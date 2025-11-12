Viral Galeri Viral Tıkla Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağının enkazı görüntülendi!

Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağının enkazı görüntülendi!

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri kargo uçağı Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan'da düştü. Milli Savunma Bakanlığı bu sabah acı haberi duyurdu ve uçaktaki 20 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Öte yandan düşen uçağın enkazı görüntülendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:54
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, dün Gürcistan'da düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, uçakta bulunan 20 personelin şehit olduğunu açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle uçakta bulunan 20 personel 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır" denildi.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU!
Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş, Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.

UÇAĞIN ENKAZINA DÜN ULAŞILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüştüğünü ve enkaza saat 17.00'de ulaştığını belirtti. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, arama-kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğu ve Türkiye tarafıyla işbirliği içerisinde soruşturma faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

GÜRCİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağının Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağının, Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı, olayla ilgili detaylı bilginin kamuoyuyla aşamalı şekilde paylaşılacağı aktarıldı.

ACİL DURUM SİNYALİ GÖNDERMEDİ

Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresinden yapılan açıklamada da, uçak Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi.

Açıklamada, uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandığı belirtilmişti.

