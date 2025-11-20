20 Kasım 2025, Perşembe

5 saniyede ne oldu? A Haber dikkat çeken analiz

5 saniyede ne oldu? A Haber dikkat çeken analiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2025 04:08
Azerbay’dan dönerken Gürcistan’da düşerek 20 askerin şehit olduğu C-130 kazasında ön rapor açıklandı. Buna göre uçağın içinde düşmeye her ne sebep olduysa onun 5 saniye içinde gerçekleştiği belirtilirken, ilk etapta kuyruk kısmının koptuğu belirtildi. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Savunma Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda önemli açıklamalarda bulundu.
