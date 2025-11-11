Gürcistan'da askerî kargo uçağımız düştü! A Haber sıcak bölgede: "Bir kişi paraşütle atladı" iddiası

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi kargo uçağının düştüğü bölge (Ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü)

Kazanın ardından Türkiye, diplomatik temaslarını hızlandırarak olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için harekete geçti. Bölgeye, Türk personelin yanı sıra diğer ülkelerden ekiplerin de katılımıyla eşzamanlı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

A Haber, sıcak bölgeden gelişmeleri canlı yayınla aktardı. Yayına bağlanan AZ TV muhabiri Ruslan Hasanov, bölgeden son bilgileri paylaştı. Hasanov'un aktardığına göre, görgü tanıklarından biri uçaktan bir kişinin paraşütle atladığını iddia etti.

Hasanov'un açıklamalarında öne çıkan detaylar şöyle:

"Şu anda olay yerinden bir miktar uzaktayız. Bölge oldukça engebeli bir arazi ve Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Gördüğünüz araç Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na ait. Şu anda bölgeye giriş iznimiz yok, çünkü soruşturma çalışmaları sürüyor. Bir süre önce Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Gelashvili, yardımcıları ve ilgili kurumların temsilcileri olay yerindeydi. Hâlen inceleme ve delil toplama işlemleri devam ediyor.

Gürcistan medyasında yer alan bir haberde ise, olaya tanık olan bir çiftçinin ifadesi paylaşıldı. Görgü tanığı, "Çiftlikten su getiriyordum. Havada birkaç kez dönen, ardından yüksek hızla yere çakılan ve patlayan bir hava aracı gördüm" dedi.

Bir başka tanık da, Sighnaghi Belediyesi yakınlarında meydana gelen kazaya ilişkin Gürcistan'ın Imedi News kanalına konuştu. Tanık, "Güçlü bir patlama duydum. Hava aracı alev alarak yere düştü. O anda üç kişi gördüm; biri yangını söndürmeye çalışıyordu. Olay yerine geldiğimde bir kişinin yaşamını yitirdiğini fark ettim ve hemen 112'yi aradım. Ayrıca tepede bir kişinin paraşütle düştüğünü gördüm. Sağ olup olmadığını bilmiyorum, hareketsizdi," ifadelerini kullandı.