalarda resmi yetkililerden gelen açıklamaları olmazsa olmaz olarak kabul ediyorum.