20 Kasım 2025, Perşembe
5 saniyede ne oldu? A Haber dikkat çeken analiz
Azerbay’dan dönerken Gürcistan’da düşerek 20 askerin şehit olduğu C-130 kazasında ön rapor açıklandı. Buna göre uçağın içinde düşmeye her ne sebep olduysa onun 5 saniye içinde gerçekleştiği belirtilirken, ilk etapta kuyruk kısmının koptuğu belirtildi. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Savunma Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda önemli açıklamalarda bulundu.